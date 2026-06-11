To będzie prawdziwy koszmar. 25 procent meczów zagrożonych, w tym finał mundialu

Reprezentacja Polski niestety w mistrzostwach świata 2026 nie zagra. To pierwsza wielka impreza, na której Biało-Czerwoni się nie pojawią od 2014 roku. Wówczas nasza kadra nie była obecna na mundialu w Brazylii. Nieobecność Polaków z pewnością zmniejsza poziom stresu u kibiców.

Tym bardziej, że dwa z meczów fani musieliby oglądać już, gdy w Polsce za oknem byłaby ciemna noc. Mowa o spotkaniach z Tunezją (15 czerwca o 4:00) oraz Japonią (26 czerwca o 1:00). Można sobie wyobrazić lepszy terminarz z perspektywy europejskiego kibica. Tym bardziej, że nie można wykluczyć przeciągania spotkań w czasie.

Zagrożenie w USA. Ten mundial to nie będzie spacerek dla kibiców

To wynika z bardzo restrykcyjnych przepisów dotyczących pogody. Próbą generalną przed mundialem dla organizatorów miał być turniej rozgrywany ubiegłego lata. Wówczas za oceanem piłkarze walczyli o tytuł Klubowych Mistrzów Świata. Ten ostatecznie trafił w ręce zawodników Chelsea.

Anglicy również przeżyli problemy związane z zagrożeniem burzowym. Spotkanie "The Blues" z portugalską Benfiką zostało przerwane w 85. minucie meczu. Przyczyną było uderzenie pioruna kilka kilometrów od stadionu w Charlotte. Piłkarze wrócili do gry dopiero po dwóch godzinach.

Wynika to ze wspomnianych bardzo restrykcyjnych przepisów związanych z organizowaniem wydarzeń podczas zagrożenia pogodowego. Jedna z żelaznych zasad amerykańskiego prawa mówi wprost. Istnieją cztery podstawowe filary działania właśnie w przypadku burzy (za "weather.gov").

Organizatorzy muszą wyznaczyć osobę odpowiedzialną za śledzenie prognoz. Stosuje się radary oraz detektory wyładowań atmosferycznych informujące o uderzeniach w czasie rzeczywistym. Nakazuje się natychmiastowe przerwanie wydarzenia i udanie się do schronienia, jeśli od momentu zobaczenia błyskawicy do usłyszenia grzmotu minie 30 sekund lub mniej. Aktywność można wznowić dopiero po upływie 30 minut od ostatniego grzmotu. Uczestnicy muszą być kierowani do stałych budynków lub pojazdów z twardym dachem. Miejsca tymczasowe, takie jak namioty (zwłaszcza metalowe), wiaty piknikowe czy tereny pod drzewami, są uznawane za skrajnie niebezpieczne. Plany muszą uwzględniać czas potrzebny na przemieszczenie tłumu, oznaczenie bezpiecznych punktów zbornych oraz procedury szybkiej komunikacji (np. komunikaty przez system nagłośnieniowy).

W USA istnieje dodatkowo protokół bezpieczeństwa, który mówi, że należy natychmiast przerwać wszelkie wydarzenia, jeśli w promieniu 13 kilometrów od obiektu czujniki meteorologiczne wykryją wyładowania atmosferyczne. Wówczas zarządzane jest przynajmniej 30 minut przerwy, a kibice muszą opuścić obiekt. Jeśli w tym czasie pojawi się kolejne wyładowanie, odliczanie rozpoczyna się od początku.

Podczas wspomnianych już Klubowych Mistrzostw Świata mecze przerwano łącznie na ponad siedem godzin. Burze w USA w tym okresie roku są zaś na porządku dziennym. Nie sposób więc wykluczyć, że kibice latem tego roku będą przeżywać oglądanie meczów zdecydowanie dłużej niż w większości przypadków.

Oczywiście nie wszędzie prawdopodobieństwo wystąpienia wyładowań atmosferycznych jest takie samo. Według ekspertów największe niebezpieczeństwo występuje w Nowym Jorku, New Jersey, Bostonie, Filadelfii oraz Miami. W tych regionach odbędzie się łącznie aż 26 ze 104 spotkań, czyli 25 procent. W tym te najważniejsze . Spotkanie o brązowe medale rozstrzygnie się w Miami, a finał w New Yersey.

O problemach z pogodą przekonali się już Anglicy. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela w środowy wieczór miał zaplanowany mecz towarzyski z Kostaryką w Orlando. Spotkanie pierwotnie zaplanowane było na godzinę 22:00. Rozpoczęło się jednak z ponad godzinnym opóźnieniem związanym właśnie z pogodą.

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