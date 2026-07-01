Nie ma nerwowego odliczania, kalkulowania szans przed ostatnim meczem grupowym, samochodów z biało-czerwonymi flagami, a nawet sklepowych promocji na telewizory. Po udziale w dwóch mundialach z rzędu, Polacy znów emocjonują się grą innych reprezentacji, choć wiele wskazuje, że doszło do tego nieprzypadkowo.

Na początek obalmy pewien mit. Wśród części kibiców panuje przekonanie, że polscy piłkarze są fatalnie słabi, bo na MŚ pojechało Curacao, Demokratyczna Republika Konga czy Uzbekistan, a my zostaliśmy w domu. Udział tych reprezentacji ma jednak niewiele wspólnego z naszą kadrą, bo dostały się one na mundial z innych eliminacji. My startowaliśmy ze strefy europejskiej, która do obsadzenia miała 16 miejsc. A to oznacza, że awans wcale nie musiał być formalnością, bo obecnie jesteśmy właśnie 16. drużyną Starego Kontynentu w rankingu FIFA. Czyli byliśmy na styku i na styku przegraliśmy też eliminacje.

Mniej optymistyczne rzeczy dzieją się podczas turnieju, bo stawiają zawodników Jana Urbana w znacznie gorszym świetle. Przede wszystkim grupa, w której mieli grać Polacy okazała się jedną z najsłabszych na mundialu.

Co prawda do 1/16 finału awansowały z niej trzy zespoły, ale wszystkich już w turnieju nie ma. Holandia przegrała z Marokiem, Japonia z Brazylią, a Szwecja z Francją. Co prawda o rozczarowaniu należy mówić tylko w przypadku Holendrów, ale można wyobrazić sobie, co wydarzyłoby się, gdyby Polacy zajęli miejsce np. Szwedów.

Polska bez niespodzianki na MŚ

I tu rodzi się kolejny ból polskiej piłki na mistrzostwach świata - w XXI w. nie sprawiliśmy na nich żadnej niespodzianki, podczas gdy na obecnym mundialu na zaskakujące wyniki stać coraz więcej reprezentacji. Ekwador jest w stanie ograć Niemców, a Curacao zremisować z Ekwadorem. Iran remisuje z Belgią, Republika Zielonego Przylądka z Hiszpanią, a Demokratyczna Republika Konga z Portugalią. Polacy jeśli mieliby się czymś pochwalić na ostatnich mundialach, to byłby to remis z Meksykiem czy wygrana o nic z USA, a kto wie, czy najlepszym spotkaniem nie była porażka z Francją w Katarze (1:3).

W XXI w. nie sprawiliśmy na MŚ żadnej niespodzianki, podczas gdy na obecnym mundialu na zaskakujące wyniki stać coraz więcej reprezentacji

To nie jest tak, że nasza reprezentacja w tym roku poniosła jakąś spektakularną porażkę. Eliminacje pokazały nam bowiem miejsce, w którym będziemy znajdować się przez najbliższe lata, czyli - w najlepszym wypadku - balansowanie między udziałem a brakiem kwalifikacji do MŚ. Kończy się już pokolenie, na którym sukces podczas Euro 2016 opierał Adam Nawałka. To wtedy Polacy na wielką imprezę wchodzili z drzwiami, występowali jako jedna z solidniejszych drużyn, która dodatkowo potrafiła sprawić niespodziankę (wygrana w eliminacjach oraz remis podczas Euro 2016 z Niemcami).

Dziś kończy się pewna era polskiej piłki, podobnie jak kończy się czas Roberta Lewandowskiego. Do tej pory mogliśmy jeszcze straszyć jednym z czołowych napastników świata, a za chwilę polskich piłkarzy będzie kojarzyć coraz mniej kibiców na świecie. I pod tym względem do mistrzostw świata też będziemy coraz mniej pasować.

Piotr Jawor

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk East News

Robert Lewandowski AFP





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