Korespondencja z USA

Gdy jedzie się na mundial, sam fakt udziału w tym wydarzeniu - bez względu, czy jest się dziennikarzem, czy walczy się na boisku - jest tak wartościowy, że wszystko inne maleje do rangi detalu. Nie da się jednak ukryć, że detale wpływają na formę fizyczną. Przekonuję się o tym od dwóch tygodni, gdy organizm zaczyna się buntować na ciągłe zmiany stref czasowych. Jetlag nie był problemem po przylocie, natomiast gdy podróżuje się przez całe USA ze wschodu na zachód i z powrotem (różnica ze środkowo-europejskim czasem od sześciu do dziewięciu godzin), właściwie nie da się go uniknąć. Mówiąc wprost: to musi wpływać na formę fizyczną. Jeśli ktoś się dziwił, dlaczego Kolumbia po tak świetnym początku mistrzostw, zagrała tak paskudny mecz ze Szwajcarią, być może odpowiedź tkwi właśnie w podróżach - ekipa z Ameryki Południowej pokonała do momentu rozegrania meczu około dwukrotnie większy dystans. Szwajcarzy pierwszy raz zmienili strefę czasową dopiero na mecz z Kolumbią, Kolumbijczycy grali natomiast w każdej możliwej w tym turnieju.

FIFA od początku podkreślała, że przy układaniu terminarza kierowała się logistyką, dostępnością stadionów, prawami telewizyjnymi i komfortem kibiców, ale patrząc na liczby, łatwo dojść do wniosku, że skończyło się na zapowiedziach (inna sprawa, czy przy takiej rozpiętości stadionów realizacja powyższych obietnic była w ogóle możliwa). Finalnie wyszedł turniej bardzo nierównych szans.

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Jak dokładnie wyglądają odległości

Policzyłem odległości lotów między miastami, w których dana reprezentacja rozgrywała kolejne mecze - od pierwszego spotkania grupowego do ćwierćfinału. Nie uwzględniałem dojazdów z lotnisk, przejazdów autokarami ani lokalizacji baz treningowych. W ten sposób powstał ranking, z którego wynika, że najmocniej podróżująca drużyna pokonała dziesięciokrotnie większy dystans od tej mającej najmniej podróży.

1. Hiszpania - około 9090 km

Trasa:

Atlanta → Atlanta - 0 km

Atlanta → Nowy Jork/New Jersey - 1203 km

Nowy Jork/New Jersey → Los Angeles - 3942 km

Los Angeles → Dallas - 1974 km

Dallas → Los Angeles - 1974 km

Łącznie: około 9093 km

Kraje: 1 - Stany Zjednoczone

Strefy czasowe: 3

Zmiany strefy między meczami: 3

Hiszpanie zaczęli bardzo wygodnie - dwa pierwsze mecze rozegrali w Atlancie. Później jednak ruszyli na prawdziwe tournee: wschodnie wybrzeże, Los Angeles, Dallas i ponownie Los Angeles. Spotkanie 1/16 finału z Austrią odbyło się w Los Angeles, 1/8 finału z Portugalią w Dallas, a ćwierćfinał z Belgią ponownie w Kalifornii.

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2. Anglia - około 7680 km

Trasa:

Dallas → Dallas - 0 km

Dallas → Nowy Jork/New Jersey - 2229 km

Nowy Jork/New Jersey → Atlanta - 1203 km

Atlanta → Meksyk - 2171 km

Meksyk → Miami - 2074 km

Łącznie: około 7677 km

Kraje: 2 - Stany Zjednoczone i Meksyk

Strefy czasowe: 3

Zmiany strefy między meczami: 4

Anglicy dwa pierwsze spotkania rozegrali w Dallas, ale później zmieniali region przy każdym kolejnym meczu. Polecieli do Nowego Jorku, następnie do Atlanty, później do Meksyku, a na ćwierćfinał z Norwegią muszą dotrzeć do Miami. Są jedynym z analizowanych zespołów, który przed ćwierćfinałem zdążył zagrać w dwóch państwach i przemieścić się pomiędzy USA a Meksykiem.

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3. Szwajcaria - około 6930 km

Trasa:

San Francisco Bay Area → Los Angeles - 505 km

Los Angeles → Vancouver - 1749 km

Vancouver → Vancouver - 0 km

Vancouver → Atlanta - 3602 km

Atlanta → Kansas City - 1076 km

Łącznie: około 6932 km

Kraje: 2 - Stany Zjednoczone i Kanada

Strefy czasowe: 3

Zmiany strefy między meczami: 2

Szwajcarzy długo pozostawali na zachodzie. Zagrali w rejonie San Francisco, Los Angeles, a następnie dwa razy w Vancouver. Największym obciążeniem był przelot z zachodniej Kanady do Atlanty - około 3600 km - przed meczem 1/8 finału z Kolumbią. To był ich pierwszy naprawdę długi lot. Na ćwierćfinał z Argentyną polecieli jeszcze do Kansas City.

