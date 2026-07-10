To może być koniec Infantino. Wybuchła kolejna afera z FIFA. "Absolutny skandal"

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Kontrowersyjnych decyzji na trwających mistrzostwach świata nie brakuje, ale najgłośniej było o cofnięciu zawieszenia dla Folarina Baloguna przed meczem 1/8 finału Stany Zjednoczone - Belgia. Temat wrócił jak bumerang po postanowieniu o dyskwalifikacji Jarella Quansaha aż na dwa mecze. Angielskie media grzmią o skandalicznej decyzji, a legendy futbolu z Anglii uderzają w Gianniego Infantino.

Mężczyzna w garniturze i koszuli z logo FIFA unosi dłoń w geście powitania
Gianni InfantinoGrzegorz WajdaEast News

W sobotni wieczór Anglia zagra z Norwegią o półfinał mistrzostw świata 2026. Faworytem są "Synowie Albionu", ale Skandynawowie udowodnili już na tym turnieju, że nie można ich skreślać. Thomas Tuchel w zbliżającym się spotkaniu będzie musiał radzić sobie bez Jarella Quansaha. Środkowy obrońca w starciu z Meksykiem w 1/8 finału otrzymał czerwoną kartkę na początku drugiej odsłony i jasnym było, że nie zagra w kolejnym spotkaniu.

Angielska federacja starała się jednak odwołać od tej decyzji. Zwłaszcza że kilka dni wcześniej FIFA zdecydowała o anulowaniu zawieszenia Folarina Baloguna z reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Decyzja odbiła się szerokim echem w świecie piłki nożnej i spotkała się z ogromnym oburzeniem. Amerykanie w 1/8 finału przegrali jednak z Belgią i sprawa nieco przycichła. Ale wróciła po kolejnej szokującej decyzji FIFA.

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Ostro uderzają w Infantino. Legenda nie gryzła się w język

Okazało się bowiem, że Quansah nie będzie zawieszony wyłącznie na mecz ćwierćfinałowy, ale jeśli Anglia pokona Norwegów, obrońca nie zagra również w półfinale. Tym samym FIFA ponownie ściągnęła na siebie wściekłość piłkarskiego świata, a najwięcej gorzkich słów skierowano tym razem z Anglii. Legendy tamtejszej piłki nie gryzły się w język. W programie "The Rest is Football" ostro wypowiedział się m.in. Alan Shearer.

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"FIFA sama ściągnęła na siebie te kłopoty. Jak to możliwe, że Quansah ma teraz pauzować aż dwa mecze? Balogun został zawieszony na jeden i w dodatku darowano mu tę karę, a Quansah musi teraz opuścić dwa mecze, jeśli Anglia zdoła wygrać. To absolutny skandal, wszystko to wygląda fatalnie" - stwierdził były reprezentant Anglii.

O krok dalej poszedł Gary Lineker. Stwierdził bowiem, że wszystkie te afery mogą doprowadzić do zakończenia panowania Gianniego Infantino w FIFA. "Myślę, że jego pozycja w federacji jest w zasadzie nie do utrzymania" - ocenił legendarny angielski piłkarz i dodał, że będzie zaskoczony, jeśli Infantino ponownie zostanie wybrany na sternika światowej federacji.

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Mężczyzna w eleganckim garniturze z logotypem FIFA stoi z uniesionymi rękami, obok niego znajdują się inni mężczyźni przyglądający się wydarzeniu.
Gianni InfantinoPhoto by FREDERIC J. BROWN / AFPAFP
Piłkarz w białej koszulce z numerem 26 i różowych butach stoi na murawie stadionu podczas meczu, w tle rozmyta publiczność.
Jarrel QuansahAlfredo Estrella AFP


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