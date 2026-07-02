Tego świat jeszcze nie widział. Nie ma ratunku. Los gwiazdora już przesądzony

Lista triumfów, rekordów i tytułów obu graczy zasługuje na osobną publikację. Cristiano Ronaldo i Luka Modrić to żywe ikony współczesnego futbolu. Dzisiaj w nocy jeden z zagra ostatni w życiu mecz w finałach MŚ.

Faworytem bukmacherów pozostaje Portugalia, ale postronni kibice nie przywiązują do tego żadnej wagi. Bez względu na rezultat spotkania, trzeba będzie pożegnać jedną z legend. Chodzi o piłkarzy, którzy łącznie mają na koncie start w 11 mundialach.

Portugalia - Chorwacja. Zderzenie gigantów: Ronaldo kontra Modrić. Pożegnanie legendy w Toronto

"Niewiarygodne osiągnięcie!!! Cóż za nieprawdopodobny wyczyn!!!" - to słowa Gianiego Infantino zamieszczone w niedawnej depeszy gratulacyjnej. Szef FIFA wyraził w ten sposób zachwyt po dwóch golach Ronaldo w grupowym meczu z Uzbekistanem (5:0). Portugalczyk jest pierwszym i jedynym piłkarzem, który wpisywał się na listę strzelców w sześciu mundialach.

CR7 trafiał do siatki w każdym turnieju o mistrzostwo świata od 2006 roku. Modrić zaliczył jeden czempionat mniej. Też debiutował dwie dekady temu, ale zabrakło go w 2010 roku w RPA. Łącznie obaj mają na koncie 11 startów w finałach MŚ.

Teraz zaliczają pożegnalny występ w imprezie najwyższej rangi. Ronaldo ma 41 lat i 147 dni, Modrić - 40 lat i 296 dni. Trudno przypuszczać, że za cztery lata któryś z nich nadal będzie grał profesjonalnie w piłkę.

Po raz pierwszy w dziejach naprzeciw siebie staną na mundialu dwaj gracze z pola w wieku 40+. Najstarszym graczem na tej liście pozostaje Kameruńczyk Roger Milla, który zagrał w MŚ 1994, mając 42 lata i 39 dni. Nie miał jednak wówczas równie leciwego rywala.

Do konfrontacji Portugalii z Chorwacją dojdzie na Toronto Stadium (BMO Field). Co ciekawe, to właśnie tam - w sierpniu 2009 roku - Ronaldo zdobył swoją pierwszą bramkę z gry dla Realu Madryt, w trakcie sparingu z Toronto FC. Po 17 latach w tym samym miejscu może zamknąć mundialowy rozdział przebogatej kariery. Choć zrobi wszystko, żeby tak się nie stało.

W XXI wieku pożegnania gwiazd z finałami MŚ bywały sensacyjne, dramatyczne, nawet skandaliczne. Szczególny pod tym względem okazał się mundial z 2006 roku. Zindedine Zidane otrzymał czerwoną kartkę za uderzenie w finale "z byka" Marco Materazziego. Ronaldo Nazario Luis de Lima i Ronaldinho - broniąc tytułu - odpadli w ćwierćfinale (0:1 z Francją) - ten pierwszy nie oddał w tym meczu celnego strzału, ten drugi nie strzelił gola w całym turnieju. A Michael Owen zerwał więzadła w kolanie jeszcze w fazie grupowej - przeczołgał się za linię boczną i na mundial nigdy więcej nie wrócił.

CR7 i Modrić wciąż wierzą, że pożegnają się z mundialem 19 lipca zwycięskim finałem. Najbliższej nocy marzenia jednego z z nich zostaną brutalnie zweryfikowane. Taki mecz zdarza się rzadziej niż raz na pokolenie.

Początek spotkania Portugalia - Chorwacja o godz. 1:00. Relacja live w sportowym serwisie Interii.

Cristiano Ronaldo AFP

Luka Modrić AFP





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