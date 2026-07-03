Takich obrazków z Ronaldo nigdy nikt nie widział. Stało się. Tego już mu nie zapomną

Damian Okła

Damian Okła

Już mundial w Katarze miał być ostatnim dla Cristiano Ronaldo. Portugalczyk nie zrezygnował jednak z kadry i również podczas mistrzostw świata 2026 możemy podziwiać go na najważniejszym, piłkarskim turnieju. Co jednak ciekawe, dopiero dwadzieścia lat po debiucie na mundialu, Ronaldo mógł cieszyć się z wyjątkowej bramki. A wszystko wydarzyło się w drugiej połowie rywalizacji z Chorwacją.

Cristiano Ronaldo z opaską kapitana Portugalii siedzący na murawie
Cristiano RonaldoCOLE BURSTONAFP

Przed czterema laty trudno było przypuszczać, że Cristiano Ronaldo raz jeszcze wystąpi na mistrzostwach świata. Gdy legenda futbolu schodziła załamana po porażce z Marokiem w ćwierćfinale mundialu 2022, wydawało się, że to smutne pożegnanie Ronaldo z kadrą. Tak się jednak nie stało i cztery lata później 41-latek raz jeszcze stanął do walki o najważniejsze trofeum w piłce nożnej. I tym razem wydaje się, że to faktycznie ostatnia szansa.

Po pierwszym meczu na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku Ronaldo był krytykowany za swoją postawę. Zwłaszcza że Portugalia niespodziewanie zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga. Nieco lepiej CR7 pokazał się w starciu z Uzbekistanem, ale do słabszego poziomu wrócił w rywalizacji z Kolumbią. Dla Portugalii najważniejsze było jednak to, że gra dalej.

Zobacz również:

Lamine Yamal (numer 19)
Mundial

Yamal zapytany o Ronaldo, od razu stanowcza odpowiedź. I to tuż po meczu

Paweł Nowak
Paweł Nowak

Ronaldo z historycznym golem. Dwie dekady oczekiwania

Mecz z Chorwacją w 1/16 finału mistrzostw świata był hitem tej fazy rozgrywek. Był również kolejną szansą dla Ronaldo na przełamanie niechlubnej serii. Warto bowiem przypomnieć, że wybitny portugalski zawodnik nie zdobył jeszcze bramki w fazie pucharowej mundialu. A na tej imprezie występuje od dwudziestu lat. I tylko na jednym z siedmiu mistrzostw w tym czasie Portugalia nie zdołała wyjść z grupy. Miało to miejsce w 2014 roku.

Zobacz również:

Cristiano Ronaldo
Mundial

To już koniec Cristiano Ronaldo. Siostra ogłasza. "Ostatni taniec"

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

Co jednak ciekawe, zespół z Półwyspu Iberyjskiego nie jest zbyt skuteczny w fazie pucharowej mistrzostw świata. W sumie Portugalia od 2006 roku zdobyła w niej 9 bramek, z czego 6 w jednym meczu - ze Szwajcarią na mundialu 2022. I także wówczas Ronaldo nie zdołał się wpisać na listę strzelców. Stało się to dopiero cztery lata później.

Kapitan reprezentacji Portugalii w 68. minucie rywalizacji z Chorwacją zdobył bramkę po strzale z rzutu karnego. Tym samym ten moment na długo zostanie zapamiętany Ronaldo i na pewno sam zawodnik bardzo czekał na taką chwilę. 41-latek udział w 1/16 finału zakończył w 81. minucie, kiedy został zastąpiony przez Rubena Nevesa.

Zobacz również:

Ewa Pajor w uściskach Salmy Paralluelo
La Liga

To już oficjalne, Pajor może się żegnać. Gruchnęły wieści z Barcelony

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Piłkarz w koszulce reprezentacji Portugalii z numerem 7 stoi na boisku z uniesionymi rękami i spojrzeniem skierowanym w górę; w tle inni zawodnicy i kibice na trybunach.
Cristiano Ronaldo w meczu Portugalia - ChorwacjaCOLE BURSTONAFP
Mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej z intensywnym wyrazem twarzy spogląda przez ramię, z wyraźnie zarysowaną linią szczęki i krótkimi, ciemnymi włosami.
Cristiano RonaldoFILIPE AMORIMAFP


Trzy czerwone kartki w jednym meczu mistrzostw świata. Czy tak będzie wyglądał cały turniej?Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja