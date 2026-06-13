To ostatni taki moment na mundialu. Show za oceanem, roiło się od gwiazd
Rozpoczęty w czwartek piłkarski mundial jest inny niż wszystkie poprzednie, choćby za sprawą rekordowej liczby uczestników. Nietypowo zrobiło się także pod względem ceremonii otwarcia, ponieważ te odbyły się już w Meksyku oraz Kanadzie. Tuż przed meczem USA - Paragwaj mistrzostwa świata przywitało także Los Angeles. Za oceanem wystąpiła prawdziwa plejada gwiazd, z Katty Perry na czele.
Jak wspominaliśmy na wstępie, w Stanach Zjednoczonych odbyła się trzecia i zarazem ostatnia ceremonia otwarcia. Świat wcześniej zachwycił się zwłaszcza wstępem do meczu Meksyk - RPA. Legendarna Azteca wypełniła się kibicami w zielonych barwach do ostatniego miejsca i ci także dorzucili od siebie przysłowiowe trzy grosze. Pustki natomiast zaobserwowaliśmy w Toronto. Tam kibice wypełnili trybuny dopiero tuż przed rozpoczęciem spotkania.
W Los Angeles licznie zgromadzonej publiczności pokazały się wielkie gwiazdy muzyki. Line-up poznaliśmy kilka tygodni temu. Listę tworzyli Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema oraz Tyla. "Ta ceremonia otwarcia w Los Angeles odzwierciedla niezwykłą skalę Mistrzostw Świata FIFA 2026" - pisał na Instagramie Gianni Infantino. Pomimo tego, zobaczyliśmy dziś sporo wolnych miejsc.
Tak Stany Zjednoczone zainaugurowały tegoroczny mundial. Show w Los Angeles
"Występ artystów odzwierciedla różnorodność kulturową Stanów Zjednoczonych i dynamikę ich licznych diaspor, podkreślając bogaty wpływ tego kraju na muzykę, rozrywkę i kulturę popularną, a jednocześnie ukazuje siłę muzyki, która jednoczy ludzi w całym kraju" - dodawał dumny szef FIFA. Organizatorzy spodziewali się ogromnego zainteresowania, dlatego też pierwsze osoby pojawiły się na terenie obiektu cztery godziny przed pierwszym gwizdkiem arbitra.
Na trybunach brakuje jednak Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych ograniczył się do telefonicznej rozmowy z amerykańską kadrą i planuje zawitać na finałową potyczkę trwającego od czwartku turnieju. "Wszyscy wam kibicujemy. Presja minęła. Bawcie się dobrze" - powiedział, cytowany przez "usatoday.com". Początek meczu USA - Paragwaj o godzinie 3:00 polskiego czasu. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.