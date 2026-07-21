"Teorie spiskowe" na mundialu? Argentyńczyk napisał to wprost, mocne słowa

Niedzielny mecz między Hiszpanią i Argentyną ostatecznie rozstrzygnął kwestię tego, kto przez najbliższe cztery lata będzie z dumą dzierżył tytuł piłkarskiego mistrza świata - a będzie to ekipa "La Furia Roja", która ograła "Albicelestes" 1:0 po golu Ferrana Torresa.

Po ostatnim gwizdku nastał naturalnie czas na różne podsumowania, w których wzięli udział również i bezpośredni uczestnicy finału. Kilka słów w kwestii rywalizacji na MetLife Stadium skreślił chociażby Rodrigo de Paul.

Reprezentant Argentyny w swym wpisie na Instagramie zdecydował się najwyraźniej m.in. odnieść do oskarżeń, jakie padały pod adresem jego i jego kolegów w kwestii rzekomego faworyzowania ich przez sędziów. Oto, co konkretnie padło.

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"Największym bólem jest to, że nie mogliśmy sprowadzić pucharu MŚ z powrotem do naszego kraju, bo jeśli ktokolwiek zasługiwał na ponowne przeżycie tego uczucia, to właśnie wy" - zwrócił się gracz bezpośrednio do kibiców.

"Z upływem czasu stawało się jednak coraz bardziej jasne, że wasza więź z tą drużyną wykracza daleko poza kwestię trofeum i to jest coś, co chcę zapamiętać, aby przetrwać ten moment" - dodał.

"Dziś widzę, jak wielu ludzi liczyło na naszą porażkę, rozpowszechniając bezpodstawne teorie spiskowe podczas całych MŚ. Wszystko po to by ukoić ból tych, którzy nie mogli doświadczyć tego, co przeżywali wszyscy Argentyńczycy - bo nasze uśmiechy im przeszkadzały, bo nasze zachowania ich irytowały… Ale to tylko utwierdzało mnie w przekonaniu, że pasja i miłość do naszych barw przezwyciężą wszystko" - podkreślił.

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Reprezentacja Argentyny w całej swojej historii trzykrotnie zdobywała tytuł mistrzowski - w 1978, 1986 oraz 2022 roku. Czterokrotnie też przegrywała finały - nie licząc ostatniego mundialu stało się to także w 1930, 1990 i 2014 r.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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