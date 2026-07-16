Tak kibice Argentyny potraktowali Beckhama na mundialu. Zero litości

David Beckham i jego żona Victoria mieli okazję na żywo, ze stadionu, oglądać mecz Anglia - Argentyna w półfinale mundialu. Gdy w 55. minucie gry Anglicy objęli prowadzenie, małżonkowie z radości aż wpadli sobie w ramiona. Miły obrazek uwieczniono.

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Ostatecznie Beckhamowie opuszczali trybuny w zgoła odmiennych nastrojach. Ich drużyna, mimo że prowadziła przez prawie całe spotkanie, ostatecznie przegrała 1:2 po golach najpierw Enzo Fernandeza (85. minuta), a potem Lautara Martineza (92. min.).

Po sieci krążą wątki rejestrujące - po pierwsze - nieprzyjemne przyjęcie Davida Beckhama przez argentyńskich kibiców i - po drugie - osamotnionego "Becksa" oklaskującego zwycięskich Lionela Messiego oraz Argentynę.

Nieprzyjemne powitanie Davida Beckhama na mundialu

David Beckham nie mógł liczyć na entuzjastyczne i uprzejme przywitanie od fanów przeciwnej ekipy. Jak odnotowują brytyjskie media z The Sun na czele, "został bezlitośnie wygwizdany przez kibiców Argentyny przed miażdżącą porażką Anglii w półfinale mistrzostw świata".

Brytyjczycy opisują, że gdy tylko realizator pokazał na stadionowych telebimach zasiadającego na trybunach wraz z rodziną legendarnego angielskiego piłkarza, z sektorów zajmowanych przez Argentyńczyków dobiegło donośne buczenie.

Kibice nie powinni okazywać braku szacunku legendom piłki nożnej takim jak Beckham

"Gwiżdżą na Beckhama, jakby osobiście ukradł im mistrzostwa świata", "Wspomnienia piłkarskie nigdy nie umierają", "To Argentyna kontra Anglia. Nie liczy się klub, ale reprezentacja" - piszą inni.

To nawiązania do mundialu z 1998 roku we Francji. W 1/8 finału Anglia mierzyła się z Argentyną, a Beckham został wyrzucony z boiska po tym, jak kopnął Diego Simeone, gdy ten wcześniej go sfaulował. Mimo że od zdarzenia minęło 28 lat, Argentyńczycy wciąż o nim pamiętają.

Pokazano, jak Beckham zachował się tuż po meczu Anglia - Argentyna w półfinale MŚ 2026

Na platformie X umieszczono też nagranie, na którym zarejestrowano zachowanie Beckhama już po meczu. Z wielkim szacunkiem oddał cześć przeciwnikom, uznając ich zwycięstwo 2:1.

"David Beckham, ostatni Anglik, który opuścił stadion, do samego końca klaszcząc dla Lionela Messiego i reprezentacji Argentyny w piłce nożnej" - czytamy w opisie do materiału.

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Po spotkaniu "Becks" zamieścił w mediach społecznościowych wpis. "Wielki smutek dla nas wszystkich, ale też wspomnienia, które inspirują i pozostaną na zawsze... Dziękujemy naszej drużynie, kibicom i całemu krajowi za to, co daliście nam podczas tych mistrzostw świata" - podsumował.





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