To będzie prawdziwy koszmar. 25 procent meczów zagrożonych, w tym finał mundialu
Mistrzostwa świata w piłce nożnej mają być prawdziwym świętem dla kibiców. W końcu mowa o turnieju czterolecia. W przypadku meczów rozgrywanych w USA sprawa jest jednak dość skomplikowana, o czym przekonaliśmy się już podczas ubiegłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. W USA obowiązują bowiem niesamowicie restrykcyjne przepisy dotyczące burz. Można spodziewać się, że mecze będą przerywane na długie godziny.
Reprezentacja Polski niestety w mistrzostwach świata 2026 nie zagra. To pierwsza wielka impreza, na której Biało-Czerwoni się nie pojawią od 2014 roku. Wówczas nasza kadra nie była obecna na mundialu w Brazylii. Nieobecność Polaków z pewnością zmniejsza poziom stresu u kibiców.
Tym bardziej, że dwa z meczów fani musieliby oglądać już, gdy w Polsce za oknem byłaby ciemna noc. Mowa o spotkaniach z Tunezją (15 czerwca o 4:00) oraz Japonią (26 czerwca o 1:00). Można sobie wyobrazić lepszy terminarz z perspektywy europejskiego kibica. Tym bardziej, że nie można wykluczyć przeciągania spotkań w czasie.
Zagrożenie w USA. Ten mundial to nie będzie spacerek dla kibiców
To wynika z bardzo restrykcyjnych przepisów dotyczących pogody. Próbą generalną przed mundialem dla organizatorów miał być turniej rozgrywany ubiegłego lata. Wówczas za oceanem piłkarze walczyli o tytuł Klubowych Mistrzów Świata. Ten ostatecznie trafił w ręce zawodników Chelsea.
Anglicy również przeżyli problemy związane z zagrożeniem burzowym. Spotkanie "The Blues" z portugalską Benfiką zostało przerwane w 85. minucie meczu. Przyczyną było uderzenie pioruna kilka kilometrów od stadionu w Charlotte. Piłkarze wrócili do gry dopiero po dwóch godzinach.
Wynika to ze wspomnianych bardzo restrykcyjnych przepisów związanych z organizowaniem wydarzeń podczas zagrożenia pogodowego. Jedna z żelaznych zasad amerykańskiego prawa mówi wprost. Istnieją cztery podstawowe filary działania właśnie w przypadku burzy (za "weather.gov").
- Organizatorzy muszą wyznaczyć osobę odpowiedzialną za śledzenie prognoz. Stosuje się radary oraz detektory wyładowań atmosferycznych informujące o uderzeniach w czasie rzeczywistym.
- Nakazuje się natychmiastowe przerwanie wydarzenia i udanie się do schronienia, jeśli od momentu zobaczenia błyskawicy do usłyszenia grzmotu minie 30 sekund lub mniej. Aktywność można wznowić dopiero po upływie 30 minut od ostatniego grzmotu.
- Uczestnicy muszą być kierowani do stałych budynków lub pojazdów z twardym dachem. Miejsca tymczasowe, takie jak namioty (zwłaszcza metalowe), wiaty piknikowe czy tereny pod drzewami, są uznawane za skrajnie niebezpieczne.
- Plany muszą uwzględniać czas potrzebny na przemieszczenie tłumu, oznaczenie bezpiecznych punktów zbornych oraz procedury szybkiej komunikacji (np. komunikaty przez system nagłośnieniowy).
W USA istnieje dodatkowo protokół bezpieczeństwa, który mówi, że należy natychmiast przerwać wszelkie wydarzenia, jeśli w promieniu 13 kilometrów od obiektu czujniki meteorologiczne wykryją wyładowania atmosferyczne. Wówczas zarządzane jest przynajmniej 30 minut przerwy, a kibice muszą opuścić obiekt. Jeśli w tym czasie pojawi się kolejne wyładowanie, odliczanie rozpoczyna się od początku.
Podczas wspomnianych już Klubowych Mistrzostw Świata mecze przerwano łącznie na ponad siedem godzin. Burze w USA w tym okresie roku są zaś na porządku dziennym. Nie sposób więc wykluczyć, że kibice latem tego roku będą przeżywać oglądanie meczów zdecydowanie dłużej niż w większości przypadków.
Oczywiście nie wszędzie prawdopodobieństwo wystąpienia wyładowań atmosferycznych jest takie samo. Według ekspertów największe niebezpieczeństwo występuje w Nowym Jorku, New Jersey, Bostonie, Filadelfii oraz Miami. W tych regionach odbędzie się łącznie aż 26 ze 104 spotkań, czyli 25 procent. W tym te najważniejsze . Spotkanie o brązowe medale rozstrzygnie się w Miami, a finał w New Yersey.
O problemach z pogodą przekonali się już Anglicy. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela w środowy wieczór miał zaplanowany mecz towarzyski z Kostaryką w Orlando. Spotkanie pierwotnie zaplanowane było na godzinę 22:00. Rozpoczęło się jednak z ponad godzinnym opóźnieniem związanym właśnie z pogodą.