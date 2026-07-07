"Ten mecz był ustawiony". Wielka burza po meczu Argentyny

Do 79. minuty to spotkanie układało się w sposób wymarzony dla Egiptu. Podopieczni Hassana prowadzili 2:0, a Argentyna ewidentnie nie potrafiła znaleźć sposobu na obronę zespołu z północnej Afryki.

Wtedy mur został rozbity. Messi, który do tej pory prezentował się bardzo źle, zaliczył znakomitą asystę przy golu Christiana Romero. Cztery minuty później sam zdobył gola na 2:2. W tym czasie kapitn podniósł swoją drużynę i wlał w serca kolegó nadzieję na zwycięstwo.

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Egipcjanie rozpętali burzę. "Ustawiony mecz"

Egipt w doliczonym czasie gry wyprowadził jeszcze jeden atak. I wtedy doszło do dwóch sytuacji, które oburzyły Hossama Hassana.

W pierwszej z nich Alexis Mac Allister złapał za rękę rywala, który padł w polu karnym. Chwilę później Mohamed Salah stracił piłkę w polu karnym Argentyny, a nogi jego i obrońcy zetknęły się.

Zdaniem Hassana Egiptowi w tamtym momencie nalezał się rzut karny. Chwilę później Argentyna trafiła na 3:2, a selekcjoner Egiptu się wściekł. Za swoje gorące protesty otrzymał żółtą kartkę. Później, już po meczu, udzielił wywiadu i wypowiedział bardzo ostre słowa.

- Powiem, co sądzę, bez względu na konsekwencje. To był ewidentnie ustawiony mecz i cały świat to widział - mówil rozżalony Hassan.

- I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jeśli tak bardzo chcą, żeby wygrała Argentyna, to po co wzywają wszystkich, żeby przyjechali i wzięli udział w mistrzostwach? - dodał selekcjoner zespołu z Afryki.

W swojej wypowiedzi Hassan wyprowadził bardzo poważne oskarżenia o korupcję. Można spodziewać się tego, że nie pozostaną one bez konsekwencji.

Jednym głosem ze swoim trenerem mówił zawodnik Mostafa Ziko.

- Gratulacje dla Argentyny za zdobycie mistrzostwa świata, ale turniej jest ustawiony - oni nie potrzebują już niczego więcej. Sędzia był niesprawiedliwy - wyznał pogrążony w wielkim smutku piłkarz reprezentacji Egiptu.

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