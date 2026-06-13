To ostatni taki moment na mundialu. Show za oceanem, roiło się od gwiazd

Jak wspominaliśmy na wstępie, w Stanach Zjednoczonych odbyła się trzecia i zarazem ostatnia ceremonia otwarcia. Świat wcześniej zachwycił się zwłaszcza wstępem do meczu Meksyk - RPA. Legendarna Azteca wypełniła się kibicami w zielonych barwach do ostatniego miejsca i ci także dorzucili od siebie przysłowiowe trzy grosze. Pustki natomiast zaobserwowaliśmy w Toronto. Tam kibice wypełnili trybuny dopiero tuż przed rozpoczęciem spotkania.

W Los Angeles licznie zgromadzonej publiczności pokazały się wielkie gwiazdy muzyki. Line-up poznaliśmy kilka tygodni temu. Listę tworzyli Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema oraz Tyla. "Ta ceremonia otwarcia w Los Angeles odzwierciedla niezwykłą skalę Mistrzostw Świata FIFA 2026" - pisał na Instagramie Gianni Infantino. Pomimo tego, zobaczyliśmy dziś sporo wolnych miejsc.

Tak Stany Zjednoczone zainaugurowały tegoroczny mundial. Show w Los Angeles

"Występ artystów odzwierciedla różnorodność kulturową Stanów Zjednoczonych i dynamikę ich licznych diaspor, podkreślając bogaty wpływ tego kraju na muzykę, rozrywkę i kulturę popularną, a jednocześnie ukazuje siłę muzyki, która jednoczy ludzi w całym kraju" - dodawał dumny szef FIFA. Organizatorzy spodziewali się ogromnego zainteresowania, dlatego też pierwsze osoby pojawiły się na terenie obiektu cztery godziny przed pierwszym gwizdkiem arbitra.

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Na trybunach brakuje jednak Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych ograniczył się do telefonicznej rozmowy z amerykańską kadrą i planuje zawitać na finałową potyczkę trwającego od czwartku turnieju. "Wszyscy wam kibicujemy. Presja minęła. Bawcie się dobrze" - powiedział, cytowany przez "usatoday.com". Początek meczu USA - Paragwaj o godzinie 3:00 polskiego czasu. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Katy Perry MIAN East News

Puchar Świata o który piłkarze powalczą podczas mistrzostw świata 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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