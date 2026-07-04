To nie mieści się w głowie. Messi znów z rekordem na mundialu. Jest jedyny

Dla kapitana obecnych mistrzów globu konfrontacja rozgrywana w ramach 1/16 turnieju była wyjątkowa od samego początku. Pojedynek odbywał się na jego domowym obiekcie w Miami. Dodatkowo trybuny zalały się kibicami w biało-błękitnych barwach, którzy oczekiwali kolejnych bramek legendarnego zawodnika podczas trwającej od czerwca imprezy. Leo Messi do euforii doprowadził ich błyskawicznie, ponieważ wpisał się na listę strzelców przed upływem pół godziny gry.

Błyskotliwą asystą popisał się Lisandro Martinez, ale pewnie nie byłoby trafienia, gdyby główny bohater tego tekstu nie zachował zimnej krwi. "Wiedział doskonale co trzeba zrobić, aby po raz siódmy na tym mundialu pokonać bramkarza przeciwników. (...) Abstrahując od jego wykończenia, proszę zwrócić uwagę na zewnętrzną część stopy. Idealne przyjęcie, to jest kluczowe. (...) Szósty mundial Leo Messiego i kolejny moment, kiedy zaczarował rywali, kiedy pokonuje bramkarza" - zachwycali się komentatorzy TVP Sport.

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W mediach społecznościowych szybko rozpoczęło się szaleństwo i szukanie kolejnych ciekawych statystyk, w których króluje jeden z największych bohaterów północnoamerykańskich zmagań. Świat szybko zalała informacja związana z przedłużeniem serii meczów z przynajmniej jednym golem w wykonaniu 39-latka. Takiej passy nie ma ani nie miał żaden inny piłkarz w historii mistrzostw świata. "Boski" - podsumowali krótko prowadzący profil OptaJoe.

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Leo Messi trafiał do bramki w konfrontacjach przeciwko: Australii, Holandii, Chorwacji oraz Francji w 2022 roku. Teraz natomiast o jego ponadprzeciętnych umiejętnościach przekonali się już golkiperzy Algierii, Austrii, Jordani i Republiki Zielonego Przylądka. Zapewne gwiazdor Interu Miami nie chce na tym poprzestać. Wraz z kolegami celuje w obronę mistrzowskiego tytułu. Tekstowe relacje z najciekawszych spotkań w Interia Sport.

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Leo Messi HAKAN AKGUN AFP

Leo Messi Luis ROBAYO AFP





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