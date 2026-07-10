Piękna bramka na 1:0 w 60. minucie, a potem asysta przy golu Ousmane'a Dembele. Bez Kyliana Mbappe reprezentacja Francji mogłaby mieć problemy z udokumentowaniem swojej boiskowej przewagi w starciu z Marokiem. Od tego ma jednak swojego niezawodnego kapitana, który zasłużenie zgarnął po spotkaniu statuetkę dla MVP.

Zdobyta bramka pozwoliła Kylianowi Mbappe zrównać się w klasyfikacji najlepszych strzelców mundialu z Leo Messim (obaj mają na koncie po osiem goli). Dorobek asa Realu Madryt mógłby być jednak jeszcze bardziej okazały, gdyby w pierwszej połowie wykorzystał rzut karny, który wcześniej sam wywalczył.

Francja - Maroko. Mbappe zmarnował rzut karny. Wyjawił jak do tego doszło

Dlaczego 27-latek przegrał pojedynek z Bono, który zatrzymał jego uderzenie? Sam powiedział o tym już po meczu, ujawniając kulisy długiego, ponad trzyminutowego oczekiwania na egzekucję "jedenastki".

- Sędzia mówi mi, że jest karny. Więc pytam go, czy sprawdzenie jest zakończone, on mówi, że tak. Więc od tego momentu przechodzimy do chwili, kiedy Ousmane daje mi piłkę. Potem sędzia podchodzi do mnie, kiedy już zaczynam się koncentrować, żeby powiedzieć mi, że karnego nie ma. Ja biorę piłkę w ręce i odkładam ją, żeby strzelić karnego, on mówi: "Nie, poczekaj, jest sytuacja 2 minuty wcześniej, którą trzeba sprawdzić." Ale cóż, tak bywa. Dałem się zdekoncentrować. Na pewno przerobiłem wiele scenariuszy, jak skoncentrować się przy karnym. Tego scenariusza jednak jeszcze nie przeżyłem, więc to sytuacja, którą trzeba będzie wziąć pod uwagę - powiedział Kylian Mbappe po meczu z Marokiem w strefie mieszanej.

Do sytuacji odniósł się także selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps. - To zajęło chwilę, a Kylian był już gotowy do oddania strzału. Nie chcę szukać wymówek, ale to nie była łatwa sytuacja - przyznał.

Kylian Mbappe przedwcześnie zakończył swój udział w meczu z Marokiem, siedząc później na ławce rezerwowych z lodem obłożonym w okolicach stawu skokowego. Sam uspokajał jednak, że to nic poważnego. Teraz piłkarz Realu Madryt może zbierać siły, oczekując wraz z kolegami z kadry na rezultat dzisiejszego meczu Hiszpanii z Belgią, który wyłoni półfinałowego rywala Francuzów.

Kylian Mbappe JAIDEN TRIPI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP





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