Tak Messi zachował się względem sędziego, wszystko nagrano. "Mów do mnie właściwie"

Po 01.00 w niedzielę czasu polskiego Anglicy przypieczętowali swój awans do półfinału mundialu 2026 pokonując - nie bez pewnych kontrowersji - Norwegów i jedynym pytaniem pozostało to, kto będzie ich kolejnym rywalem.

Oponenta dla "Trzech Lwów" wyłoniło starcie Argentyny ze Szwajcarią, w którym górą okazali się "Albicelestes", wygrywając jednak z Helwetami 3:1 dopiero po dogrywce. Tym razem Leo Messi, kapitan ekipy z Ameryki Południowej, nie odnotował gola, natomiast zaliczył jedną asystę i dodatkowo zwrócił na siebie uwagę... pewnym głośnym incydentem.

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Do zdarzenia doszło w końcówce czasu podstawowego pierwszej połowy zaraz po tym, jak podyktowany został rzut wolny dla "Nati". Sędzia główny spotkania, Portugalczyk Joao Pedro Pinheiro poinstruował wówczas Messiego, szykującego się do stanięcia w murze, by ten nieco cofnął się względem ustawionej piłki, ale zrobił to najwidoczniej w tonie, który gracz uznał za zbyt ostry.

"Mów do mnie we właściwy sposób, nie lekceważ mnie. Mów do mnie właściwie, ja zwracałem się do ciebie właściwie" - miał rzucić Messi, którego słowa cytują zarówno hiszpańskie dzienniki ("Marca", "As") jak i argentyńskie media ("Clarin", "La Nacion", "Todo Noticias"). Do sieci trafiło też nagranie mające pokazywać dokładny moment tej wymiany zdań:

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Obyło się w tym przypadku bez żółtej kartki dla 39-latka za dyskusję - w pierwszej połowie tego typu napomnienie obejrzał jedynie w innej sytuacji Breel Embolo, który zresztą po zmianie stron dostał też drugi żółty kartonik i musiał opuścić boisko. "Albicelestes" grając jednak na 10 rywali tak czy inaczej musieli przemęczyć się przez dogrywkę, by móc świętować awans.

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MŚ 2026: Argentyńczycy są blisko obrony tytułu z Kataru

Podopieczni Lionela Scaloniego swój półfinał przeciwko Anglikom rozegrają dokładnie dobę po meczu Francja - Hiszpania - czyli 15 lipca o godz. 21.00. Wielki finał MŚ zaplanowano tymczasem na 19 lipca. Jeśli Argentyńczycy zdołają obronić tytuł z Kataru, to będzie to pierwsza tego typu sytuacja od przełomu lat 50. i 60., kiedy to po puchar dwa razy z rzędu sięgali Brazylijczycy.

Leo Messi ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Lionel Messi ODD ANDERSEN AFP





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