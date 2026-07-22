Tak potraktowano bohatera finału MŚ w Barcelonie. Przykry widok, w tle wielka polityka

Ferran Torres nie grał specjalnie wybitnego turnieju jeśli mowa o MŚ 2026, w wielu meczach reprezentacji Hiszpanii wychodząc na boisko jedynie na ostatnie kwadranse. Kiedy jednak nastąpił swoisty punkt krytyczny poszedł on po swoje i został bohaterem "La Furia Roja".

W wielkim finale mundialu "El Tiburon" zameldował się na murawie relatywnie wcześnie, bo w 62. minucie. W potyczce doszło potem do dogrywki i to właśnie w jej trakcie futbolista zdobył gola na 1:0 - jak się potem okazało był to też gol na wagę zwycięstwa.

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Mural z wizerunkiem Torresa zniszczony. W tle katalońskie napięcia polityczne

Niedługo po spotkaniu "La Furia Roja" z "Albicelestes" Torres doczekał się upamiętnienia w Barcelonie, a więc mieście, gdzie gra na co dzień. Na jednej ze ścian w dzielnicy Gracia pojawił się mural autorstwa artysty znanego pod pseudonimem TVBoy przedstawiający Torresa całującego puchar MŚ i będącego w stroju hiszpańskiej kadry.

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To właśnie ów strój przyczynił się najwyraźniej potem do dewastacji muralu - dzieło bardzo prędko zostało zamalowane białą farbą, na której najpierw napisano obraźliwe hasło pod adresem Hiszpanii, a potem domalowano jeszcze żółty napis "Volem seleccions catalanes" - "Chcemy [uznania] reprezentacji katalońskich". Obok narysowano uproszczone przedstawienie jednej z katalońskich flag.

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W Katalonii od dawna bardzo aktywne są ruchy niepodległościowe żądające uniezależnienia się tego regionu od Królestwa Hiszpanii. Jednym z wyrazów lokalnej tożsamości są tamtejsze reprezentacje piłkarskie (m.in. męska profesjonalna drużyna męska i jej żeński odpowiednik), które jednak pozostają niezrzeszone w FIFA czy UEFA.

Jak podała hiszpańska agencja EFE, która szeroko opisała cały incydent, TVBoy w sieci wypowiedział się w temacie dewastacji i orzekł, że będzie kontynuować swoją pracę niezależnie od padających pod jego adresem gróźb. Nie wiadomo, czy mural z Torresem zostanie przywrócony do stanu pierwotnego - na razie ścianę, na której się znajdował, po prostu zamalowano jednolicie czarną farbą. Patrząc na całe napięcie wokół sprawy renowacja mogłaby być jednak czczym trudem...

Ferran Torres Francisco Macia AFP

Pedri i Ferran Torres David Ramos AFP

Ferran Torres JOSE BRETON AFP





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