To dlatego Marciniak nie dostał finału mundialu. Polak wyjaśnia, ukryty cel FIFA

Zaledwie dwa spotkania sędziował Szymon Marciniak podczas kończącej się imprezy za oceanem. Nasz rodak zapewne w niezbyt dobrym humorze wróci do Polski. Nie może być zresztą inaczej, skoro nie zaufano mu w fazie pucharowej turnieju. Płocczanin z gwizdkiem biegał jedynie podczas zmagań grupowych. I nawet dobra postawa nie przekonała szefów 45-latka do tego, by dać mu choć jeden bardziej prestiżowy mecz.

Euforia panuje za to w Słowenii, ponieważ jako rozjemcę finałowej potyczki wybrano Slavko Vincicia. To właśnie on skrzywdził Polaków podczas finału baraży ze Szwedami. Ba, potem podczas mundialu podjął kilka niezrozumiałych dla kibiców decyzji. Międzynarodowej federacji nie przeszkodziło to jednak w tym, żeby zaufać akurat temu arbitrowi. Rozczarowany decyzją Pierluigiego Colliny jest między innymi Rafał Rostkowski.

"Przez dwie dekady niezwykle ważnym członkiem władz sędziowskich UEFA, w tym przez wiele lat promotorem Vincicia, był Vlado Sajn ze Słowenii. Jego wpływy stały się jeszcze silniejsze, gdy prezydentem UEFA został Aleksander Ceferin, także ze Słowenii. Sajn kończy swoją pracę, przechodzi na emeryturę, a w komisji sędziowskiej UEFA ma go zastąpić Slavko Vincić. Tak więc Vincić jest nie tylko protegowanym Sajna i Ceferina, ale sam też jest osobą, z którą lepiej się liczyć" - przyznał w rolce TVP Sport na platformie X.

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Z tych słów jasno wynika, że międzynarodowa federacja myśli przede wszystkim o przyszłości. "FIFA zadbała o swoje relacje z przyszłym członkiem władz sędziowskich UEFA. Środowisko sędziowskie jest zniesmaczone, bo sędziów dużo lepszych od Vincicia jest na mundialu kilkunastu. Sędziów po prostu lepszych jeszcze więcej. A na całym świecie sędziów lepszych od niego są przynajmniej setki" - gorzko podsumował Rafał Rostkowski.

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Całkiem możliwe jest, iż nadchodzący finał będzie jednym z ostatnich wielkich spotkań sędziowanych przez Słoweńca. Tak przynajmniej twierdzi polski ekspert. Czy rzeczywiście ma rację? O tym przekonamy się dopiero w najbliższych miesiącach. Obecnie arbiter skupia się na tym, by pokazać światu, że jest odpowiednią osobą do poprowadzenia najważniejszego meczu tegorocznych mistrzostw świata.

Początek starcia Hiszpania - Argentyna w niedzielę o godzinie 21:00 polskiego czasu. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Slavko Vincić Rex Features/East News East News

Slavko Vincić Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

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