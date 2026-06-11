Tak padł pierwszy gol na mundialu. Meksyk oszalał już w dziewiątej minucie

Miejscowa ekipa kontrolowała wydarzenia na boisku już od pierwszego gwizdka arbitra. Meksykanie zaatakowali wysokim pressingiem, doprowadzając do popełnienia błędu przez defensywę Afrykańczyków. Futbolówkę dał odebrać sobie Yaya Sithole. Chwilę później dotarła ona do Juliana Quinonesa, który z zimną krwią pokonał bezradnego bramkarza. Ponad osiemdziesiąt tysięcy kibiców wprost oszalało.

"Nie ma tutaj absolutnie przypadku. Od samego początku gospodarze dążyli do szybkiego strzelenia gola. I to też się udało. Quinones pokazuje swoją bardzo dobrą dyspozycję" - mówił na gorąco komentujący spotkanie w TVP Sport Radosław Gilewicz. "Fantastycznie zareagowali Meksykanie, jeśli chodzi o to otwieranie gry. Dobra presja na zespole gości i widzimy pracę Erika Liry, która dała szansę Quinonesowi" - dodawał Maciej Iwański. 29-latek zanotował trzecią w karierze bramkę dla swojej kadry.

Meksykanie na prowadzeniu już od pierwszej minuty. Julian Quinones bohaterem

Podczas radości zawodników, równie ciekawe wydarzenia działy się na trybunach. Wśród kibiców rozpoczęła się wielka feta. Fani lepszej inauguracji mundialu po prostu nie mogli sobie wyobrazić. Dodatkowo ich rodacy nie zdejmowali nogi z gazu. Przyjezdni grający w żółtych koszulkach niemal przez całą pierwszą połowę jedynie przyglądali się jak faworyzowani co rusz suną w stronę stojącego między słupkami Ronwena Williamsa.

"Fantastyczna atmosfera na Estadio Azteca, posłuchacie" - napisał na platformie X profil TVP Sport. Bez wątpienia sympatycy "El Tri" byli dziś dwunastym zawodnikiem reprezentacji. O wprowadzenie ich w odpowiedni nastrój zadbali wcześniej światowej klasy artyści podczas ceremonii otwarcia. Z kolei tuż po 21:00 naszego czasu sędzia zagwizdał po raz pierwszy. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

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