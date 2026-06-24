Ta sytuacja rozwścieczyła Anglików. Gwiazdor się tłumaczy. O tych słowach będzie głośno

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Anglii po widowiskowym zwycięstwie nad Chorwacją nieco wyhamowała na MŚ 2026 i zremisowała bezbramkowo z Ghaną. "Trzy Lwy" miały w końcówce drugiej połowy kapitalną szansę na zdobycie decydującej bramki, ale całą okazję zaprzepaścił tu kapitan zespołu Harry Kane. Piłkarz Bayernu Monachium po końcowym gwizdku tłumaczył się z całego zdarzenia i... chcąc nie chcąc wbił też szpilkę oponentom z Afryki.

Harry Kane w białej koszulce z numerem 9 i emblematem Anglii trzyma się za głowę na tle kibiców.
Harry KaneDeFodi ImagesGetty Images

Reprezentacja Anglii rozpoczęła swoje zmagania na mistrzostwach świata 2026 od potyczki z teoretycznie najmocniejszym rywalem w grupie L, czyli Chorwacją i "Synowie Albionu" w starciu przeciwko "Vatrenim" pokazali się z naprawdę dobrej strony, triumfując 4:2.

Entuzjazm na Wyspach Brytyjskich związany z mundialem jednak nieco opadł po kolejnym występie podopiecznych Thomasa Tuchela - z Ghaną. W tym przypadku padł, można powiedzieć, że w zasadzie sensacyjny, remis 0:0 - choć, co trzeba przyznać, "Trzy Lwy" miały swoje szanse na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie.

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Mundial 2026: Fatalne pudło Harry'ego Kane'a. Tak gwiazdor tłumaczył się potem z niewykorzystanej sytuacji

Najlepszą z nich jak się zdaje była ta z 86. minuty - wówczas to po dośrodkowaniu w pole karne najpierw O'Reilly obił poprzeczkę swym strzałem głową, a potem do futbolówki dopadł Harry Kane i huknął... prosto w trybuny. Gwiazdor Bayernu mógł się potem jedynie złapać za głowę, natomiast po końcowym gwizdku postarał się wytłumaczyć, jak całe zdarzenie wyglądało z jego perspektywy.

"Jestem napastnikiem już wystarczająco długo, żeby wiedzieć, że nie zawsze trafia się w takiej sytuacji. W tego typu okolicznościach trafiłbym w dziewięciu przypadkach na dziesięć, ale dziś po prostu mi się nie udało" - orzekł futbolista cytowany przez Arthura Ferridge'a z "London Evening Standard".

"To był mecz, który mogliśmy wygrać 1:0 lub 2:0 i pójść z tym dalej. Od początku nie zapowiadało się tu na piękne spotkanie ze względu na ich grę" - stwierdził też Kane, niejako wbijając szpilkę Ghańczykom. Niemniej docenił on też waleczność "Czarnych Gwiazd".

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MŚ 2026: Anglia niebawem zmierzy się z Panamą

Anglia zakończy rywalizację grupową spotkaniem z Panamą - dojdzie do niego 27 czerwca o godz. 23.00. W tym samym czasie wybrzmi też pierwszy gwizdek w współzawodnictwie Chorwacji z Ghaną.

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Katarzyna Pociecha
Piłkarz w białej koszulce z numerem 9 i opaską kapitańską na ramieniu, w trakcie meczu, z wyraźnym logo reprezentacji Anglii na piersi.
Harry KaneRich StorryAFP
Dwóch piłkarzy reprezentacji Anglii w białych strojach na murawie, jeden siedzi z wyraźnym zmęczeniem na twarzy, drugi stoi za nim i kładzie mu ręce na ramionach w geście wsparcia.
Harry Kane i Jude BellinghamCHARLY TRIBALLEAU / AFPAFP
Piłkarz w białym stroju z numerem 9 cieszy się z gola, rozkładając ramiona, a w tle drugi zawodnik w białej koszulce unosi ręce w geście radości.
Harry KanePAUL ELLISAFP


Szkocja szykuje się do starcia z Brazylią. Stawką jest awans na Mistrzostwach Świata. WIDEOPolsat Sport© 2026 Associated Press

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