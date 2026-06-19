Tomasz Kalemba, Interia Sport: Zaczęła się druga seria gier w fazie grupowej. Rozszerzenie mundialu to był dobry pomysł?

Rafał Rostkowski, sędzia piłkarski i ekspert TVP Sport: - Mam mieszane uczucia. Z jednej strony cieszę się, że więcej reprezentacji narodowych ma szansę zagrać w takim turnieju, bo jak widzimy po występach reprezentacji Curacao, Republiki Zielonego Przylądka, Nowej Zelandii, czy innych egzotycznych drużyn, to one nie odstają albo przynajmniej zbytnio nie odstają, a na pewno dodają kolorytu temu turniejowi. I to mi się podoba pod tym względem. Natomiast nie podoba mi się system rozgrywek. Nie podobało mi się to już wtedy, kiedy były 24 drużyny i trzeba było kombinować, co zrobić z tymi awansami. Nie podoba mi się wychodzenie z grup z trzecich miejsc. Uważam, że 32 drużyny w mundialu to był idealny pomysł. Imprezy rozgrywane w takiej formule były świetne. Idąc tym tropem, to ja już bym wolał - chociaż wiem, że to brzmi dla niektórych kontrowersyjnie - przejdźmy do liczby 64. Z tyloma drużynami turniej nie byłby dłuższy niż ten w Ameryce, a w każdej grupie toczyłaby się normalna rywalizacja, bez kalkulacji, czy bardziej opłaca się wyjść z grupy na pierwszym miejscu, na drugim, czy może na trzecim.

Gdy awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, pole do kalkulacji czy kombinacji jest znacznie mniejsze. I słyszę zapowiedzi FIFA, że właśnie zastanawiają nad powiększeniem mundialu do 64 ekip. Absolutnie nie jestem tym zaskoczony. Tym bardziej, że w turnieju nie ma teraz kilku naprawdę dobrych drużyn z różnych kontynentów. W tym niestety nas. Awans do tego mundialu niektórych drużyny wzbudzał ogromne wątpliwości. Ludzie zastanawiali się, czy będą dwucyfrówki, a tymczasem widzimy, że one potrafią remisować z wielkimi faworytami. Silne reprezentacje tracą punkty. Mamy zatem niespodzianki w tym turnieju. I dlatego mundial to wspaniała zabawa dla kibiców na całym świecie.

Rafał Rostkowski: to jest duży sukces FIFA

Część zmian na mundialu zdała chyba egzamin?

- Na pewno podobają się skutki wprowadzenia nowych przepisów. Widzę, że nagle piłkarze z radością zbiegają, żeby usiąść na ławce rezerwowych i odpocząć po ciężkiej pracy wykonanej na boisku. Nareszcie szanują czas swój i innych zawodników, publiczności, sędziów. To jest bardzo pozytywne zjawisko. Jest mniej pseudo teatru, a więcej sportu, więcej piłki w piłce i to jest duży sukces FIFA.

Wiele kontrowersji wzbudza przerwa na picie, bo ona dzieli połowę na dwie części.

- Jeśli spojrzymy na historię ostatnich lat w piłce nożnej, to te przerwy na picie już od ładnych paru lat były. Zazwyczaj jednak przy wyższych temperaturach, ale były. Skoro to już zostało wprowadzone, to dla mnie było oczywiste, że - wcześniej czy później - zostanie to rozszerzone, bo piłkarze potrzebują się nawodnić w różnych temperaturach. Skoro piłkarze mają prawo do przerwy między pierwszą połową i drugą połowę, to teraz dostają takie prawo do picia bez względu na temperaturę. Do przewidzenia było też to, że takie przerwy mogą zostać wykorzystane w celach komercyjnych albo taktycznych. Nie widzę w tym jednak żadnego problemu. Taka przerwa piłkarzom na pewno nie przeszkadza, a być może nawet pomaga, jeśli w jej trakcie trenerzy przekazują wskazówki. Dzięki temu gra jest lepsza, a drużyny są o wiele lepiej przygotowane do pozostałej części gry. Taka przerwa powinna zatem korzystnie wpływać na mecz, bo wzbogaca widowisko. Piłkarze dzięki niej mają więcej sił, a zatem mecz toczy się w szybszym tempie i staje się atrakcyjniejszy, co podoba się kibicom. Dlatego analizowania takiej przerwy na nawodnienie nie zaczynałbym od tego, że ktoś na tym zarabia, bo w tym momencie emitowane są reklamy. To - moim zdaniem - jest mniej istotne niż to, że taka przerwa daje różne korzyści drużynom.

