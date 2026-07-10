To może być koniec Infantino. Wybuchła kolejna afera z FIFA. "Absolutny skandal"

W sobotni wieczór Anglia zagra z Norwegią o półfinał mistrzostw świata 2026. Faworytem są "Synowie Albionu", ale Skandynawowie udowodnili już na tym turnieju, że nie można ich skreślać. Thomas Tuchel w zbliżającym się spotkaniu będzie musiał radzić sobie bez Jarella Quansaha. Środkowy obrońca w starciu z Meksykiem w 1/8 finału otrzymał czerwoną kartkę na początku drugiej odsłony i jasnym było, że nie zagra w kolejnym spotkaniu.

Angielska federacja starała się jednak odwołać od tej decyzji. Zwłaszcza że kilka dni wcześniej FIFA zdecydowała o anulowaniu zawieszenia Folarina Baloguna z reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Decyzja odbiła się szerokim echem w świecie piłki nożnej i spotkała się z ogromnym oburzeniem. Amerykanie w 1/8 finału przegrali jednak z Belgią i sprawa nieco przycichła. Ale wróciła po kolejnej szokującej decyzji FIFA.

Ostro uderzają w Infantino. Legenda nie gryzła się w język

Okazało się bowiem, że Quansah nie będzie zawieszony wyłącznie na mecz ćwierćfinałowy, ale jeśli Anglia pokona Norwegów, obrońca nie zagra również w półfinale. Tym samym FIFA ponownie ściągnęła na siebie wściekłość piłkarskiego świata, a najwięcej gorzkich słów skierowano tym razem z Anglii. Legendy tamtejszej piłki nie gryzły się w język. W programie "The Rest is Football" ostro wypowiedział się m.in. Alan Shearer.

"FIFA sama ściągnęła na siebie te kłopoty. Jak to możliwe, że Quansah ma teraz pauzować aż dwa mecze? Balogun został zawieszony na jeden i w dodatku darowano mu tę karę, a Quansah musi teraz opuścić dwa mecze, jeśli Anglia zdoła wygrać. To absolutny skandal, wszystko to wygląda fatalnie" - stwierdził były reprezentant Anglii.

O krok dalej poszedł Gary Lineker. Stwierdził bowiem, że wszystkie te afery mogą doprowadzić do zakończenia panowania Gianniego Infantino w FIFA. "Myślę, że jego pozycja w federacji jest w zasadzie nie do utrzymania" - ocenił legendarny angielski piłkarz i dodał, że będzie zaskoczony, jeśli Infantino ponownie zostanie wybrany na sternika światowej federacji.

Gianni Infantino Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP AFP

Jarrel Quansah Alfredo Estrella AFP





Najbardziej skandaliczna decyzja mundialu?! "To nie miało prawa bytu". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport