Tego nie pokazała telewizja. Łzy na mundialu, Mbappe aż się przeraził

Nieco więcej spodziewaliśmy się po pierwszych dwóch spotkaniach w ramach 1/8 finału mundialu. O ile jeszcze w Houston padły aż trzy gole, o tyle kilka godzin później w Filadelfii oglądaliśmy głównie festiwal brutalności ze strony Paragwajczyków. Ekipa z Ameryki Południowej doigrała się w końcu w drugiej połowie, kiedy to Francuzi otrzymali "jedenastkę". Do piłki podszedł Kylian Mbappe, który otworzył i zarazem ustalił wynik potyczki.

"Wiedzieliśmy, jaki mecz nas czeka. Oni myśleli, że przyjdziemy tu w garniturach, ale jeśli trzeba, też potrafimy grać brzydko. Taki mieli pomysł na ten mecz. Nie ma dobrych i złych pomysłów. Dobra jest tylko ta koncepcja, która pozwala ci wygrać. My wytrzymaliśmy i pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, która potrafi ubrudzić sobie ręce" - mówił później. Napastnik był chyba najczęściej atakowanym piłkarzem, dlatego nie mógł doczekać się ostatniego gwizdka.

Mundial. Koszmar przed meczem Paragwaj - Francja. Mbappe musiał przepraszać

Ale jeszcze przed startem meczu najadł się strachu. Podczas rozgrzewki kapitan "Trójkolorowych" przypadkowo trafił piłką siedzącą tuż przy boisku kibickę. Sytuacja wyglądała poważnie, ponieważ zszokowana kobieta rozpłakała się. "Natychmiast podszedł, by sprawdzić, czy nic się nie stało" - zdał relację Julien Laurens w mediach społecznościowych. Gwiazdor Realu Madryt bardzo się przejął, co było doskonale widać po jego minie.

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Internautom zaimponowała postawa 27-latka, który już w przeszłości miał podobną sytuację za czasów gry w Paris Saint-Germain. Ucierpiał wtedy mocno nos poszkodowanej fanki. Pojawiło się krwawienie i trzeba było je zatamować. Najpierw na wysokości zadania stanęli medycy, następnie do akcji wkroczył sam Francuz, przekazując osobiście kobiecie meczową koszulkę. "Wielki szacunek", "Klasa światowa" - pisali internauci.

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Mundial 2026: Didier Deschamps i Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU AFP

Kylian Mbappe i Ousmane Dembele FRANCK FIFE AFP





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