Niezależnie od tego, jakie warunki panowały na kolejnych stadionach, na których rozgrywane były mecze mistrzostw świata 2026, sędziowie musieli zarządzić przerwę na nawadnianie w okolicach 23 minuty. Ta chwila oddechu wielokrotnie sprawiała, że wydarzenia na murawie przybierały zupełnie inny obrót, niż miało to jeszcze miejsce przed przerwą.

Dlatego nie brakuje krytyków tej decyzji, którzy od samego początku trwania mundialu nie są w stanie zrozumieć, dlaczego przerwa ta ma miejsce dosłowie w każdym meczu - nawet jeśli warunki atmosferyczne są dobre i nie wymagają przerwy na nawodnienie. Do tej grupy zalicza się Zbigniew Boniek, który podczas łączenia z redakcją "meczyków" jawnie sprzeciwił się temu pomysłowi, chociaż samo powiększenie liczby drużyn ma swoje plusy.

- Jak ktoś kocha piłkę, to lubi oglądać mecze. Im więcej jest meczów, tym jest lepiej. Natomiast trzeba przeanalizować, co te mecze powodują i jak te mecze wyglądają. Oczywiście jestem absolutnie przeciwko nawadnianiu i przeciwko takim przerwom... Albo się zmieni regulamin i się gra 4 razy 22,5 minuty albo gramy normalnie 2 razy 45 minut plus dodatkowy czas gry - rozpoczął.

Piłka to jest też jakiś wysiłek fizyczny. Ja chcę przeciwnika zmęczyć, żeby przeciwnik biegając za mną - że tak powiem - wpadł w jakiś kryzys i to chcę wykorzystać do strzelania bramek

Co prawda były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej doskonale rozumie potrzebę takiego rozwiązania przy wysokiej temperaturze, jednak w innym wypadku nie widzi takiej potrzeby.

- Wiadomo, że jeśli są jakieś warunki niekorzystne - +30 stopni itd., to można jakieś przerwy robić, natomiast nie może to być coś stałego, że robimy po 22,5 minutach przerwę obojętnie, czy boisko ma air condition, czy pogoda jest normalna... - skwitował.

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Prowadzący rozmowę Tomasz Włodarczyk nie mógł nie zapytać również Zbigniew Bońka o postać Gianniego Infantino, który jest uznawany od dłuższego czasu za kontrowersyjną postać. Okzauje się, że szef FIFA zawsze pamięta o Zbigniewie Bońku i jak przyznał sam były szef PZPN, Szwajcar zawsze wysyła mu specjalne nagranie, kiedy zbliżają się urodziny Bońka lub inna ważna okazja. To nie zmienia jest faktu, że nie wszystko podoba sie byłemu sternikowi polskiego związku.

- Gianniego znam nie dobrze, ale bardzo dobrze (...) Lubię go, natomiast no muszę powiedzieć, że troszeczkę jest szalony w tych wszystkich swoich pomysłach. Wydaje mi się, że gdzieś trochę przesadził albo źle ocenił swoją aktywność wokół piłki - wręczenie medalu pokojowego prezydentowi USA itd. On działa tak, żeby był szanowany przez tych, którzy go wybierają - stwierdził dosadnie.

Końcowa ocena mistrzostw świata będzie najbardziej rzetelna dopiero po zakończeniu turnieju, jednak już teraz nie brakuje wydarzeń, które FIFA i Infantino muszą przeanalizować - jak chociażby awans Anglików po skandalu w meczu z Norwegią (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News





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