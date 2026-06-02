To oni wygrają mundial? Wszystko wyliczono, wprost wskazano faworyta

Cztery lata czekania i oto niemal już jest - kolejny mundial zostanie zainaugurowany już za nieco ponad tydzień, a w jego ramach na północnoamerykańskich arenach zaprezentuje się rekordowe 48 reprezentacji.

Nie ma jednak wątpliwości, że przed rozpoczęciem zmagań zaledwie garstka z tych ekip może uchodzić za naprawdę mocnych faworytów do końcowego triumfu. Kwestię tę wzięli pod lupę specjaliści z Opta Analyst, którzy zgodnie ze swymi modelami statystycznymi wyliczyli, kto miałby największe szanse na upragniony puchar.

Mundial 2026: Hiszpania głównym faworytem do tytułu, za jej plecami kolejni giganci

Wedle danych przedstawionych przez OA głównym pretendentem do mistrzostwa jest Hiszpania, która ma 16,1 proc. szans na zgarnięcie trofeum. Za nią plasuje się Francja (13 proc.), a swoiste podium zamyka Anglia (11,2 proc.). Tylko jeszcze jedna drużyna przebiła barierę 10 proc. - a była to Argentyna (10,4), czyli obrońcy tytułu z roku 2022.

Warto też zwrócić uwagę na Holandię i Japonię, czyli niedoszłych rywali grupowych Polski (zamiast "Biało-Czerwonych", którzy nie przedarli się na MŚ, w grupie zmierzą się z nimi Szwedzi). "Oranje" oraz "Samurai Blue" co prawda mają według Opty małe szanse na zostanie czempionami, ale już dość solidnie wyglądają ich szanse na dostanie się np. do ćwierćfinału - odpowiednio jest to 29,5 oraz 17 proc. Przypomnijmy zaś, że tym razem faza pucharowa zacznie się nie od 1/8 finału, a od 1/16.

Z ciekawostek należy dodać, że dwóch z trzech gospodarzy - USA i Meksyk - również mają niezłe widoki na 1/4 finału, bo odpowiednio ich szanse oceniono tu na 19,4 i 24,2 proc. Kanada zaś nie zmieściła się w top 20 prezentowanym przez OA.

MŚ 2026 z rekordem rozgrywanych spotkań

Mistrzostwa świata 2026 zostaną zainaugurowane 11 czerwca spotkaniem Meksyk - RPA i potrwają do 19 lipca. W tym okresie zostaną rozegranych łącznie 104 spotkania, co oczywiście również będzie mundialowym rekordem.

Puchar Świata o który piłkarze powalczą podczas mistrzostw świata 2026

MŚ 2026

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)





