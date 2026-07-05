Tego nie pokazała telewizja. Łzy na mundialu, Mbappe aż się przeraził

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Reprezentacja Francji w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu awansowała do ćwierćfinału mundialu. Starcie w Filadelfii nie było jednak wielkim widowiskiem. Europejczycy wygrali 1:0 z Paragwajczykami po trafieniu z rzutu karnego. Zwłaszcza jedna z kibicek nie będzie miło wspominała niedawno zakończonego spotkania. I nie tylko dlatego, że sympatyzowała z ekipą z Ameryki Południowej. W stronę kobiety w pewnym momencie ruszył przerażony Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe w barwach reprezentacji Francji
Kylian Mbappe od razu ruszył w stronę poszkodowanej kibickiABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / x.com/kyks_98AFP

Nieco więcej spodziewaliśmy się po pierwszych dwóch spotkaniach w ramach 1/8 finału mundialu. O ile jeszcze w Houston padły aż trzy gole, o tyle kilka godzin później w Filadelfii oglądaliśmy głównie festiwal brutalności ze strony Paragwajczyków. Ekipa z Ameryki Południowej doigrała się w końcu w drugiej połowie, kiedy to Francuzi otrzymali "jedenastkę". Do piłki podszedł Kylian Mbappe, który otworzył i zarazem ustalił wynik potyczki.

"Wiedzieliśmy, jaki mecz nas czeka. Oni myśleli, że przyjdziemy tu w garniturach, ale jeśli trzeba, też potrafimy grać brzydko. Taki mieli pomysł na ten mecz. Nie ma dobrych i złych pomysłów. Dobra jest tylko ta koncepcja, która pozwala ci wygrać. My wytrzymaliśmy i pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, która potrafi ubrudzić sobie ręce" - mówił później. Napastnik był chyba najczęściej atakowanym piłkarzem, dlatego nie mógł doczekać się ostatniego gwizdka.

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Ale jeszcze przed startem meczu najadł się strachu. Podczas rozgrzewki kapitan "Trójkolorowych" przypadkowo trafił piłką siedzącą tuż przy boisku kibickę. Sytuacja wyglądała poważnie, ponieważ zszokowana kobieta rozpłakała się. "Natychmiast podszedł, by sprawdzić, czy nic się nie stało" - zdał relację Julien Laurens w mediach społecznościowych. Gwiazdor Realu Madryt bardzo się przejął, co było doskonale widać po jego minie.

Internautom zaimponowała postawa 27-latka, który już w przeszłości miał podobną sytuację za czasów gry w Paris Saint-Germain. Ucierpiał wtedy mocno nos poszkodowanej fanki. Pojawiło się krwawienie i trzeba było je zatamować. Najpierw na wysokości zadania stanęli medycy, następnie do akcji wkroczył sam Francuz, przekazując osobiście kobiecie meczową koszulkę. "Wielki szacunek", "Klasa światowa" - pisali internauci.

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