Tabele mistrzostw świata 2026. Oto ostateczne rozstrzygnięcia fazy grupowej

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Faza grupowa mundialu 2026 dobiegła końca. Znamy już wszystkie zespoły, które wywalczyły awans do fazy pucharowej. W grze o tytuł mistrzów świata pozostały 32 reprezentacje. Oto tabele mistrzostw świata 2026 i ostateczna kolejność drużyn w poszczególnych grupach.

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Reprezentacja FrancjiJEWEL SAMADAFP

Faza grupowa mistrzostw świata 2026 obfitowała w niespodzianki. Chyba największą był remis 0:0 Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, czyli reprezentacją, którą swoją skuteczną postawą zaskoczyła piłkarski świat. Zaskoczyli również Turcy, tyle że bardzo negatywnie. Zespół, który był w gronie kandydatów na "czarnego konia" turnieju zawiódł na całej linii. Faworyci w większości pewnie wykonali plan, ale na szczególną uwagę zasługuje gra jednego z gospodarzy, czyli Meksyku, który w wygrał wszystkie mecze na tym etapie mundialu i nie stracił przy tym żadnego gola.

Poniżej znajduje się końcowa kolejność w poszczególnych grupach MŚ 2026. Drużyny z dwóch pierwszych lokat, które awansowały do fazy pucharowej, zostały wyróżnione pogrubieniem. Natomiast z tabelą najlepszych zespołów z trzecich miejsc, które również wywalczyły awans, można zapoznać się tutaj.

Tabele mistrzostw świata 2026. Oto ostateczny układ grup:

Grupa A 

  1. Meksyk - 3m, 3z - 9 punktów, bilans bramek: 6:0
  2. RPA - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek: 2:3
  3. Korea Południowa - 3m, 1z, 2p - 3 punkty, bilans bramek: 2:3
  4. Czechy - 3m, 1r, 2p - 1 punkty, bilans bramek: 2:6

Grupa B

  1. Szwajcaria - 3m, 2z, 1r - 7 punktów, bilans bramek: 7:3
  2. Kanada - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek: 8:3
  3. Bośnia i Hercegowina - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek: 5:6
  4. Katar - 3m, 1r, 2p - 1 punkt, bilans bramek: 2:10

Grupa C

  1. Brazylia - 3m, 2z, 1r - 7 punktów, bilans bramek: 7:1
  2. Maroko - 3m, 2z, 1r - 7 punktów, bilans bramek: 6:3
  3. Szkocja - 3m, 1z, 2p - 3 punkty, bilans bramek: 1:4
  4. Haiti - 3m, 3p - 0 punktów, bilans bramek: 2:8

Grupa D

  1. USA - 3m, 2z, 1p - 6 punktów, bilans bramek: 8:4
  2. Australia - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek: 2:2
  3. Paragwaj - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek: 2:4
  4. Turcja - 3m, 1z, 2p - 3 punkty, bilans bramek: 3:5

Grupa E

  1. Niemcy - 3m, 2z, 1p - 6 punktów, bilans bramek: 10:4
  2. Wybrzeże Kości Słoniowej - 3m, 2z, 1p - 6 punktów, bilans bramek: 4:2
  3. Ekwador - 3m, 1z, 1r, 1 p - 4 punkty, bilans bramek: 2:2
  4. Curacao - 3m, 1r, 2 p - 1 punkt, bilans bramek: 1:9

Grupa F

  1. Holandia - 3m, 2z, 1r - 7 punktów, bilans bramek: 10:4
  2. Japonia - 3m, 1z, 2r - 5 punktów, bilans bramek: 7:3
  3. Szwecja - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek 7:7
  4. Tunezja - 3m, 3p - 0 punktów, bilans bramek 2:12

Grupa G

  1. Belgia - 3m, 1z, 2r - 5 punktów, bilans bramek 6:2
  2. Egipt - 3m, 1z, 2r - 5 punktów, bilans bramek 5:3
  3. Iran - 3m, 3r - 3 punkty, bilans bramek 3:3
  4. Nowa Zelandia - 3m, 1r, 2p - 1 punkt, bilans bramek 4:10

Grupa H

  1. Hiszpania - 3m, 2z, 1r - 7 punktów, bilans bramek 5:0
  2. Wyspy Zielonego Przylądka - 3m, 3r - 3 punkty, bilans bramek 2:2
  3. Urugwaj - 3m, 2r, 1p - 2 punkty, bilans bramek 3:4
  4. Arabia Saudyjska - 3m, 2r, 1p - 2 punkty, bilans bramek 1:5

Grupa I

  1. Francja - 3m, 3z - 9 punktów, bilans bramek 10:2
  2. Norwegia - 3m, 2z, 1p - 6 punktów, bilans bramek 8:7
  3. Senegal - 3m, 1z, 2p - 3 punkty, bilans bramek 8:6
  4. Irak - 3m, 3p - 0 punktów, bilans bramek 1:12

Grupa J

  1. Argentyna - 3m, 3z - 9 punktów, bilans bramek 8:1
  2. Austria - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek 6:5
  3. Algieria - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek 5:7
  4. Jordania - 3m, 3p - 0 punktów, bilans bramek 3:8

Grupa K

  1. Kolumbia - 3m, 2z, 1r - 7 punktów, bilans bramek 4:1
  2. Portugalia - 3m, 1z, 2r - 5 punktów, bilans bramek 6:1
  3. DR Konga - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek 4:3
  4. Uzbekistan - 3m, 3p - 0 punktów, bilans bramek 2:11

Grupa L

  1. Anglia - 3m, 2z, 1r - 7 punktów, bilans bramek 6:2
  2. Chorwacja - 3m, 2z, 1p - 6 punktów, bilans bramek 5:5
  3. Ghana - 3m, 1z, 1r, 1p - 4 punkty, bilans bramek 2:2
  4. Panama - 3m, 3p - 0 punktów, bilans bramek 0:4

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