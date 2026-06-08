To z nimi mogli grać Polacy. Kontuzja tuż przed mundialem, konieczna zmiana

Poniedziałkowa potyczka miała jednego faworyta. Holendrzy tuż przed rozpoczęciem mundialu zmierzali pokazać światu, że do Ameryki Północnej przylecieli z myślą wykręcenia dobrego wyniku. Rywale byli do tego wręcz idealni, ponieważ Europejczycy mierzyli się dziś z debiutującym niebawem w światowym czempionacie Uzbekistanem. Dominacja piłkarzy grających 8 czerwca w białych koszulkach rozpoczęła się już od pierwszej minuty.

Podopieczni Ronalda Koemana znacznie dłużej utrzymywali się przy piłce, ponadto regularnie tworzyli groźne sytuacje. Tylko albo aż brakowało im skuteczności. Sporą okazję zmarnował na przykład Donyell Malen, który jeszcze przed pierwszym kwadransem gry mógł wyprowadzić Holendrów na prowadzenie. Później niecelnie główkował Tijjani Reijnders. Uzbekistan musiał liczyć co najwyżej na pojedyncze kontry.

Podczas jednej z nich urwał się Abbosbek Fayzullaev, lecz lekko spanikował i niecelnie podał do kolegi znajdującego się w pobliżu. Garstka kibiców wreszcie doczekała się gola dopiero pół godziny po rozpoczęciu potyczki. I zgodnie z oczekiwaniami zdobyli go Holendrzy. Po tym gdy faulowany w szesnastce gości był Crysencio Summerville, rzut karny na bramkę zamienił Cody Gakpo. Co prawda w odpowiednią stronę rzucił się Utkir Yusupov, ale ostatecznie musiał wyciągać on futbolówkę z siatki.

Niewiele brakowało, a przed zmianą stron "Oranje" otrzymaliby drugą "jedenastkę". Wydawało się, że nieprzepisowo zatrzymywano Donyella Malena. Pani arbiter pozostała jednak niewzruszona. "Został gdzieś tam trafiony w nogę podstawną. Wyraźnie zahaczany" - stwierdzili zgodnie komentatorzy Polsatu Sport podczas transmisji. Sam 27-latek nie mógł się natomiast pogodzić z decyzją. Pewnie frustracja byłaby większa, gdyby oba zespoły rywalizowały o stawkę.

Pachniało sensacją za oceanem. Uzbekistan na moment doprowadził do remisu

Holendrzy po zmianie stron kontrolowali sytuację, ale za to urazu nabawił się Bart Verbruggen. Golkiper dwukrotnie potrzebował interwencji medycznej, aż wreszcie opuścił boisko. Później w szeregach Europejczyków zrobiło się nerwowo za sprawą czerwonej kartki dla Gussa Tila. Uzbekistan błyskawicznie wykorzystał grę w przewadze, ponieważ do remisu doprowadził Igor Sergeev.

Radość Azjatów trwała zaledwie kilka minut. We własnym polu karnym przeszarżował Rustam Ashurmatov i znów do "jedenastki" podszedł Cody Gakpo. Snajper Liverpoolu skompletował dublet i zapewnił swojej ekipie zwycięstwo. Co ciekawie, jeszcze dziś obie ekipy spotkają się drugi raz, w nieoficjalnym sparingu. Rozegrane zostaną dwie połowy po 35 minut. Tak przynajmniej twierdzi portal "nos.nl". Być może sytuacja ulegnie zmianie po scenach z udziałem obolałego Barta Verbruggena.

Statystyki meczu Holandia 2 - 1 Uzbekistan Posiadanie piłki 68% 32% Strzały 14 8 Strzały celne 4 1 Strzały niecelne 7 3 Strzały zablokowane 3 4 Ataki 97 55

Reprezentacja Holandii AFP

Reprezentacja Holandii Mindaugas Kulbis East News

Reprezentacja Holandii KENZO TRIBOUILLARD AFP





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