Myśli pan, że to jest krok w tym kierunku, żeby zmienić czas gry w przyszłości i wprowadzić kwarty w piłce nożnej?

- Jeśli chodzi o czas gry, to główne pytanie, jakie sobie chyba zadaje wiele osób, jest takie, czy zmierzamy w kierunku mierzenia efektywnego czasu gry, czy nie, i czy do tego dojdzie, czy nie? Wydaje mi się, że różne zmiany, które następują w piłce nożnej na przestrzeni ostatnich lat, to są takie małe kroczki, którymi być może zmierzamy do konkretnej zmiany. Mam tu na myśli właśnie wprowadzenie efektywnego czasu gry. Może nikt tego głośno nie mówi, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak się stało. Oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mecz trwa 90 minut plus doliczony czas gry, ale jednocześnie widzimy, że zmierzenie czasu w obecnym systemie wzbudza różne wątpliwości. Teraz odmierzamy czas na wykonanie wrzutu z autu, rzutu od bramki, ale już nie odmierzamy czasu na wykonanie rzutu rożnego, albo na wykonanie rzutu wolnego gdzieś tam ze środka boiska lub na wykonanie rzutu karnego. Mamy zatem różne zasady dla różnych fragmentów meczu, a przecież poprzez opóźnianie wykonania na przykład rzutu wolnego też można grać na czas. Ciągle zatem toczy się proces rozwiązywania kolejnych problemów, ale nie ma rozwiązań totalnych i systemowych, które sprawiłyby, że te problemy znikną. Wprowadzenie efektywnego czasu gry, by ten problem rozwiązało. Nie mówię, że jestem za, ale na pewno nie jestem przeciwko, ale uważam, że nad tym należy się zastanawiać.

"Sędziowie mają takie wsparcie techniczne, jakiego nigdy wcześniej nie mieli"

Jest pan zadowolony z sędziowania na tym mundialu? Nie ukrywam, że bywały gorsze imprezy w wykonaniu arbitrów. Większym problemem jest chyba w tym momencie VAR, który miał być pomocą, a jednak sprawia nieco problemów na tym mundialu?

- To wszystko zależy od oczekiwań, jakie mamy. Wszyscy możemy oceniać to, jak wygląda sędziowanie, natomiast bardzo często jest tak, że nie ma sensu krytykować sędziów, jeśli oni wykonują swoją pracę tak, jak im nakazują ich szefowie. Tak jak każdego pracownika w różnych branżach powinno się rozliczać przez pryzmat tego, czego od niego wymaga pracodawca, a nie przez pryzmat swoich wyobrażeń i swoich oczekiwań, podobnie jest z sędziami. Oni nie są do tego, żeby spełniać nasze oczekiwania czy nasze wyobrażenia, tylko żeby realizować zadania postawione przez szefów. W czasie mundialu pracodawcą arbitrów jest FIFA, a szefem - Pierluigi Collina, niegdyś wspaniały sędzia, obecnie najlepszy szef sędziów na świecie.

Ale oczywiście sędziów można i czasem trzeba krytykować, jeśli popełniają błędy, podejmując decyzje sprzeczne z przepisami gry, czy z oficjalnymi interpretacjami.