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4. Maroko - około 4900 km

Trasa:

Nowy Jork/New Jersey → Atlanta - 1203 km

Atlanta → Atlanta - 0 km

Atlanta → Houston - 1135 km

Houston → Houston - 0 km

Houston → Boston - 2562 km

Łącznie: około 4900 km

Kraje: 1 - Stany Zjednoczone

Strefy czasowe: 2

Zmiany strefy między meczami: 2

Maroko, które odpadło w ćwierćfinale z Francją, aż dwa razy korzystało z możliwości rozegrania kolejnych spotkań w tym samym mieście. Zagrało dwa razy w Atlancie, a potem dwa razy w Houston. Koszt tej stabilizacji pojawił się przed ćwierćfinałem: zespół musiał przelecieć z Teksasu do Bostonu, czyli ponad 2500 km.

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5. Argentyna - około 4570 km

Trasa:

Kansas City → Dallas - 739 km

Dallas → Dallas - 0 km

Dallas → Miami - 1797 km

Miami → Atlanta - 955 km

Atlanta → Kansas City - 1076 km

Łącznie: około 4567 km

Kraje: 1 - Stany Zjednoczone

Strefy czasowe: 2

Zmiany strefy między meczami: 3

Argentyna rozpoczęła w Kansas City, później dwa razy zagrała w Dallas. Następnie przeniosła się na wschód - do Miami i Atlanty - by na ćwierćfinał ze Szwajcarią wrócić do Kansas City. Jej trasa przypomina pętlę: środkowa część kraju, południowy wschód i ponownie centrum.

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6. Belgia - około 3190 km

Trasa:

Los Angeles → San Francisco Bay Area - 505 km

San Francisco Bay Area → Seattle - 1134 km

Seattle → Seattle - 0 km

Seattle → Seattle - 0 km

Seattle → Los Angeles - 1553 km

Łącznie: około 3192 km

Kraje: 1 - Stany Zjednoczone

Strefy czasowe: 1

Zmiany strefy między meczami: 0

Belgia miała zdecydowanie jeden z najbardziej komfortowych terminarzy. Wszystkie spotkania rozgrywała na zachodnim wybrzeżu, nie zmieniła ani razu strefy czasowej, a aż trzy kolejne mecze odbyły się w Seattle. Dopiero na ćwierćfinał z Hiszpanią wróciła do Los Angeles.

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7. Norwegia - około 2570 km

Trasa:

Boston → Nowy Jork/New Jersey - 274 km

Nowy Jork/New Jersey → Nowy Jork/New Jersey - 0 km

Nowy Jork/New Jersey → Boston - 274 km

Boston → Nowy Jork/New Jersey - 274 km

Nowy Jork/New Jersey → Miami - 1747 km

Łącznie: około 2569 km

Kraje: 1 - Stany Zjednoczone

Strefy czasowe: 1

Zmiany strefy między meczami: 0

Norwegowie praktycznie przez cały turniej poruszali się na krótkiej osi Boston-Nowy Jork. Cztery z pięciu pierwszych przemieszczeń liczyły niespełna 300 km albo nie wymagały zmiany miasta. Dopiero przed ćwierćfinałem z Anglią drużyna poleciała do Miami. Pomimo długiego lotu nadal pozostała w tej samej strefie czasowej.

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8. Francja - około 820 km

Trasa:

Nowy Jork/New Jersey → Filadelfia - 137 km

Filadelfia → Nowy Jork/New Jersey - 137 km

Nowy Jork/New Jersey → Nowy Jork/New Jersey - 0 km

Nowy Jork/New Jersey → Filadelfia - 137 km

Filadelfia → Boston - 408 km

Łącznie: około 819 km

Kraje: 1 - Stany Zjednoczone

Strefy czasowe: 1

Zmiany strefy między meczami: 0

Francja jest zdecydowanie największym beneficjentem terminarza. Do ćwierćfinału nie opuściła północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Grała tylko w Nowym Jorku/New Jersey, Filadelfii i Bostonie. Cała jej trasa jest krótsza niż pojedynczy przelot Hiszpanii z Los Angeles do Dallas.

Odległości pokonane przez ćwierćfinalistów MŚ Miejsce Reprezentacja Odległość Kraje Strefy czasowe 1. Hiszpania 9093 km 1 3 2. Anglia 7677 km 2 3 3. Szwajcaria 6932 km 2 3 4. Maroko 4900 km 1 2 5. Argentyna 4567 km 1 2 6. Belgia 3192 km 1 1 7. Norwegia 2569 km 1 1 8. Francja 819 km 1 1

Dziesięciokrotna różnica. Czy to jest sprawiedliwe?

Między Hiszpanią a Francją powstała różnica przekraczająca 8200 km. Hiszpanie pokonali ponad 11 razy większą odległość, zmieniali strefy czasowe i dwukrotnie przelecieli między Kalifornią a Teksasem. Francuzi funkcjonowali niemal jak podczas turnieju rozgrywanego w jednym regionie.

Trudno zatem twierdzić, że wszystkie drużyny otrzymały identyczne warunki. Belgowie i Francuzi ani razu nie musieli przestawiać zegarków. Hiszpania, Anglia i Szwajcaria funkcjonowały w trzech różnych strefach czasowych. Obciążenie logistyczne zostało rozłożone bardzo nierówno. Przy różnicach liczonych w tysiącach kilometrów podróż przestaje być jedynie organizacyjnym dodatkiem. Staje się jednym z czynników mogących wpływać na regenerację i przygotowanie zespołu.

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