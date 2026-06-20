To dla niego koniec mundialu. Najpierw dramat na boisku, a teraz oświadczenie

Po zakończeniu meczu jeden z kolegów Kone, Nathan Saliba, wziął jego koszulkę i paradował z nią po boisku, pokazując, że tak ważne zwycięstwo jest też dziełem nieobecnego teraz na murawie kontuzjowanego zawodnika. Sam zainteresowany postanowił napisać na ten temat kilka słów.

Ismael Kone zniesiony z boiska na noszach

"To było tuż przed nami i wszyscy usłyszeliśmy trzask kości. Jeszcze nie rozmawiałem z Ismaelem, ale jest w szpitalu. Przygotowuje się do operacji. Wszyscy są wstrząśnięci tym doświadczeniem ze względu na charakter kontuzji, a także dlatego, że Ismael jest ważną częścią naszego zespołu. To będzie dla nas wielka strata" - przekazał w rozmowie z BBC trener Kanadyjczyków, Jesse Marsch.

W trakcie meczu z Katarczykami Kone był faulowany przez Assima Madibo. Reprezentant gospodarzy został wyniesiony na noszach, a Madibo zobaczył czerwoną kartkę i na boisko już nie wrócił. Pojawił się za to w szatni Kanady, by przeprosić za to, co zrobił. Kanadyjczycy wygrali 6:0 i mogli cieszyć się z ważnego triumfu, ale brak Ismaela Kone sprawił, że nie mogli cieszyć się z wygranej w stu procentach.

Ismael Kone wydał oświadczenie

"ALLAH nigdy mnie nie zawiódł, ani razu przez całe moje życie. Dlaczego więc miałbym wątpić w Niego teraz, zwłaszcza zdając sobie z tego sprawę? On wie i widzi wszystko, zanim się to wydarzy. Ma plan i wizję dla nas wszystkich. Ta walka jest testem mojej wiary w Niego i mojego charakteru. I szczerze mówiąc, jestem na to gotowy, ponieważ ALLAH nigdy nie postawi przed tobą wyzwania, którego nie mógłbyś pokonać, a bycie wystawionym na próbę to najlepszy dar od Boga" - przekazał na początku oświadczenia Kone.

"Odczuwałem waszą miłość i wsparcie, szczerze, bardzo dziękuję. Nawet nie możecie sobie wyobrazić, jak bardzo jestem wdzięczny wszystkim, którzy się ze mną skontaktowali i modlą się za mnie. Dziękuję Bogu za to, bo nie każdy ma tyle szczęścia" - zwrócił się do kanadyjskich kibiców.

"Do kanadyjskich braci, bo zostałem asystentem trenera, żeby wspierać was z linii bocznej. Chciałem, żebyście wiedzieli, że kocham was z całego serca i że nasze braterstwo jest dla mnie wszystkim. To, co zrobiliście wczoraj, zostanie ze mną na zawsze. Wrócę wkrótce i będziemy tworzyć razem kolejne wspomnienia" - zapowiedział Kone.

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