- Wydaje mi się jednak, że na tym mundialu poziom skuteczności sędziów jest bardzo wysoki, natomiast to oczywiście wynika z kilku kwestii. Wiadomo, że sędziowie są coraz lepiej przygotowani merytorycznie, kondycyjnie i to na pewno ma znaczenie. Na pewno duże znaczenie ma to, że system VAR działa coraz lepiej. Niezależnie od tego, jak go oceniamy, to on w wielu sytuacjach bardzo sędziom pomaga. Do tego wszystkiego mamy niesamowity rozwój technologii i sztucznej inteligencji, co sprawia, że sędziowie mają takie wsparcie techniczne, jakiego nigdy wcześniej nie mieli. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie ma sensu porównywać, czy teraz sędziowie są lepsi niż kiedyś, bo na przestrzeni ostatnich lat wiele się zmieniło. Kiedyś arbitrzy byli zdani na siebie. Sędzia główny był skazany na samodzielne podejmowanie decyzji, bo sędziowie liniowi byli tylko od autów i od spalonych. Potem sędziów liniowych zastąpili sędziowie asystenci, którzy mieli znacznie większe kompetencje, więc oni już znacząco pomagali w prowadzeniu meczu. Szczególnie przy podejmowaniu decyzji o rzutach karnych czy czerwonych kartkach. Aż w końcu przyszedł VAR, który zaczął pomagać, początkowo wykorzystując podstawowe technologie telewizyjne, które teraz zostały rozwinięte dzięki sztucznej inteligencji. Sędziowie są wyposażeni w takie narzędzia, jakie kiedyś można było sobie tylko wyobrażać, na przykład oglądając filmy science-fiction. Sędzia piłki nożnej zaczyna przypominać "Robocopa".

Największa kontrowersja dotycząca VAR na mundialu. "Zaszokował sędziów na całym świecie"

Skupmy się jednak na systemie VAR, bo na tym mundialu było już kilka spornych sytuacji z nim związanych. Zacznijmy od meczu Katar - Szwajcaria, bo tam sędzia podyktował rzut karny, ale była analiza, czy wcześniej nie było spalonego. Nikt tej analizy jednak nie zobaczył.

- Tam był podyktowany rzut karny tuż po sytuacji z potencjalnymi dwoma spalonymi. W ujęciu z kamery ustawionej na środku trybuny głównej gdzieś wysoko, blisko środka boiska, wyglądało na to, że być może był spalony, ale - jak wiemy - kamera ze środka boiska "patrzy" na sytuację pod kątem dosyć dużym i w zależności od sytuacji może czasami sugerować, że nie było spalonego, chociaż był, albo, że był, choć go nie było. Nie powinno się na niej bazować. Natomiast w tej sytuacji nie zobaczyliśmy animacji komputerowej, bo ta część systemu padła. Uległa awarii i FIFA nie pokazała animacji. Można zatem powiedzieć, że to jest takie trochę narzekanie, że nie dostaliśmy deseru, mimo że obiad był zdrowy i obfity. Natomiast sędziowie VAR w tej sytuacji - z tego, co twierdzi FIFA - pracowali normalnie, jak zwykle. Przeanalizowali tę sytuację używając systemu VAR zupełnie standardowo i uznali, że spalonego nie było. Patrzyłem na ujęcia, które były dostępne dla telewizji i na podstawie takiego zapisu - moim zdaniem - nie da się stwierdzić, że sędziowie popełnili błąd. Żeby to zbadać, musielibyśmy mieć materiał źródłowy i narzędzia VAR, żeby sprawdzić, czy oni te linie narysowali dokładnie. Przy braku dowodów, że był spalony, trzeba zaakceptować decyzję sędziów, że spalonego nie było. Nie ma innego wyjścia. Inaczej zwariujemy, bo na podobnej zasadzie można byłoby podważać wiele decyzji tylko dlatego, że komuś coś się wydaje.

Z kolei w meczu USA - Paragwaj po analizie VAR cofnięta została żółta kartka, a zdaje się, w tej sytuacji system w ogóle nie powinien być używany?

