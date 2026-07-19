W tym roku w półfinałach zagrały Hiszpania, Francja, Argentyna i Anglia, a więc cztery drużyny plasujące się na szczycie rankingu FIFA.

Do strefy medalowej nie awansował więc nikt nieoczywisty, ale to nie znaczy, że zabrakło pięknych historii z udziałem mniejszych reprezentacji. Oto pięć, które na mistrzostwach świata zaskoczyło nas najbardziej w pozytywnym sensie.

5. Paragwaj

Reprezentacja, z którą jest zdecydowanie najwięszy problem. Za wyeliminowanie Niemców Paragwaj zasługuje na miejsce w tym zestawieniu. To była największa sensacja tych mistrzostw. Później drużyna z Ameryki Południowej sprawiła wielkie problemy Francuzom.

No właśnie... Mimo znakomitego wyniku, nie można powiedzieć, że świat pokochał Paragwaj. Gra tej reprezentacji w meczu z Francją to była "bandyterka". Futbol polegający na kopaniu, szczypaniu, biciu, opóźnianiu gry i symulowaniu. Ten mecz położył się cieniem na występie Paragwaju na tym mundialu, dlatego miejsce nie mogło być wyższe.

Niemcy - Paragwaj JEWEL SAMAD AFP

4. Meksyk

W fazie grupowej chyba żadna reprezentacja nie pokazała się lepiej. Komplet efektowych zwycięstw i ani jednej straconej bramki. Już wtedy wiedzieliśmy, że drużyna Javiera Aguirre postraszy wielkich.

W 1/16 finału Meksyk pokonał Ekwador 2:0 (nadal nie stracił gola na turnieju) i po raz pierwszy od 1986 roku wygrał spotkanie w fazie grupowej. W latach 1994-2018 obowiązywała "klątwa piątego meczu". W 2022 w Katarze w ogóle nie wyszedł z grupy. Właśnie dlatego ta wygrana dla Meksyku znaczyła tak wiele.

Mecz 1/8 finału z Anglią to jedno z najlepszych spotkań tego mundialu. Meksyk przegrał 2:3, ale zostawił po sobie rewelacyjne wrażenie. Na drużynę Javiera Aguirre patrzyło się z wielką przyjemnością. Człowiek po prostu czekał na ich kolejne spotkania.

Julian Quinones pierwszym zdobywcą gola na tegorocznym mundialu CARL DE SOUZA AFP

3. Belgia

Złote pokolenie to już odległa przeszłość. Tym razem świat od Belgów nie oczekiwał niczego konkretnego, a tymczasem oni pokazali niesamowity charakter i dostali się do ćwierćfinału.

Drużyna Rudiego Garcii rosła z meczu na mecz. Szczególnie w fazie pucharowej. Najpierw spektakularny powrót z 0:2 w meczu z Senegalem, później deklasacja zespołu USA po skandalicznej decyzji ws. kartki Baloguna, a na koniec pasjonujący mecz z Hiszpanią.

To właśnie Belgowie sprawili Hiszpanom najwięcej kłopotów. Nie Portugalczycy, nie Francuzi, a właśnie Czerwone Diabły. Znakomity występ na tym mundialu daje im trzecie miejsce.

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2. Norwegia

Spektakularny powrót na mundial po 28 latach. To mogłoby być pierwsze miejsce, ponieważ Norwegia podbiła piłkarski świat. Erling Haaland to jeden z największych bohaterów tego mundialu, a przełomowym momentem było zwycięstwo z Brazylią w 1/8 finału.

Wtedy Haaland strzelił dwa piękne gole i odesłał Canarinhos do domu. W ćwierćfinale Norwegia zdecydowanie mogła wyeliminować Anglików - o awansie przesądziły detale, a "afera kablowa" zapisała się w kronikach mistrzostw świata jako jeden z najbardziej absurdalnych skandali.

Cały świat wiedział, że Norwegia z Haalandem będzie mocna, a ta spełniła oczekiwania z nawiązką. To był wspaniały turniej w wykonaniu Wikingów. Sam Haaland po meczu z Anglią wyraził nadzieję, że ten turniej zmieni całą Norwgię. Bo jego samego zmienił już bezpowrotnie.

Erling Braut Haaland Abdulhamid Hosbas AFP

1. Republika Zielonego Przylądka

Norwegia nie mogła zająć pierwszego miejsca, ponieważ to jest zarezerwowane dla reprezentacji Cabo Verde.

Mieli być absolutnym kopciuszkiem i symbolem tego, że rozszerzenie mundialu do 48 drużyn nie ma sensu. Tymczasem okazali się absolutnym przeciwieńśtwem tej tezy. Jako jedyni na tym turnieju zmierzyli się z oboma finalistami i... nie dali się im pokonać po 90 minutach.

Mecz grupowy z Hiszpanią zakończył się sensacyjnym bezbramkowym remisem. Spotkanie w 1/16 finału z Argentyną rozstrzygnęło się dopiero po dogrywce (3:2 dla Albicelestes), a trafienie Cabrala ze 103. minuty to prawdopodobnie najpiękniejszy gol całego turnieju. W tamtym momencie zapachniało największą sensacją w historii mundialu od 1930 roku.

Cabo Verde zakończyło udział na MŚ wcześnie, ale drużyna ta napisała jedną z najpiękniejszych historii mundialu. 40-letni bramkarz Vozinha stał się twarzą tej kadry, ale każdy z piłkarzy zasługuje na osobne pochwały za cały udział, a szczególnie za występ z Argentyną. Tamten mecz w wykonaniu Republiki Zielonego Przylądka stał się symbolem heroizmu i wiary w to, że dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.

W meczu Argentyna - Cabo Verde zapachniało największą sensacją w historii mundialu PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP





Zmiany na mundialu. Roman Kosecki analizuje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport