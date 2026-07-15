Nie brakowało głosów ekspertów, którzy właśnie w reprezentacji Francji widzieli głównego faworyta do końcowego triumfu na mistrzostwach świata. Przez większą część turnieju Trójkolorowi rzeczywiście potwierdzali swoją moc i kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa.

Gdy przyszła jednak poważna próba sił jeszcze aktualni wicemistrzowie świata oblali ją po całości. We wtorkowy wieczór czasu polskiego można było przecierać oczy ze zdumienia, gdy patrzyło się na grę Francuzów. Słynący z ogromnego potencjału w ofensywie "The Blues" kompletnie nie istnieli na murawie.

Najlepiej świadczy o tym fakt, że przed doliczonym czasem gry, Francuzi mieli w statystykach zaledwie jeden celny strzał na bramkę. To kompromitacja dla drużyny naszpikowanej takimi gwiazdami w ofensywie. Na zupełnie innym biegunie byli Hiszpanie. Ci rozegrali w półfinale najlepszy mecz na tych mistrzostwach, zasłużenie wygrali 2:0 i awansowali do finału.

Publicznie szukanie winnych we Francji. Mbappe powiedział wprost

Dla Francuzów decydujące starcie na mistrzostwach świata to już zamknięty temat. Nie oznacza to jednak, że nie trwa w tym kraju tzw. pranie brudów. Sami piłkarze próbują się doszukać przyczyn porażki i przed szereg wyszedł jeden z liderów tej drużyny Kylian Mbappe. Gwiazdor Realu Madryt nie gryzł się w język i wprost skrytykował taktykę, przygotowaną na spotkanie z Hiszpanami.

- W środku pola zagraliśmy trójką, a przeciwko Hiszpanii oznacza to ciężką przeprawę. Fabian czy Ruiz mieli mnóstwo czasu na grę. Brakowało komunikacji. Nie zagraliśmy technicznie i taktycznie tak jak sobie tego życzyliśmy, a wtedy ciężko wygrać z takim rywalem jak Hiszpania - mówił rozczarowany po meczu Mbappe, cytowany przez "Daily Mail".

- Mieliśmy grać wysokim pressingiem, by nie mogli kontrolować gry. Nie daliśmy rady tego zrobić. Byliśmy niedbali technicznie. Pierwsze nasze kontakty z piłką po jej odebraniu nie były dobre. Ostatecznie, gdy wygrywasz zgarniasz całą chwałę, a po porażce musisz znieść to g*** - wypalił na koniec 27-latek.

Zarzucając grą trójką w środku pola Mbappe publicznie uderzył zatem w Deschampsa. Selekcjoner Francuzów najprawdopodobniej nie utrzyma swojego stanowiska, a według doniesień dziennikarza Fabrizio Romano zastąpi go Zinedine Zidane.





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