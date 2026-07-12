Tak Messi zachował się względem sędziego, wszystko nagrano. "Mów do mnie właściwie"

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Znamy już komplet półfinalistów mistrzostw świata 2026 - to prestiżowe grono zamknęła kadra Argentyny, która nocą z soboty na niedzielę ograła Szwajcarię 3:1, choć wbrew pozorom triumf ten nie przyszedł łatwo "Albicelestes". Podczas spotkania kapitan ekipy z Ameryki Południowej, Leo Messi, zaliczył przy tym krótki spięcie z sędzią, Joao Pedro Pinheiro, na co zwróciły uwagę zarówno media w ojczyźnie piłkarza, jak i te wywodzące się np. z Hiszpanii.

Leo Messi gestykuluje podczas rozmowy z sędzią Joao Pedro Pinheiro na meczu Argentyna-Szwajcaria, obok piłkarze obu drużyn.
Leo Messi w ożywionej rozmowie z Joao Pedro Pinheiro podczas mundialu 2026David RamosGetty Images

Po 01.00 w niedzielę czasu polskiego Anglicy przypieczętowali swój awans do półfinału mundialu 2026 pokonując - nie bez pewnych kontrowersji - Norwegów i jedynym pytaniem pozostało to, kto będzie ich kolejnym rywalem.

Oponenta dla "Trzech Lwów" wyłoniło starcie Argentyny ze Szwajcarią, w którym górą okazali się "Albicelestes", wygrywając jednak z Helwetami 3:1 dopiero po dogrywce. Tym razem Leo Messi, kapitan ekipy z Ameryki Południowej, nie odnotował gola, natomiast zaliczył jedną asystę i dodatkowo zwrócił na siebie uwagę... pewnym głośnym incydentem.

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Do zdarzenia doszło w końcówce czasu podstawowego pierwszej połowy zaraz po tym, jak podyktowany został rzut wolny dla "Nati". Sędzia główny spotkania, Portugalczyk Joao Pedro Pinheiro poinstruował wówczas Messiego, szykującego się do stanięcia w murze, by ten nieco cofnął się względem ustawionej piłki, ale zrobił to najwidoczniej w tonie, który gracz uznał za zbyt ostry.

"Mów do mnie we właściwy sposób, nie lekceważ mnie. Mów do mnie właściwie, ja zwracałem się do ciebie właściwie" - miał rzucić Messi, którego słowa cytują zarówno hiszpańskie dzienniki ("Marca", "As") jak i argentyńskie media ("Clarin", "La Nacion", "Todo Noticias"). Do sieci trafiło też nagranie mające pokazywać dokładny moment tej wymiany zdań:

Obyło się w tym przypadku bez żółtej kartki dla 39-latka za dyskusję - w pierwszej połowie tego typu napomnienie obejrzał jedynie w innej sytuacji Breel Embolo, który zresztą po zmianie stron dostał też drugi żółty kartonik i musiał opuścić boisko. "Albicelestes" grając jednak na 10 rywali tak czy inaczej musieli przemęczyć się przez dogrywkę, by móc świętować awans.

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MŚ 2026: Argentyńczycy są blisko obrony tytułu z Kataru

Podopieczni Lionela Scaloniego swój półfinał przeciwko Anglikom rozegrają dokładnie dobę po meczu Francja - Hiszpania - czyli 15 lipca o godz. 21.00. Wielki finał MŚ zaplanowano tymczasem na 19 lipca. Jeśli Argentyńczycy zdołają obronić tytuł z Kataru, to będzie to pierwsza tego typu sytuacja od przełomu lat 50. i 60., kiedy to po puchar dwa razy z rzędu sięgali Brazylijczycy.

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Piłkarz reprezentacji Argentyny w jasnoniebiesko-białej koszulce z numerem dziesięć wykonuje gest ręką przy ustach, a drugi zawodnik w tle także okazuje emocje na boisku.
Leo MessiROBERTO SCHMIDT / AFPAFP
Piłkarz w biało-błękitnej koszulce z numerem 10, z rozłożonymi szeroko rękami, świętuje sukces na boisku w trakcie meczu.
Leo MessiEd Zurga/Associated Press/East NewsEast News
Piłkarz z uniesionymi w górę rękami w pasiastym stroju sportowym oraz opaską kapitańską na ramieniu, prezentujący wyraz radości i dumy.
Lionel MessiODD ANDERSENAFP


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