Korea Południowa w pierwszej kolejce fazy grupowej mundialu znakomicie zaprezentowała Azję. Son Heung-Min i spółka rozprawili się z silnymi Czechami. Odwrócili losy meczu i osiągnęli wynik 2:1. Mają już trzy punkty i znakomitą sytuację w kontekście walki o awans do play-offów.

Czy można traktować to jako zaskoczenie? Spotkanie to było postrzegane jako potencjalnie wyrównane, więc zdecydowanie nie. Koreańczycy zdecydowanie mają swoje atuty, które Tomasz Hajto wyrecytował w programie Cafe Futbol. Były reprezentant Polski nie krył swojego podziwu.

- Tam każdy piłkarz jest wybiegany, każdy na wysokim poziomie taktycznym, biegowym i taktycznym - ocenia Hajto.

- Wiesz jak wygląda piłka nożna w Korei? Kiedyś byłem z koreańskim zespołem, Samsung Seul, na obozie przygotowawczym. Byłem wtedy w Górniku Zabrze i chciano mnie tam sprzedać. I obóz trwał półtora miesiąca. Myśmy byli półtora miesiąca poza domem - dodaje.

Tomasz Hajto komplementuje Koreańczyków i Japończyków

Później Tomasz Hajto opisał, jak wyglądały kolejne etapy wspomnianego okresu przygotowawczego.

Tomasz Hajto podkreślił, że Koreańczycy są wstanie pod mistrzostwa świata dostosować sobie cały kalendarz ligowy. Wcześniej zakończyć rozgrywki i poświęcić półtora miesiąca na przygotowania stricte pod mundial.

To jednak nie koniec peanów. W Cafe Futbol chwalono nie tylko Koreańczyków, ale także Japończyków - za ich etykę pracy, ale nie tylko.

- Szanują pracodawcę. Szanują kraj, w którym żyją, w którym zarabiają. To, czego my wymagamy, żeby u nas w kraju robić, to dokładnie ci Japończycy to robią. I zaczynają się pojawiać również Koreańczycy w Europie, bo jest taka nacja, która jeszcze nie jest tak droga - mówił Tomasz Hajto.

Później były reprezentant Polski powiedział, że Koreańczyków wymieniłby wśród potencjalnych "carnych koni" całego turnieju. Zwłaszcza po obejrzeniu bardzo dobrego w ich wykonaniu meczu z Czechami, gdzie zaimponowali wybieganiem, intensywnością oraz zaawansowaniem taktycznym.

Mistrzostwa świata 2026. Kadr z meczu Korea Południowa - Czechy Ulises RUIZ / AFP AFP

Reprezentacja Korei Południowej Ulises Ruiz AFP

Tomasz Hajto Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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