- I to jest tak naprawdę największa kontrowersja dotycząca VAR na tym mundialu, a mówiąc ściślej: dotycząca zasad jego funkcjonowania. Zgodnie przepisami - i starymi, i nowymi - nie można było użyć VAR w tej sytuacji.

Można dokonać analizy zdarzenia nawet sprzed kilku akcji i sprzed wielu minut, ale tylko wtedy, kiedy sytuacja dotyczy potencjalnej czerwonej kartki za takie czyny, jak na przykład oplucie, rozmyślne uderzenie, czy kopnięcie poza grą, czyli za tak zwane zachowanie agresywne i brutalne. Wówczas VAR informuje sędziego, ten przerywa się grę i pokazuje czerwoną kartkę. Gra wznawiana jest w taki sposób, w jaki miała być wznowiona, albo rzutem sędziowskim, jeśli gra została przerwana w celu weryfikacji zdarzenia i ukarania winnego. Ważne: w takich sytuacjach już nie można podyktować rzutu karnego czy wolnego, jaki należałoby podyktować, gdyby sędzia przerwał grę wcześniej, czyli od razu albo wkrótce po danym zdarzeniu, lecz przed najbliższym prawidłowym wznowieniem gry. Żadnego rzutu, karnego ani wolnego, nie można podyktować niejako "cofając" w tym celu mecz, anulując jego część i udając, że jej nie było. To jest fundament "Przepisów gry".

Natomiast w tej sytuacji sędzia Danny Makkelie z Holandii skorzystać z systemu VAR i niestety złamał podstawowe i powszechnie znane zasady, czym zaszokował sędziów na całym świecie. Podyktował rzut wolny, ukarał zawodnika amerykańskiego żółtą kartką za rzekomy faul, przerywający akcję korzystną. Następnie sędzia dał gwizdkiem sygnał i gestem nakazał wykonać ten rzut wolny. Zostało to zrobione prawidłowo i gra się toczyła. To już - zgodnie z "Przepisami gry" i zawartym w nich "Protokołem VAR" - zamyka możliwość cofnięcia się do takiego incydentu, jak zwykły faul i zwykła żółta kartka. To jest wykluczone, a mimo to sędziowie to zrobili. To było absolutnie niedopuszczalne i każdy dobrze wyszkolony sędzia doskonale to wie.

Oczywiście opinia publiczna jest zadowolona po tej sytuacji, bo został ukarany symulant, a przecież takie zachowania chcemy zwalczać. Nie można jednak zwalczać przestępstw, łamiąc prawo. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by zmienić protokół VAR. Można wprowadzić odpowiedni zapis, który pozwoli reagować sędziom - ale już zgodnie z przepisami - na takie sytuacje. Jeśli będziemy teraz robić wyjątki w takich pojedynczych sytuacjach i będziemy klaskać z zachwytu, bo symulant został ukarany, to sami prowokujemy sędziów do postępowania niekonsekwentnego. Brak konsekwencji sędziów przeszkadza wszystkim, irytuje wielu i szkodzi futbolowi. Jeśli chcemy, żeby sędziowie zwalczali symulacje skuteczniej, to po prostu zmieńmy przepisy w taki sposób, żeby mogli to robić tak jak Makkelie, ale już legalnie i rzeczywiście konsekwentnie, a nie od święta.

A propos zatem niekonsekwentnego sędziowania, to w meczu otwarcia sędzia po decyzji VAR ukarał zawodnika czerwoną kartką. Z kolei w meczu Szkocja - Haiti VAR nie interweniował po brutalnym ataku Kenny'ego McLeana. Czy zatem VAR powinien bezwzględnie szukać takich agresorów na boisku, czy nie?

