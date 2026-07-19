Tak Marciniak zareagował na decyzję FIFA. W tle wielka polityka. "Kipiało w nim"

- Coś się zaczyna, coś się kończy. Dla nas turniej dobiegł końca. Oczywiście, było logiczne, że nie można co cztery lata sędziować finału mistrzostw świata - mówił Szymon Marciniak do kibiców za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

I trudno nie zgodzić się z jego słowami, choć można przypuszczać, że sam Polak liczył na coś więcej. Ostatecznie pracował tylko przy dwóch spotkaniach fazy grupowej. Mowa o meczach Argentyny z Algierią (3:0) i Egiptu z Iranem (1:0). W obu z nich nie zabrakło kontrowersji.

Zachodny o reakcji Marciniaka na decyzję FIFA

- Oczywiście, jest pewien niedosyt. Każdy z nas jest sportowcem, ale tak się ułożyły półfinały, i zespoły, z którymi niezbyt mogliśmy być połączeni, z racji tego, że cztery lata temu pamiętamy, jaki był finał mistrzostw świata. Taki los sportowca. Wracamy z podniesioną głową po dwóch bardzo fajnych meczach, fajnie ocenionych, to jest najważniejsze - dodawał.

Czy w głębi duszy Marciniak czuje wewnętrzną irytację, że tym razem nie przyszło mu sędziować ważnych spotkań fazy pucharowej? Temat ten w programie "WP SportoweFakty" poruszył Michał Zachodny.

- Widząc filmik Szymona Marciniaka, to chyba w nim kipiało. Szczerze, nie jest żadną tajemnicą, że w ostatnich tygodniach w nim kipiało. Dzielił się swoimi emocjami z dziennikarzami, z kolegami po fachu. To dla niego mógł być ostatni mundial. Nie ma sensu walczyć z czymś, czego się nie przewalczy. A nie przewalczy się wielkiej polityki, na którą Pierluigi Collina ma malutki wpływ - stwierdził ekspert.

- Ostatecznie jest czyimś podwładnym i musi coś realizować, przede wszystkim przysługi. A w dawaniu przysług akurat Gianni Infantino jest bardzo mocny - uzupełnił.

Rozjemcą meczu o tytuł mundialu będzie Slavko Vincić. To arbiter, który prowadził mecz Polski ze Szwecją w finale baraży. Relacja na żywo w Interii Sport.

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak JUAN MABROMATA AFP

Szymon Marciniak Marcin Golba AFP





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