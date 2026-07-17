To on posędziuje finał mundialu. Marciniak miał o nim do powiedzenia jedno

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Nie Szymon Marciniak a Slavko Vincić poprowadzi finałowy mecz Hiszpania - Argentyna na tegorocznym mundialu. Słoweniec jest w Polsce doskonale znany, trudno bowiem zapomnieć o jego kontrowersyjnych decyzjach z naszego barażowego spotkania ze Szwedami. I nie tylko o nich. Swego czasu opinią na temat kolegi po fachu publicznie podzielił się Marciniak.

Slavko Vincic, Szymon Marciniak. Mundial 2026
Slavko Vincic, Szymon Marciniak. Mundial 2026Yuri CORTEZ/Richard HEATHCOTE/GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

To już oficjalne. Nie Szymon Marciniak, jak oczekiwało wielu kibiców i ekspertów, a Slavko Vincić ze Słowenii poprowadzi finał tegorocznego mundialu pomiędzy Hiszpanią a Argentyną (niedziela 19 lipca godz. 21.00). Taka jest ostateczna decyzja FIFA.

Polak został też pominięty przy obsadzie sędziowskiej w spotkaniu o trzecie miejsce. I tak w pojedynku tym (Francja - Anglia, sobota 18 lipca godz. 23.00) rozstrzygać będzie Jesus Valenzuela z Wenezueli.

Wyróżnienie zwłaszcza arbitra ze Słowenii może w Polsce budzić bardzo mocne odczucia. Trudno bowiem zapomnieć wydarzenia z naszego meczu ze Szwecją w finale baraży o MŚ 2026. Spotkanie prowadził właśnie Vincić, a do jego pracy były spore zastrzeżenia.

Kontrowersje wokół Słoweńca po meczu Szwecja - Polska. "Miał słaby dzień"

Slavko Vincić był głównym sędzią marcowego barażowego meczu Szwecja - Polska. Podopieczni Jana Urbana nie wspominają spotkana najlepiej. Przegrali bowiem 2:3 i pożegnali się z marzeniami o wyjeździe na tegoroczne mistrzostwa świata.

Decyzje podejmowane wówczas na murawie przez Słoweńca były mocno dyskusyjne. Najwięcej mówiło się o tym, że nie podyktował rzutu karnego po faulu na Jakubie Kamińskim oraz że nie pokazał drugiej żółtej kartki Lucasowi Bergvallovi. A jego przewinienie było ewidentne. Wyrzucenie Szweda z placu gry mogłoby mieć duży wpływ na losy barażu.

Ponadto sędziemu zarzucano też niesłusznie podyktowanie rzutu wolnego, z którego padła druga bramka dla Szwedów, i pokazanie Krzysztofowi Piątkowi kuriozalnej żółtej kartki.

Sędziowska katastrofa. Praca arbitrów ze Słowenii i zespołu VAR z Niemiec zamieniła baraż o mundial w tandetny cyrk. Przebieg gry, wynik meczu i losy awansu zostały wypaczone
- opisywał niegdysiejszy sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski na platformie X.

"Generalnie sędzia miał słaby dzień. Był niechlujny, raz gwizdał tak, raz siak. Szwedów też parę razy skrzywdził, puścił kilka fauli na nich, ale nie w takich sytuacjach, po których padały bramki. Nie był to jego wielki mecz" - dorzucał w rozmowie z Interią Sport Michał Listkiewicz.

Jednocześnie zauważył, że Słoweniec to doświadczony sędzia, który przecież prowadził finał Ligi Mistrzów (Borussia Dortmund - Real Madryt 0:2, 2024 rok). "Ale tu jakoś tak rozlazł mu się ten mecz. Może i sam to czuł, bo tak widziałem, że już z ulgą go zakończył" - podsumował.

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Tak Szymon Marciniak nazwał Slavka Vincicia

Mimo wątpliwości po meczu Szwecja - Polska Slavko Vincić szybko został nagrodzony przez światową federację możliwością sędziowania w hitowym meczu Bayern Monachium - Real Madryt (4:3) w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. I w tamtym przypadku nie ustrzegł się kontrowersyjnych decyzji.

Po jakimś czasie o opinię na temat Słoweńca oraz jego postawy w meczu Bayern - Real zapytano Szymona Marciniaka. Ten odpowiedział bardzo dyplomatycznie. "Nigdy nie oceniam kolegów po fachu publicznie. Slavko Vincić - świetny sędzia, fantastyczny mecz" - powiedział w WeszłoTV.

Teraz polskiemu arbitrowi przyszło oklaskiwać wybór Słoweńca na głównego rozstrzygającego w finale mundialu. Wideo z reakcją Marciniaka na tę wiadomość jest dostępne na oficjalnym profilu FIFA.

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