- Myślę, że dobrze byłoby to wszystkim kibicom wyjaśnić, dlatego cieszę się na to pytanie. Czasami padają stwierdzenia, że "sędzia tego nawet nie obejrzał, VAR tego nawet nie sprawdził". Z reguły to jest totalna nieprawda. Współpraca sędziów boiskowych z sędziami wideo wygląda w taki sposób, że wykonują swoją pracę na bieżąco. Sędzia VAR analizuje razem ze swoim pomocnikiem albo pomocnikami non stop wszystkie sytuacje na boisku. Sprawdzana jest każda akcja. Najbardziej szczegółowo: oczywiście każda bramka wraz z akcją poprzedzającą i każdy akcja, kiedy być może piłka była w bramce. Każdy faul jest sprawdzany pod kątem ewentualnej czerwonej kartki. Badany jest też każdy rzut karny i każde zdarzenie w polu karnym pod kątem potencjalnego rzutu karnego. Tak samo jest z czerwonymi kartkami, drugimi żółtymi kartkami, identyfikacją ukaranych, etc. I to nie odbywa się na zasadzie: "a to sobie obejrzę" czy "tego nie chce mi się oglądać". Absolutnie nie.

Sędzia główny nie przybiega do monitora wtedy, kiedy chce, tylko wtedy, kiedy ma podstawy do tego, żeby sprawdzić sytuację. Tą podstawą jest sygnał od sędziego VAR, jeśli ten ma odpowiednie dowody.

Gdy sędzia VAR ma powtórkę czy powtórki wideo, które są dowodem na to, że sędzia się pomylił albo przynajmniej istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ważnej sytuacji podjąłby inną decyzję, gdyby znał prawdę widoczną na powtórkach, to wtedy rekomenduje sędziemu, aby przybiegł do monitora i sam obejrzał, jak było. Sędzia główny w takich sytuacjach powinien przeanalizować akcję na podstawie zapisu wideo i podjąć ostateczną decyzję.

Jeśli zatem chodzi o mecz otwarcia, to wszystkie trzy czerwone kratki były jak najbardziej słuszne. Dwie były za faul typu DOGSO, czyli pozbawienie oczywistej możliwości zdobycia gola. Jedna była za uderzenie ręką w głowę. To był poważny rażący faul, wręcz brutalny.

Opinie, co do faulu w meczu Szkocja - Haiti, są podzielone. Szkot trafił Haitańczyka korkami w kolano. Moim zdaniem to był poważny i rażący faul, ale granica między takim faulem i faulem tylko nierozważnym nie jest wyraźna. Pierluigi Collina, szef sędziów FIFA, złagodził interpretacje takich przewinień i jego zdaniem najlepsza w tej sytuacji była żółta kartka. Po rozmowach z sędziami odnoszę wrażenie, że większość pokazałaby jednak czerwoną kartkę.

A sytuacja z Messim, bo wokół niej było głośno po meczu Argentyny z Algierią, który prowadził Szymon Marciniak?

- To jest sytuacja, jaka czasami się zdarza, że stopklatka czy zdjęcie wprowadza w błąd, podobnie jak powtórki telewizyjne oglądane w zwolnionym tempie. Takie obrazy wyostrzają wrażenie "ale go trafił korkami" i pozbawiają informacji o tym, jaka była dynamika i siła. Czy gdyby Messi ledwie dotknął rywala korkami w taki sam sposób, ktoś też domagałby się czerwonej kartki, bo na zdjęciu czy stopklatce widać "ale go trafił korkami?

Sędziowanie to nie jest polowanie na fakty, które fajnie sprzedają się medialnie. Sędziowanie jest tym lepsze, im lepszy jest "football understanding" arbitra, czyli im lepsze jest jego rozumienie futbolu. Kontekst jest ważny, dynamika i siła są ważne, skutki są ważne. Przejaskrawiając - tylko dla lepszego zobrazowania i ułatwienia zrozumienia istoty problemu - masowanie łydki korkami nie jest czynem na czerwoną kartkę, natomiast kopnięcie, uderzenie czy rozmyślne nadepnięcie już mogłoby kwalifikować się na taką poważną karę.

Sędziowanie polega na obserwacji, ocenie sytuacji, ważeniu znaczenia poszczególnych czynów i podejmowaniu możliwie najlepszych decyzji. Czy w świetle innych fauli, które nie były ukarane albo były ukarane tylko żółtą kartkę ten faul Messiego wygląda gorzej? Absolutnie nie.

