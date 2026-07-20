Tajemnicza postać za żoną Trumpa na mundialu. Cały świat głowi się, kto to

Melania Trump pojawiła się w loży honorowej na finałowym meczu mundialu Hiszpania - Argentyna (1:0), zasiadając u boku swojego męża i prezydenta USA Donalda Trumpa oraz w towarzystwie m.in. szefa FIFA Gianniego Infantino, kanadyjskiego premiera Marka Carney'a, prezydent Meksyku Claudii Sheinbaum, biznesmena Lakshmiego Mittala i sekretarza handlu Stanów Zjednoczonych Howarda Lutnicka.

Po sieci krąży nagranie z 9. minuty spotkania, na którym uwieczniono to, co działo się w loży. Uwagę internautów zwraca zwłaszcza postać siedząca tuż za żoną Donalda Trumpa.

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Wideo ma już 16 milionów wyświetleń, a liczba ta stale rośnie. Internauci dyskutują, kim jest tajemnicza kobieta uwieczniona w drugim rzędzie, zaraz za Melanią Trump. Typów jest wiele.

Miliony wyświetleń tego nagrania z Melanią Trump. "Kto siedzi za nią?"

"Kto siedzi za Melanią Trump?" - takie pytanie zadają internauci z całego świata. Wśród typów najczęściej padają nazwiska rzeczniczki prasowej Białego Domu Karoline Leavitt, Madonny, Tiffany Trump (córka Donalda Trumpa i jego drugiej żony, Marli Maples), Jeanette Rubio (żona Marca Rubio, sekretarza stanu USA), Eriki Kirk (dyrektor generalna Turning Point USA, wdowa po Charlie Kirku), prezydent Meksyku Claudii Sheinbaum oraz byłej redaktorki naczelnej amerykańskiego Vogue'a, Anny Wintour.

Są też tacy, którzy w uwiecznionej scenie pół żartem pół serio doszukują się motywów paranormalnych. "Mundial właśnie stał się upiorny" - pisze jeden z użytkowników platformy X.

To podróżniczka w czasie

Grok, czyli chatbot stworzony przez firmę xAI należącą do Elona Muska, przekonuje, że tajemniczą postacią jest najpewniej Madonna. Jednak wedle wielu internautów to raczej niemożliwe. Wokalistka miała siedzieć razem z rodziną w innej loży.

Melania Trump usadzona między mężem a prezydent Meksyku. To nie przypadek?

Pojawienie się Melanii Trump na finale tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata wywołało poruszenie. W sieci szeroko dyskutowany jest jej dobór stylizacji. Wystąpiła w jasnym komplecie z amerykańskim akcentem, dzięki czemu szybko rzuciła się w oczy.

Przez cały mecz fotografowie zrobili jej mnóstwo zdjęć. Zauważono, że żona Trumpa została usadzona między mężem a Claudią Sheinbaum. Według niektórych taki dobór miejsc nie był przypadkowy i miał na celu ograniczenie interakcji między Trumpem a prezydent Meksyku.

Melania Trump zasiadła w loży honorowej między mężem a prezydent Meksyku JEWEL SAMAD AFP





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