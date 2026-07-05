Szymon Marciniak pominięty przez FIFA. Oficjalne potwierdzenie. Wymowny sygnał

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Szymon Marciniak na tegorocznych mistrzostwach świata pojawił się dotychczas dwukrotnie. Jest jednak wielce prawdopodobne, że polskiego arbitra zobaczymy w akcji co najmniej raz jeszcze, ale teraz potwierdziło się, że na kolejne spotkanie z jego udziałem przyjdzie nieco poczekać. FIFA ogłosiła składy sędziowskie na cztery kolejne rywalizacje w 1/8 finału i do obsady zostały już tylko dwa spotkania.

Mężczyzna w czarnym stroju sędziowskim z naszywką FIFA.
Szymon MarciniakGrzegorz WajdaEast News

Reprezentacji Polski na mistrzostwach świata 2026 nie ma, a najpoważniejszym polskim "akcentem" jest udział na mundialu Szymona Marciniaka. Arbiter z Płocka od wielu lat jest ceniony zarówno przez FIFA jak i UEFA i bardzo często obsadzany jest na spotkania o wysokiej randze. Widać to również na dużych turniejach. Marciniak w 2022 roku prowadził finał mistrzostw świata i również teraz jest w gronie tych sędziów, którzy najprawdopodobniej szykowani są na najważniejsze mecze.

Dotychczas polskiego arbitra ma mundialu 2026 widzieliśmy w dwóch rywalizacjach. Najpierw był rozjemcą w starciu Argentyny z Algierią. Ten mecz odbił się szerokim echem, bo długo trwała dyskusja o tym, czy Leo Messi po nadepnięciu rywala powinien zobaczyć czerwoną kartkę, czy jednak decyzja Marciniaka o niewyrzuceniu Argentyńczyka z boiska była słuszna.

Zobacz również:

Reprezentacja Meksyku
Mundial

Zamieszanie na mundialu. Oddali zegarki, aby uniknąć kary

Amanda Gawron
Amanda Gawron

Brak Marciniaka w kolejnych meczach mundialu. Arbiter wciąż czeka

Ostatecznie FIFA odparła wszelkie zarzuty pod adresem Marciniaka, który niedługo potem ponownie pojawił się na boisku i sędziował rywalizację Iran - Egipt. Polski arbiter nadal przebywa w Ameryce Północnej, co oznacza, że FIFA wciąż chce z niego skorzystać. Na razie jednak Marciniak musi się uzbroić w cierpliwość, gdyż został pominięty w czterech kolejnych spotkaniach.

Zobacz również:

Kylian Mbappe i sędzia Ilgiz Tantashev
Mundial

Wrze po meczu Francuzów, padły poważne zarzuty. Głośno o pilnym zawieszeniu

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

Do rozegrania pozostało sześć spotkań 1/8 finału mistrzostw świata. FIFA podała obsadę sędziowską na cztery kolejne. I nazwiska polskiego arbitra na razie brakuje na liście. Mecz Brazylia - Norwegia przypadł Ismailowi Elfathowi, Meksyk - Anglia Alirezie Faghaniemu, Portugalia - Hiszpania Anthony'emu Taylorowi, a Stany Zjednoczone - Belgia Adhamowi Makhadmehowi. Do obsadzenia zostały jeszcze dwa spotkania.

Są to Argentyna - Egipt oraz Szwajcaria - Kolumbia. Można przypuszczać, że i w tych spotkaniach Marciniak nie pojawi się na boisku, bo od dłuższego czasu mówi się, że Polak szykowany jest na rywalizację w ćwierćfinałach, a może nawet i półfinałach. Przyszłość arbitra z Płocka wyjaśni się więc w najbliższych dniach.

Zobacz również:

Denzel Dumfries (pierwszy z lewej) w nowym sezonie będzie reprezentował barwy Realu Madryt
La Liga

To jednak nie plotki. Zostali wyrzuceni z MŚ. Kolejny piłkarz opuszcza giganta

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
sędzia piłkarski w turkusowym stroju z odznaką FIFA REFEREE na tle rozmazanej publiczności, wyposażony w mikrofon i zegarek
Szymon MarciniakPIOTR DZIURMANEast News
Łysy sędzia piłkarski w pomarańczowej koszulce z emblematami FIFA i Zina, z mikrofonem przy ustach, skupiony podczas meczu piłki nożnej.
Szymon MarciniakPiotr MatusewiczEast News


Tomasz Hajto: Ten sędzia powinien być "odstawiony" od zawodu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja