To już koniec Cristiano Ronaldo. Siostra ogłasza. "Ostatni taniec"

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Cristiano Ronaldo na każdym kroku zapowiada, że nie zostało mu wiele czasu w piłce. Trudno się temu dziwić, w końcu w lutym Portugalczyk skończył 41 lat. Mimo tego CR7 wciąż znalazł w sobie siłę, aby wystąpić na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. W piątkową noc czasu polskiego kapitan reprezentacji Portugalii wyprowadził swoich kolegów na spotkanie 1/16 finału z Chorwacją. Przed meczem siostra CR7 ogłosiła, że po mundialu Portugalczyk ogłosi zakończenie kariery w kadrze.

Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoRebecca BlackwellEast News

Cristiano Ronaldo pozostały prawdopodobnie tylko dwa cele do osiągnięcia. Jeden jest indywidualny, drugi drużynowy. Portugalczyk w swojej bogatej gablocie trofeów ma wszystkie możliwe puchary oprócz tego jednego - mistrzostwa świata. Oprócz tego CR7 walczy o pobicie wyniku tysiąca strzelonych goli w karierze.

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41-latek wielokrotnie podkreślał już, że jego czas w profesjonalnej piłce nieubłaganie dobiega końca. Wobec tego kibice tak naprawdę muszą być przygotowani na zakończenie kariery jednego z najwybitniejszych sportowców w historii właściwie w każdym możliwym momencie.

Siostra Cristiano ogłasza. To jego "ostatni taniec"

Cristiano przyleciał do USA, Kanady i Meksyku na mistrzostwa świata, aby prawdopodobnie ostatni raz powalczyć o ten tytuł. Rozpoczął źle. Po meczu z Demokratyczną Republiką Konga CR7 musiał mierzyć się ze sporą krytyką. Tę uciszył występem w kolejnej kolejce. Portugalia awansowała dalej.

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W 1/16 finału CR7 i spółka mierzyli się z Chorwacją. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego siostra Cristiano ogłosiła, że Portugalczyk kończy swoją karierę w narodowych barwach po mundialu. O szczegółach Katia Aveiro opowiedziała w krótkiej wypowiedzi na rzecz portugalskiej telewiji Sport TV.

- Opierając się na posiadanych przeze mnie informacjach, Cristiano się pożegna. Nie dzisiaj, ale to właśnie będzie pożegnanie. Mam na myśli reprezentację narodową. Według wiarygodnego źródła to jego "ostatni taniec" - mistrzostwa świata" - powiedziała siostra Cristiano, a jej słowa błyskawicznie obiegły świat.

Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoFAYEZ NURELDINE / AFPAFP


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