Ten szczegół powiedział wszystko o Yamalu. Ukryty przekaz podczas finału

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

19 lipca reprezentacja Hiszpanii podeszła do swego najważniejszego spotkania od czasu finału Euro 2024 - czyli innymi słowy... kolejnego finału, tym razem mistrzostw świata, w którym "La Furia Roja" zmierzyła się z Argentyną. W wyjściowym składzie hiszpańskiej kadry nie zabrakło naturalnie Lamine'a Yamala, który na murawie pojawił się w opasce, na której umieszczono ciąg cyfr. To był wyjątkowy gest ze strony młodego gwiazdora.

Lamine Yamal w czerwonej koszulce Hiszpanii z numerem 19 i opaską na głowie podczas meczu na boisku.
Lamine YamalJustin SetterfieldAFP

Reprezentanci Hiszpanii, obecnie urzędujący mistrzowie Europy, podeszli do finału mistrzostw świata 2026 z nadzieją, że również i na mundialu uda im się sięgnąć po absolutnie najwyższy laur.

Tak się faktycznie stało - "La Furia Roja" zatriumfowała w spotkaniu w East Rutherford nad drużyną Argentyny 1:0 po trafieniu Ferrana Torresa w dogrywce, natomiast w trakcie potyczki momentami wręcz dwoił się i troił na boisku Lamine Yamal.

Choć młody gwiazdor nie wpisał się tym razem na listę strzelców, to i tak kilka jego zagrań bez dwóch zdań będzie wartych zapamiętania na dłużej. To jednak nie wszystko - Yamal wyróżnił się także pewnym niezwykłym gestem.

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Yamal złożył hołd swym korzeniom podczas finału MŚ. Ten detal przykuł uwagę

Mowa tu dosłownie o szczególe - piłkarz zagrał w spotkaniu mając na głowie cienką opaskę, na której widoczny był ciąg cyfr 08304. Co to dokładnie oznaczało? O tym rozpisała się chociażby redakcja "Mundo Deportivo".

Otóż jest to nic innego jak kod pocztowy Rocafondy, a więc dzielnicy znajdującego się na obrzeżach Barcelony miasta Mataro. To właśnie stamtąd wywodzi się Yamal, który tym samym oddał piękny hołd swym korzeniom.

Warto podkreślić, że to nie pierwszy takich wyraz szacunku dla swego pochodzenia ze strony futbolisty. Jego słynna cieszynka również nawiązuje do wspomnianego kodu - zawodnik Barcelony pokazuje tu liczbę 304, czyli końcówkę ciągu.

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Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
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Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP


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