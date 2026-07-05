Tak zachował się Mbappe. Burza po meczu. Nie podał ręki

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Sobotnie starcie Francji z Paragwajem z 1/16 finału mistrzostw świata zakończyło się burzą. Wszystko z powodu agresywną postawę piłkarzy z Ameryki Południowej i zachowanie sędziego Ilgiza Tantasheva, który nie pokazał im choćby jednej żółtej kartki. Być może właśnie ten fakt wywołał sytuację z udziałem Kyliana Mbappe, do której miało dojść po końcowym gwizdku i o której opowiedział bramkarz Paragwaju.

Kylian Mbappe w granatowej koszulce z Didierem Deschampsem, po prawej Orlando Gill w żółtym stroju z piłką.
Na zdjęciu: Kylian Mbappe, Didier Deschamps, Orlando GillFRANCK FIFE / AFP / Jewel SAMAD / AFPAFP

Reprezentacja Francji bez niespodzianki utorowała sobie w sobotę drogę do 1/8 finału mistrzostw świata, pokonując Paragwaj 1:0. Bohaterem "Trójkolorowych" został ich kapitan - Kylian Mbappe. To właśnie gwiazdor Realu Madryt pewnie wykorzystał w 70. minucie rzut karny, zapewniając finalistom poprzedniego mundialu zwycięstwo.

Po spotkaniu najwięcej mówiło się jednak nie o samej grze Francuzów, a postawie ich rywali z Ameryki Południowej. Ci bowiem nie przebierali w środkach, pokazując cały wachlarz bezpardonowych i agresywnych zagrań, które na szczęście, podopieczni trenera Didiera Deschampsa kwitowali w większości uśmiechami pełnymi politowania.

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Sam Kylian Mbappe mógł zakończyć to spotkanie ze znacznie bogatszym dorobkiem bramkowym. Czterokrotnie jednak skutecznie zatrzymywał go bramkarz rywali - Orlando Gill.

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Po spotkaniu golkiper ekipy Orlando City ujawnił szczegóły interakcji, do jakiej doszło pomiędzy nim i kapitanem Francuzów wraz z ostatnim gwizdkiem poddanego ostrej krytyce sędziego Ilgiza Tantasheva. Jego wypowiedź cytuje między innymi "L'Equipe".

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powiedział 26-latek

Dodał przy tym, że Francja to - w jego opinii - jeden z faworytów do zgarnięcia tytułu mistrza świata.

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Sam Kylian Mbappe natomiast po meczu nie miał zamiaru milczeć, odnosząc się do stylu gry reprezentacji Paragwaju.

- Wiedzieliśmy, jaki mecz nas czeka i myślę, że dzisiejsze spotkanie było bardzo dobre, biorąc pod uwagę sposób, w jaki graliśmy. Pokazaliśmy, że nie jesteśmy drużyną, która umie grać tylko ofensywnie. Jeśli będziemy musieli ubrudzić sobie ręce, to ubrudzimy sobie ręce. Przepraszam za to określenie, ale nie mamy z tym problemu. Myśleli, że przyjdziemy w smokingach, że po prostu zaprezentujemy kilka ładnych zagrań. My też umiemy grać w brudną piłkę. Udało nam się dzisiaj, wygraliśmy, a nawet w tym byliśmy od nich lepsi - przyznał gwiazdor Realu Madryt w rozmowie z M6.

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