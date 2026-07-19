Takiego finału jeszcze nie było. Czekano blisko 100 lat. Wszystko policzono

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Hiszpania i Argentyna zagrają w finale piłkarskich mistrzostw świata, który rozegrany zostanie w najbliższą niedzielę. Okazuje się, że 10 piłkarzy, którzy są w kadrach tych zespołów pobiło blisko 100-letni rekord, który ustanowiony został w 1934 roku.

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Piłkarze Atletico Madryt pobili rekord MŚJOSE BRETONAFP

Półfinały piłkarskich mistrzostw świata przyniosły nam wielkie emocje. Najpierw Hiszpania pokonała Francję (2:0) i drugi raz w swojej historii zagra o końcowy triumf. W środowy wieczór ostry bój stoczyły reprezentacje Anglii i Argentyny. "Synowie Albionu" prowadzili 1:0, ale w końcówce "Albicelestes" odwrócili losy meczu i triumfowali 2:1. Tym samym Leo Messi i spółka staną przed szansą obronienia mistrzowskiego tytułu wywalczonego cztery lata temu w Katarze.

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Finał Hiszpania - Argentyna zapowiada się wybornie i trudno jednoznacznie wskazać faworyta. Okazuje się, że aż dziesięciu piłkarzy, którzy są w kadrach finalistów mistrzostw świata na co dzień występuje w Atletico Madryt. Tym samy klub pobije w niedzielę historyczny rekord, należący od 1934 roku do Juventusu Turyn, który miał w finale mundialu dziewięciu zawodników.

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W Atletico występuje sześciu Argentyńczyków (Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico Gonzalez i Julian Alvarez) oraz czterech Hiszpanów (Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena i Alejandro Grimaldo),

Finał mundialu rozegrany zostanie w niedzielę (19 lipca) o godz. 21:00 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

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