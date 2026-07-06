"To nie był faul". Trump ostro po decyzji sędziego w meczu USA

Reprezentacja USA pod względem piłkarskim bez wątpienia jest rewelacją mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Zespół prowadzony przez Mauricio Pochettino prezentuje naprawdę dobrą piłkę i kroczy po kolejne skalpy. W meczu 1/16 finału USA walczyło z Bośnią i Hercegowiną.

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Stawką tej rywalizacji był awans do 1/8 finału mundialu. Amerykanie wygrali, ale stracili Folarina Baloguna. Najlepszy strzelec kadry Pochettino w tym spotkaniu również strzelił gola, ale oprócz tego obejrzał czerwoną kartkę. USA pokonało Bośniaków, a to oznaczało, że Balogun nie zagra z Belgami.

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Użycie czasu przeszłego w tym przypadku nie jest przypadkowe. Czerwona kartka dla napastnika AS Monaco została zawieszona. Dziennikarze donosili, że taka decyzja FIFA wyniknęła z... interwencji Donalda Trumpa. Dzięki temu Balogun będzie mógł wystąpić przeciwko Belgom.

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Donald Trump w Białym Domu otwarcie przyznał, że faktycznie interweniował w tej sprawie. - Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Widziałem tę sytuację... to nie był faul. To nawet nie było przewinienie. Dwóch zawodników biegło z pełną prędkością i przypadkowo na siebie wpadło... Dlatego tak, zwróciłem się do FIFA o weryfikację tej sytuacji - rozpoczął.

Prezydent USA dodał także kilka "ciepłych słów" w kierunku sędziego. - Poprosiłem tylko o sprawdzenie sytuacji. Nie mówiłem, że musi to zrobić. To nawet nie było przewinienie... ten sędzia - którego przeszłość budzi pewne wątpliwości - podjął decyzję, w którą nikt nie mógł uwierzyć... - dodał Trump. Mecz USA - Belgia już dziś w nocy o 2:00.

Szef FIFA Gianni Infantino i prezydent USA Donald Trump Brendan Smialowski AFP





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