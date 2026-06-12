Tomasz Hajto wyznał, co sądzi o Koreańczykach. Odważne słowa. Tak ich nazwał

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W piątkowym wydaniu Cafe Futbol po pierwszym dniu mundialu rozmawiano m.in. o meczu Korea Południowa - Czechy. Rozmówcy zwrócili uwagę na to, jakie atuty posiadają reprezentacje azjatyckie właśnie na przykładzie popularnych "Tygrysów". Tomasz Hajto nie wahał się nazwać ich potencjalnym "czarnym koniem" całego turnieju. Zwrócił również uwagę na ich etykę pracy i koncepcję przygotowań do mistrzostw.

Tomasz Hajto jest pod wrażeniem etyki pracy azjatyckich piłkarzy. Wymienia ich wśród potencjalnych "czarnych koni" mundialu
Tomasz Hajto jest pod wrażeniem etyki pracy azjatyckich piłkarzyAlex Slitz/Getty Images / youtube.com/@Polsat_SportGetty Images

Korea Południowa w pierwszej kolejce fazy grupowej mundialu znakomicie zaprezentowała Azję. Son Heung-Min i spółka rozprawili się z silnymi Czechami. Odwrócili losy meczu i osiągnęli wynik 2:1. Mają już trzy punkty i znakomitą sytuację w kontekście walki o awans do play-offów.

Czy można traktować to jako zaskoczenie? Spotkanie to było postrzegane jako potencjalnie wyrównane, więc zdecydowanie nie. Koreańczycy zdecydowanie mają swoje atuty, które Tomasz Hajto wyrecytował w programie Cafe Futbol. Były reprezentant Polski nie krył swojego podziwu.

- Tam każdy piłkarz jest wybiegany, każdy na wysokim poziomie taktycznym, biegowym i taktycznym - ocenia Hajto.

- Wiesz jak wygląda piłka nożna w Korei? Kiedyś byłem z koreańskim zespołem, Samsung Seul, na obozie przygotowawczym. Byłem wtedy w Górniku Zabrze i chciano mnie tam sprzedać. I obóz trwał półtora miesiąca. Myśmy byli półtora miesiąca poza domem - dodaje.

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Tomasz Hajto komplementuje Koreańczyków i Japończyków

Później Tomasz Hajto opisał, jak wyglądały kolejne etapy wspomnianego okresu przygotowawczego.

Tomasz Hajto podkreślił, że Koreańczycy są wstanie pod mistrzostwa świata dostosować sobie cały kalendarz ligowy. Wcześniej zakończyć rozgrywki i poświęcić półtora miesiąca na przygotowania stricte pod mundial.

To jednak nie koniec peanów. W Cafe Futbol chwalono nie tylko Koreańczyków, ale także Japończyków - za ich etykę pracy, ale nie tylko.

- Szanują pracodawcę. Szanują kraj, w którym żyją, w którym zarabiają. To, czego my wymagamy, żeby u nas w kraju robić, to dokładnie ci Japończycy to robią. I zaczynają się pojawiać również Koreańczycy w Europie, bo jest taka nacja, która jeszcze nie jest tak droga - mówił Tomasz Hajto.

Później były reprezentant Polski powiedział, że Koreańczyków wymieniłby wśród potencjalnych "carnych koni" całego turnieju. Zwłaszcza po obejrzeniu bardzo dobrego w ich wykonaniu meczu z Czechami, gdzie zaimponowali wybieganiem, intensywnością oraz zaawansowaniem taktycznym.

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