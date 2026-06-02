To oni wygrają mundial? Wszystko wyliczono, wprost wskazano faworyta

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata pozostał już tylko nieco ponad tydzień i nie ulega wątpliwości, że już teraz można mówić o co najmniej kilku wielkich faworytach do tytułu na tym prestiżowym turnieju. Statystycy z popularnej platformy Opta Analyst postanowili nawet dokładnie wyliczyć, które drużyny mają największe szanse na przedarcie się do konkretnych etapów mundialu i kto z największym prawdopodobieństwem sięgnie po trofeum. Wszystko to należy naturalnie brać z przymrużeniem oka, ale warto bez dwóch zdań śledzić, na ile takie predykcje okażą się trafne.

Piłkarz w koszulce Argentyny całuje puchar, obok hiszpański zawodnik z medalem i niebieską wstęgą na szyi.
Hiszpanie, mistrzowie Europy z 2024 roku, są obecnie mocnymi kandydatami do odebrania tytułu mistrzów świata ArgentyńczykomFRANCK FIFE / AFP - Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Cztery lata czekania i oto niemal już jest - kolejny mundial zostanie zainaugurowany już za nieco ponad tydzień, a w jego ramach na północnoamerykańskich arenach zaprezentuje się rekordowe 48 reprezentacji.

Nie ma jednak wątpliwości, że przed rozpoczęciem zmagań zaledwie garstka z tych ekip może uchodzić za naprawdę mocnych faworytów do końcowego triumfu. Kwestię tę wzięli pod lupę specjaliści z Opta Analyst, którzy zgodnie ze swymi modelami statystycznymi wyliczyli, kto miałby największe szanse na upragniony puchar.

Pożegnali Lewandowskiego, teraz mają kłopot. Burza w Barcelonie, Flick będzie wściekły

Mundial 2026: Hiszpania głównym faworytem do tytułu, za jej plecami kolejni giganci

Wedle danych przedstawionych przez OA głównym pretendentem do mistrzostwa jest Hiszpania, która ma 16,1 proc. szans na zgarnięcie trofeum. Za nią plasuje się Francja (13 proc.), a swoiste podium zamyka Anglia (11,2 proc.). Tylko jeszcze jedna drużyna przebiła barierę 10 proc. - a była to Argentyna (10,4), czyli obrońcy tytułu z roku 2022.

Warto też zwrócić uwagę na Holandię i Japonię, czyli niedoszłych rywali grupowych Polski (zamiast "Biało-Czerwonych", którzy nie przedarli się na , w grupie zmierzą się z nimi Szwedzi). "Oranje" oraz "Samurai Blue" co prawda mają według Opty małe szanse na zostanie czempionami, ale już dość solidnie wyglądają ich szanse na dostanie się np. do ćwierćfinału - odpowiednio jest to 29,5 oraz 17 proc. Przypomnijmy zaś, że tym razem faza pucharowa zacznie się nie od 1/8 finału, a od 1/16.

Z ciekawostek należy dodać, że dwóch z trzech gospodarzy - USA i Meksyk - również mają niezłe widoki na 1/4 finału, bo odpowiednio ich szanse oceniono tu na 19,4 i 24,2 proc. Kanada zaś nie zmieściła się w top 20 prezentowanym przez OA.

Wielkie zmiany w Realu Madryt, Mourinho uderzył pięścią w stół. Nie chce gwiazd

MŚ 2026 z rekordem rozgrywanych spotkań

Mistrzostwa świata 2026 zostaną zainaugurowane 11 czerwca spotkaniem Meksyk - RPA i potrwają do 19 lipca. W tym okresie zostaną rozegranych łącznie 104 spotkania, co oczywiście również będzie mundialowym rekordem.

Zobacz również:

Kylian Mbappe i Vinicius Junior
La Liga

Blady strach w Realu, ujawnili prawdę ws. przyszłości Viniciusa. Postawił ultimatum

Igor Szarek
Igor Szarek
Mężczyzna ubrany w garnitur trzyma w rękach Puchar Świata FIFA, w tle widoczne jest logo turnieju oraz fragment scenografii wydarzenia.
Puchar Świata o który piłkarze powalczą podczas mistrzostw świata 2026FABRICE COFFRINIAFP
czarna flaga z logo FIFA World Cup 2026 oraz napisem 'FINAL DRAW', zawieszona na latarni przed nowoczesnym budynkiem o białych kolumnach i przeszklonej fasadzie
MŚ 2026Dan MullanAFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP


Norwegia - Szwecja. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja