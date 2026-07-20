Tak Argentyńczyk potraktował Trumpa. Wszystko podczas ceremonii medalowej

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Mistrzostwa świata 2026 już za nami - w finale piłkarskich zmagań Hiszpania okazała się lepsza od Argentyny po golu strzelonym przez Ferrana Torresa w dogrywce tej rywalizacji. Po zakończonym meczu doszło oczywiście do ceremonii medalowej a w jej trakcie uwagę przykuło zachowanie jednego z graczy "Albicelestes" względem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Cristian Romero podczas meczu Argentyny, obok z medalem i Donald Trump na tle napisu o finale Mundialu 2026.
Mundial 2026: Cristian Romero zignorował Donalda Trumpa podczas ceremonii medalowej. Pytanie, czy umyślnie?Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images - x.com/nocontextfm1Getty Images

Ponad miesiąc wielkich piłkarskich emocji i oto nastał kres mistrzostw świata 2026. W finale prestiżowych zmagań zmierzyły się drużyny Hiszpanii i Argentyny i choć w meczu tym padło zdecydowanie mniej goli niż w starciu o III miejsce między Francją i Anglią, to potyczka ta też miała swoje intrygujące momenty.

Górą okazała się tu ostatecznie "La Furia Roja" - a to wszystko dzięki jednemu, jedynemu trafieniu w dogrywce, którego autorem był Ferran Torres, zresztą występujący w roli zmiennika.

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Zgrzyt w trakcie ceremonii po finale. Romero nie podał ręki Trumpowi

Tym samym "Albicelestes" nie zdołali obronić tytułu wywalczonego cztery lata temu w Katarze i przyszło im odebrać jedynie srebrne medale podczas specjalnej ceremonii, w której brał udział nie tylko szef FIFA Gianni Infantino, ale też prezydent USA Donald Trump. Tu zaś robi się naprawdę ciekawie.

Wprawne oczy wielu kibiców dojrzały, że podczas wręczania krążków Cristian Romero, na co dzień zawodnik Tottenhamu Hotspur, nie uścisnął dłoni Trumpowi. "Cuti" wcześniej wymienił taki gest z Infantino, a potem też w podobny sposób potraktował inne osoby na scenie.

Polityka zaś potraktował jak powietrze - nie jest jednak pewne, czy miała być to swego rodzaju manifestacja, czy po prostu futbolista nieco się "zakręcił" w tej jakże emocjonującej chwili i po prostu przypadkowo zapomniał o przywódcy Stanów Zjednoczonych.

O Donaldzie Trumpie zresztą zrobiło się głośno także w kontekście Hiszpanów - 80-latek do ostatniej chwili odkładał opuszczenie podium gdy gracze "La Furia Roja" równolegle zaczynali już świętowanie z pucharem w rękach. Co by nie mówić, jego pojawienie się na MetLife Stadium zostanie zapamiętane na długo, choć nie dla wszystkich pozytywnie...

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