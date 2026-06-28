Tabele mistrzostw świata 2026. Oto ostateczne rozstrzygnięcia fazy grupowej
Faza grupowa mundialu 2026 dobiegła końca. Znamy już wszystkie zespoły, które wywalczyły awans do fazy pucharowej. W grze o tytuł mistrzów świata pozostały 32 reprezentacje. Oto tabele mistrzostw świata 2026 i ostateczna kolejność drużyn w poszczególnych grupach.
Faza grupowa mistrzostw świata 2026 obfitowała w niespodzianki. Chyba największą był remis 0:0 Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, czyli reprezentacją, którą swoją skuteczną postawą zaskoczyła piłkarski świat. Zaskoczyli również Turcy, tyle że bardzo negatywnie. Zespół, który był w gronie kandydatów na "czarnego konia" turnieju zawiódł na całej linii. Faworyci w większości pewnie wykonali plan, ale na szczególną uwagę zasługuje gra jednego z gospodarzy, czyli Meksyku, który w wygrał wszystkie mecze na tym etapie mundialu i nie stracił przy tym żadnego gola.
Poniżej znajduje się końcowa kolejność w poszczególnych grupach MŚ 2026. Drużyny z dwóch pierwszych lokat, które awansowały do fazy pucharowej, zostały wyróżnione pogrubieniem. Natomiast z tabelą najlepszych zespołów z trzecich miejsc, które również wywalczyły awans, można zapoznać się tutaj.
Tabele mistrzostw świata 2026. Oto ostateczny układ grup:
Grupa A
- Meksyk - 3m, 3z - 9 punktów, bilans bramek: 6:0
- RPA - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek: 2:3
- Korea Południowa - 3m, 1z, 2p - 3 punkty, bilans bramek: 2:3
- Czechy - 3m, 1r, 2p - 1 punkty, bilans bramek: 2:6
Grupa B
- Szwajcaria - 3m, 2z, 1r - 7 punktów, bilans bramek: 7:3
- Kanada - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek: 8:3
- Bośnia i Hercegowina - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek: 5:6
- Katar - 3m, 1r, 2p - 1 punkt, bilans bramek: 2:10
Grupa C
- Brazylia - 3m, 2z, 1r - 7 punktów, bilans bramek: 7:1
- Maroko - 3m, 2z, 1r - 7 punktów, bilans bramek: 6:3
- Szkocja - 3m, 1z, 2p - 3 punkty, bilans bramek: 1:4
- Haiti - 3m, 3p - 0 punktów, bilans bramek: 2:8
Grupa D
- USA - 3m, 2z, 1p - 6 punktów, bilans bramek: 8:4
- Australia - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek: 2:2
- Paragwaj - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek: 2:4
- Turcja - 3m, 1z, 2p - 3 punkty, bilans bramek: 3:5
Grupa E
- Niemcy - 3m, 2z, 1p - 6 punktów, bilans bramek: 10:4
- Wybrzeże Kości Słoniowej - 3m, 2z, 1p - 6 punktów, bilans bramek: 4:2
- Ekwador - 3m, 1z, 1r, 1 p - 4 punkty, bilans bramek: 2:2
- Curacao - 3m, 1r, 2 p - 1 punkt, bilans bramek: 1:9
Grupa F
- Holandia - 3m, 2z, 1r - 7 punktów, bilans bramek: 10:4
- Japonia - 3m, 1z, 2r - 5 punktów, bilans bramek: 7:3
- Szwecja - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek 7:7
- Tunezja - 3m, 3p - 0 punktów, bilans bramek 2:12
Grupa G
- Belgia - 3m, 1z, 2r - 5 punktów, bilans bramek 6:2
- Egipt - 3m, 1z, 2r - 5 punktów, bilans bramek 5:3
- Iran - 3m, 3r - 3 punkty, bilans bramek 3:3
- Nowa Zelandia - 3m, 1r, 2p - 1 punkt, bilans bramek 4:10
Grupa H
- Hiszpania - 3m, 2z, 1r - 7 punktów, bilans bramek 5:0
- Wyspy Zielonego Przylądka - 3m, 3r - 3 punkty, bilans bramek 2:2
- Urugwaj - 3m, 2r, 1p - 2 punkty, bilans bramek 3:4
- Arabia Saudyjska - 3m, 2r, 1p - 2 punkty, bilans bramek 1:5
Grupa I
- Francja - 3m, 3z - 9 punktów, bilans bramek 10:2
- Norwegia - 3m, 2z, 1p - 6 punktów, bilans bramek 8:7
- Senegal - 3m, 1z, 2p - 3 punkty, bilans bramek 8:6
- Irak - 3m, 3p - 0 punktów, bilans bramek 1:12
Grupa J
- Argentyna - 3m, 3z - 9 punktów, bilans bramek 8:1
- Austria - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek 6:5
- Algieria - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek 5:7
- Jordania - 3m, 3p - 0 punktów, bilans bramek 3:8
Grupa K
- Kolumbia - 3m, 2z, 1r - 7 punktów, bilans bramek 4:1
- Portugalia - 3m, 1z, 2r - 5 punktów, bilans bramek 6:1
- DR Konga - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek 4:3
- Uzbekistan - 3m, 3p - 0 punktów, bilans bramek 2:11
Grupa L
- Anglia - 3m, 2z, 1r - 7 punktów, bilans bramek 6:2
- Chorwacja - 3m, 2z, 1p - 6 punktów, bilans bramek 5:5
- Ghana - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek 2:2
- Panama - 3m, 3p - 0 punktów, bilans bramek 0:4