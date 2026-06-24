Ta sytuacja rozwścieczyła Anglików. Gwiazdor się tłumaczy. O tych słowach będzie głośno

Reprezentacja Anglii rozpoczęła swoje zmagania na mistrzostwach świata 2026 od potyczki z teoretycznie najmocniejszym rywalem w grupie L, czyli Chorwacją i "Synowie Albionu" w starciu przeciwko "Vatrenim" pokazali się z naprawdę dobrej strony, triumfując 4:2.

Entuzjazm na Wyspach Brytyjskich związany z mundialem jednak nieco opadł po kolejnym występie podopiecznych Thomasa Tuchela - z Ghaną. W tym przypadku padł, można powiedzieć, że w zasadzie sensacyjny, remis 0:0 - choć, co trzeba przyznać, "Trzy Lwy" miały swoje szanse na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie.

Mundial 2026: Fatalne pudło Harry'ego Kane'a. Tak gwiazdor tłumaczył się potem z niewykorzystanej sytuacji

Najlepszą z nich jak się zdaje była ta z 86. minuty - wówczas to po dośrodkowaniu w pole karne najpierw O'Reilly obił poprzeczkę swym strzałem głową, a potem do futbolówki dopadł Harry Kane i huknął... prosto w trybuny. Gwiazdor Bayernu mógł się potem jedynie złapać za głowę, natomiast po końcowym gwizdku postarał się wytłumaczyć, jak całe zdarzenie wyglądało z jego perspektywy.

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"Jestem napastnikiem już wystarczająco długo, żeby wiedzieć, że nie zawsze trafia się w takiej sytuacji. W tego typu okolicznościach trafiłbym w dziewięciu przypadkach na dziesięć, ale dziś po prostu mi się nie udało" - orzekł futbolista cytowany przez Arthura Ferridge'a z "London Evening Standard".

"To był mecz, który mogliśmy wygrać 1:0 lub 2:0 i pójść z tym dalej. Od początku nie zapowiadało się tu na piękne spotkanie ze względu na ich grę" - stwierdził też Kane, niejako wbijając szpilkę Ghańczykom. Niemniej docenił on też waleczność "Czarnych Gwiazd".

MŚ 2026: Anglia niebawem zmierzy się z Panamą

Anglia zakończy rywalizację grupową spotkaniem z Panamą - dojdzie do niego 27 czerwca o godz. 23.00. W tym samym czasie wybrzmi też pierwszy gwizdek w współzawodnictwie Chorwacji z Ghaną.

Harry Kane Rich Storry AFP

Harry Kane i Jude Bellingham CHARLY TRIBALLEAU / AFP AFP

Harry Kane PAUL ELLIS AFP





Szkocja szykuje się do starcia z Brazylią. Stawką jest awans na Mistrzostwach Świata. WIDEO Polsat Sport © 2026 Associated Press