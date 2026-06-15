Tak rodzi się gwiazda mundialu. 19-latek z Afryki zachwycił świat

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Kibice śledzący Bundesligę znali Yana Diomande już wcześniej. Teraz 19-letni Iworyjczyk dał się poznać o wiele szerszej publiczności. W zasadzie to całemu światu. Jego występ w pierwszej kolejce fazy grupowej przeciwko Ekwadorowi przejdzie do historii jako moment, w którym reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej stał się wielką gwiazdą światowej piłki.

Yan Diomande - gwiazda reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej
Yan DiomandeJoosep Martinson - FIFAGetty Images

Wybrzeże Kości Słoniowej stoczyło niesamowity bój z Ekwadorem. 89 minut tej pasjonującej batalii nie dało jednak żadnego gola. Dopiero w ostatnich sekundach regulaminowego czasu gry Amad Diallo przesądził o zwycięstwie Słoni.

Gwiazdą tego meczu nie był jednak Diallo, który znakomicie sprawdził się w roli rezerwowego. Najlepszym zawodnikiem tego spotkania był niesamowity Yan Diomande - 19-latek z RB Lipsk

Wielu kibiców śledzących europejską piłkę w ligowym wydaniu znało już Yana Diomande. W ciągu ostatniego roku zawodnik ten zyskał bardzo dużą popularność i stał się jednym z najbardziej łakomych kąsków na rynku transferowym wśród nastolatków.

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Teraz jednak pozna go cały świat. Występ przeciwko Ekwadorowi to przełomowy moment w jego karierze. Takie spotkania jak to w pięknym stylu uwiarygadniają Diomande jako gwiazdę światowej piłki.

Spektakularny Yan Diomande. Będzie jedną z największych gwiazd tego mundialu

Nie strzelił gola, nie zaliczył nawet asysty, ale po meczu wszyscy mówią głównie o nim. Przez 90 minut zatruwał życie swoim rywalom z Ekwadoru. Wdawał się z nimi w dryblingi i robił to na najwyższym możliwym poziomie. Panowanie nad piłką, przyspieszenia, siła fizyczna i dobrze ułożona noga - on to wszystko ma. Latem tego roku za Yana Diomande wpłynie do Lipska niejedna oferta, a transfer na pewno nie będzie opiewał na kwotę mniejszą niż 100 milionów euro.

Yan Diomande ma szansę stać się najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Afryki. W tym momencie jest nim Nicolas Pepe - w 2019 roku za 80 milionów euro kupił go Arsenal. Okazał się wielkim "niewypałem".

19-latek został, co oczywiste, wybrany najlepszym zawodnikiem meczu z Ekwadorem. A oto jego statystyki z tego spotkania:

  • Najwięcej kontaktów z piłką (80)
  • Najwięcej stworzonych sytuacji (5)
  • Najwięcej wygranych pojedynków (11)
  • Najwięcej progresywnych dryblingów (15)
  • Najwięcej podań w ataku (22)

Znakomitym występem przeciwko Ekwadorowi Diomande zachwycił nawet tych, którzy widzieli go w akcji już w Lipsku. Zawodnik ten bazuje nie tylko na intensywności, ale także na umiejętności podejmowania dobrych decyzji w sytuacjach, gdy ma na to mało czasu. Ekwador, który znany jest ze swojej dobrej obrony, w ogóle nie potrafił sobie z nim poradzić.

Ayyoub Bouaddi z Maroka po występie z Brazylią był pierwszym młodym zawodnikiem, który błysnął na mundialu. Yan Diomande jest drugim. Wydaje się jednak, że w tym przypadku mamy już do czynienia z zawodnikiem absolutnie gotowym na to, aby grać w jednym z największych klubów świata. Jego transfer z pewnością będzie niesamowitą "bombą", a walka o niego będzie zaciekła. Każdy wielki klub będzie bowiem chciał wygrać rywalizację o kolejnego Viniciusa, Yamala, czy Olise.

W fazie grupowej WKS zmierzy się jeszcze z Niemcami i z Curacao. Przynajmniej drugie z tych spotkań Słonie najpewniej wygrają, a to da im awans do 1/16 finału. To oznacza, że Yan Diomande będzie miał przynajmniej cztery spotkania, aby jak najlepiej pokazać się światu na tegorocznym mundialu.

Dwóch piłkarzy w granatowych strojach próbuje zatrzymać zawodnika w pomarańczowym trykocie, który prowadzi piłkę przy linii bocznej boiska podczas meczu piłkarskiego.
Yan Diomande w meczu z EkwadoremABDA14LHAMID HOAYBAAYAFP
Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na boisku podczas meczu, jeden w pomarańczowym stroju z numerem 11, drugi w ciemnogranatowym, obaj biegną dynamicznie, skupieni na rywalizacji.
Yan Diomande i Piero HincapieCHARLY TRIBALLEAU AFP
Piłkarz drużyny RB Leipzig ubrany w sportowy strój z numerem 49, na twarzy czarna maska ochronna, w tle widownia stadionu sportowego.
Yan DiomandeJoris VerwijstAFP


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