Tak więc nie należy takich fauli oceniać na takiej podstawie zdjęć, stopklatek czy powtórek slowmotion, bo jest to pozbawione kontekstu, czyli sensu całego zdarzenia. Ten widać na zapisie filmowym w naturalnym tempie, który pokazuje kontekst, czyli pozwala zrozumieć, z czego wynikały czy mogły wynikać poszczególne fazy zdarzenia. Ta sytuacja nie wyglądała tak, że Messi podbiegł i rozmyślnie odcisnął rywalowi korki na łydce, bo za to oczywiście byłaby czerwona kartka. Ta sytuacja wyglądała tak, że Algierczyk prowadził piłkę. Messi do niego podbiegł, bo chciał mu ją odebrać, ale mu się to nie udało. Wpadł na rywala i przewrócił go. Najpierw uderzył go kolanem w tył uda, a następnie - nie robiąc tego rozmyślnie - postawił nogę tam, gdzie znalazła się też noga Algierczyka. Oczywiście Messi tu zawinił, popełnił faul. Można dyskutować, czy tylko nieostrożny, czyli bez żadnej kartki, czy nierozważny na żółtą klatkę, ale na pewno nie na czerwoną, bo tam nie było żadnego poważnego rażącego faulu. Nie był on zamierzony i nie był z użyciem nadmiernej siły, a zatem nie stworzył niebezpieczeństwa dla zdrowia przeciwnika. Dotknął go korkami, ale nie docisnął znacząco. Z dynamiki zdarzenia wynika, że nic wielkiego się nie stało.

FIFA oceniła decyzję polskich sędziów jako prawidłową. To znaczy, że zostaną wyznaczenie na kolejny mecz?

- Tak. Dla sędziów międzynarodowych to nie była żadna niespodzianka. Przynajmniej dla tych, którzy "siedzą" w sędziowaniu głęboko, znają standardy FIFA i zapoznali się z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez FIFA dla uczestników mundialu. Polscy sędziowie z pewnością zostaną wyznaczeni do pracy ponownie. Myślę, że stanie się to już wkrótce i potem ponownie w fazie pucharowej. Ile razy? To wie tylko Collina.

W turnieju zadebiutowała Amerykanka Tori Penso. Sędziowała mecz Czechy - RPA. Czy jest tak dobra jak jej koledzy?

- Ba! Jest nawet lepsza. Sędziowała znakomicie. Pomyliła się raz, dyktując rzut wolny dla RPA zamiast dla Czechów. Gdy z oceną kierunku wrzutu pomyliła się sędzia asystentka, Penso naprawiła jej błąd. Świetnie zarządzała meczem i zawodnikami. Kilku panów piłkarzy próbowało jej wejść na głowę, ale "zgasiła" ich bardzo szybko. Była stanowcza, uśmiechała się naturalnie, ale potrafiła też nagle uśmiech schować i zrobić zupełnie inną minę, gdy pan piłkarz próbował ją zlekceważyć. Znakomicie stosowała korzyść i słusznie podyktowała rzut karny, choć mogła zdarzenia nie widzieć dokładnie. Powiem tak: gdyby to ode mnie zależało, wyznaczyłbym ją na drugi mecz w fazie grupowej i zaczął myśleć o przydzieleniu jej pracy w fazie pucharowej. Tori Penso może być przykładem dla kobiet na całym świecie i przykładem dla sędziów, również na całym świecie, także mężczyzn, którzy zdominowali sędziowanie. Gdyby Amerykanka sędziowała w Europie, zasługiwałaby na to, aby być członkiem męskiej kategorii UEFA Elite. Myślę, że to obrazuje, jak dobrą jest sędzią.

Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Rafał Rostkowski w 2013 roku Michał Stawowiak Newspix.pl

Szymon Marciniak i Lionel Messi ROBERTO SCHMIDT AFP

Tori Penso Ronald Wittek/EPA PAP





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