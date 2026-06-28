Tabele mistrzostw świata 2026. Oto ostateczne rozstrzygnięcia fazy grupowej

Faza grupowa mistrzostw świata 2026 obfitowała w niespodzianki. Chyba największą był remis 0:0 Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, czyli reprezentacją, którą swoją skuteczną postawą zaskoczyła piłkarski świat. Zaskoczyli również Turcy, tyle że bardzo negatywnie. Zespół, który był w gronie kandydatów na "czarnego konia" turnieju zawiódł na całej linii. Faworyci w większości pewnie wykonali plan, ale na szczególną uwagę zasługuje gra jednego z gospodarzy, czyli Meksyku, który w wygrał wszystkie mecze na tym etapie mundialu i nie stracił przy tym żadnego gola.