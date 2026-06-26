Tarapaty Szwecji, potem piękny gol. Szturm na koniec. Znamy rywala Brazylii

Od początku jasne było, że remis jest bardzo możliwym rezultatem, bo daje obu zespołom awans. Przy takim założeniu Japonia miałaby 5 punktów, a Szwecja 4. W teorii pogromcy Polaków z barażów musieliby czekać na rozstrzygnięcia z innych grup, ale w praktyce mogliby świętować przejście do 1/16 finału. 4 oczka najprawdopodobniej w każdym scenariuszu dadzą danej drużynie przepustkę do fazy pucharowej.

Dlatego nikt od początku nie rzucił się na rywala i oglądaliśmy więcej walki niż dogodnych okazji bramkowych. Strzałów nie było prawie w ogóle, za to nie brakowało przewinień. Isak Hien zobaczył żółtą kartkę, a za kilka minut zszedł z boiska z powodu problemów zdrowotnych. Przypomnijmy, że uraz wykluczył go ze starcia z "Biało-Czerwonymi" 31 marca. W doliczonym czasie gry małe ostrzeżenie ekipie Grahama Pottera wysłał Keito Nakamura. Celował po długim słupku, ale Jacob Widell Zetterström zachował czujność. Nie musiała być to interwencja najwyższych lotów, ale przynajmniej cokolwiek godnego odnotowania się wydarzyło.

Na przerwę Japończycy schodzili ze statystyką 0,21 goli oczekiwanych, 4 strzałów i 11 fauli, a Szwedzi mieli w tych rubrykach odpowiednio 0,07, 2 i 6. To była jedna z najgorszych połów na całych mistrzostwach świata.

Japonia - Szwecja. Dwa gole w Arlington

Druga zaczęła się od strzału Daichiego Kamady z bliskiej odległości, ale nie trafiło do statystyk, bo pomocnik Crystal Palace wraz ze swoimi dwoma kolegami był na spalonym. W 56. minucie w końcu lista strzelców się otworzyła. Zespół z Azji wyszedł na prowadzenie za sprawą Akcja zaczęła się na prawym skrzydle, szybko przeniosła się do środka, gdzie Ritsu Doan kapitalnym podaniem prostopadłym otworzył drogę Daizenowi Maedzie. Wykończenie okazało się formalnością.

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Ekipa ze Skandynawii po tym ciosie nagle mocno podniosła tempo swojej gry. Nic dziwnego, 3 punkty i bilans bramkowy -1 mógł nie dać awansu do fazy pucharowej. Nagroda za aktywność przyszła błyskawicznie. Anthony Elanga zza narożnika pola karnego zdecydował się na strzał, który przeleciał przez całe pole karne i wpadł tuż przy prawym słupku bramki. Zion Suzuki mógł się lepiej zachować, ale też trudno uznać go za winowajcę. Mógł oczekiwać, że to dośrodkowanie, a nie uderzenie, w dodatku potencjalnie futbolówkę zasłonił mu jeden z wyskakujących defensorów. Po chwili golkiper obronił strzał Alexandra Isaka. Okazało się, że Szwecja wcale nie zapomniała tego wieczoru jak grać.

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Japonia - Szwecja NurPhoto Getty Images

Po tym zrywie intensywność znowu spadła. Znowu dało się odczuć, że podział punktów zadowala obie strony. Szwecja jednak zdecydowała się walczyć o 3 punkty i zarazem bój w 1/16 finału z Brazylią. Przypuściła szturm w końcówce, a Suzuki uwijał się jak w ukropie, broniąc strzały Isaka i Elangi. Nic się nie zmieniło - Japonia kończy grupę na 2. miejscu i zagra z "Canarinhos". Szwecja w teorii musi czekać na potwierdzenie obecności, lecz to raczej formalność. Jej rywal pozostaje nieznany, w najgorszym (i najbardziej prawdopodobnym) scenariuszu będzie to Francja.

Statystyki meczu Japonia 1 - 1 Szwecja Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 8 11 Strzały celne 3 5 Strzały niecelne 3 3 Strzały zablokowane 2 3 Ataki 102 106

Anthony Elanga Alberto Saiz East News

Viktor Gyokeres JONATHAN NACKSTRAND AFP





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