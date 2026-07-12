Ten komunikat słyszeli tylko Polacy. Nagle pisk, konsternacja na mundialu

Do wspomnianego incydentu doszło tuż przed najważniejszą częścią potyczki rozgrywanej na Florydzie. Norwegowie remisowali 1:1. Sfaulowany został wtedy Jude Bellingham. "Była taka dekoncentracja, potem już zupełnie nienaturalnie poruszał się Heggem" - mówił Mateusz Borek. "Tak, to było trącenie ręką. Odnieśliśmy wrażenie już w pierwszym ujęciu, że przypadkowo to Bellingham…" - oznajmił Grzegorz Mielcarski. I nagle jego wypowiedź została przerwana.

Widzowie zamiast głosu komentatorów TVP Sport, usłyszeli komunikat z innej mundialowej areny, gdzie o godzinie 3:00 miał rozpocząć się ćwierćfinał Argentyna - Szwajcaria. Został on wyemitowany w języku angielskim. "Pozycja 10, nadająca z Kansas City, Mistrzostwa Świata FIFA 2026. Poziom brzmienia to -18dB pełnej skali" - przekazano. Następnie puszczono jednostajny pisk, znany choćby z planszy oznaczającej przerwę w emisji.

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Wideo ze wspomnianej sytuacji na platformie X zamieścił użytkownik o nazwie "Knyras". "Wygląda na to, że ktoś zrobił błąd na reżyserce. To komunikat wewnętrzny, który testuje poziomy audio na stadionie w Kansas, gdzie zagra Argentyna i Szwajcaria. Ktoś coś źle przełączył i komunikat poszedł do innych nadawców i wkradł się także na transmisję TVP Sport" - dodał w opisie.

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Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy wystraszonych kibiców. "Wyłączyłem ze strachu", "Od razu pomyślałem o takim komunikacie w sytuacji realnego zagrożenia, typu jakiś atak i w TV w całym kraju nagle tak transmisję przerywają. Ciary przechodzą" - czytamy relacje innych osób. Sytuacja szybko jednak została opanowana, w efekcie czego fani futbolu ekscytowali się już tylko emocjami czysto sportowymi.

A tych nie brakowało, ponieważ w dogrywce obejrzeliśmy jeszcze jednego gola. Trafienie zanotowali Anglicy, którzy o finał zagrają niebawem z Argentyną. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Norwegia - Anglia Rebecca Blackwell East News

Jude Bellingham z reprezentacji Anglii Evrim Aydin / ANADOLU AFP

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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