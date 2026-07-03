Thriller w Dallas. Największy sukces w historii. Decydowały rzuty karne

Australia przystępowała do tego spotkania, mając na koncie ponad 200 minut strzeleckiej posuchy. Do siatki rywala trafiła tylko w pierwszym meczu fazy grupowej (2:0 z Turcją). Później - 0:2 z USA i 0:0 z Paragwajem - obyło się już bez fajerwerków.

Ekipa z antypodów stawała naprzeciw zespołu, który musiał zmierzyć się z rolą faworyta. W grupie Egipcjanie nie zaznali porażki (dwa triumfy i remis). Już 1/16 finału była dla nich największym sukcesem w historii startów w MŚ. Ale prowadzeni do boju przez Mohameda Salaha chcieli znacznie więcej.

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Australia - Egipt. Cios za cios na Dallas Stadium. "Faraonowie" wciąż niepokonani

Już po pięciu minutach Australijczycy łapali się za głowę. Po kąśliwym uderzeniu Cristiana Volpato piłka odbiła się od poprzeczki. Do szczęścia zabrakło kilkunastu centymetrów.

Odpowiedź Egiptu? Nastąpiła jeszcze przed upływem kwadransa i okazała się bezwzględna. Po centrze Karima Hafeza głową z okolic narożnika przymierzył nie do obrony Emam Ashrouf. 0:1!

Zapowiadała się świetna pierwsza połowa, ale potem oba zespoły wyraźnie spuściły z tonu. "Kangury" nie miały pomysłu na przeprowadzenie skutecznego odwetu. Jedynym efektem ich wysiłków była kontuzja Jordana Bosa, której doznał krótko przed przerwą. Na drugą odsłonę już nie wyszedł.

Zaraz po zmianie stron "Faraonowie" stanęli przed szansą podwyższenia prowadzenia. W sytuacji sam na sam z Patrickiem Beachem znalazł się Omar Marmoush. Uderzył jednak obok słupka.

Znacznie lepszą precyzją w 55. minucie wykazał się Mohamed Hany. Po centrze z rzutu wolnego wpakował piłkę do siatki głową. Tyle że pomylił kierunki - pokonał własnego bramkarza i zrobiło się 1:1.

I to był ostatni cios zadany w podstawowym czasie gry. Podobnie jak w pierwszej połowie, tempo gry mocno się załamało. Na boisku rządził chaos, a w ostatnim kwadransie obie drużyny myślały już tylko o tym, by dotrwać do dogrywki.

Zanim do niej doszło, Australijczyków znakomitą interwencją uratował Beach. 22-letni golkiper już w doliczonym czasie gry odbił futbolówkę, gdy groźnie uderzał głową Ramy Rabia. To była piłka meczowa.

Dodatkowe 30 minut nie przyniosło rozstrzygnięcia mimo bezapelacyjnej przewagi Afrykanów. Na serię rzutów karnych do gry wprowadzony został Mathew Ryan. Miał zaczarować australijską bramkę i wprowadzić "Socceroos" do 1/8 finału.

Z jedenastu metrów lepiej uderzali jednak Egipcjanie i to oni zagrają o ćwierćfinał ze zwycięzcą meczu Argentyna - Republika Zielonego Przylądka.

Rzuty karne:

0:0 - Souttar (nie trafił w bramkę)

0:1 - Saber

1:1 - Irvine

1:2 - Rabia

2:2 - Mabil

2:3 - Salah

2:3 - Herrington (nie trafił w bramkę)

2:4 - Abdelmaguid

Statystyki meczu Australia 1 - 1 Egipt Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 16 14 Strzały celne 1 4 Strzały niecelne 6 4 Strzały zablokowane 9 6 Ataki 82 109

Tak to się zaczęło. Po bramce Emama Ashoura (nr 8) Egipcjanie prowadzili 1:0 THOMAS COEX AFP

Wyrównującą bramkę Australijczycy dostali w prezencie 10 minut po rozpoczęciu drugiej połowy Christopher Neundorf EPA

Moment triumfu. Egipt w 1/8 finału mundialu! EVRIM AYDIN AFP





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