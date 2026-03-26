Szybki cios, a potem taki zwrot. Sensacja w barażach, kopciuszek w finale

Bartłomiej Wrzesiński

W czwartkowych półfinałach baraży o awans na mistrzostwa świata nie brakowało emocji. Największa niespodzianka miała miejsce w Bratysławie. Faworyzowani Słowacy zmarnowali przewagę wywalczoną w pierwszej połowie i ostatecznie ulegli 3:4 reprezentacji Kosowa. Zwycięzca tej potyczki stoi przed szansą na historyczny awans na mundial. Ostatnią przeszkodą będzie Turcja, która wcześniej okazała się lepsza od Rumunii.

Piłkarz Kosowa w białym stroju z numerem 11 ślizga się na kolanach, koledzy biegną za nim podczas meczu ze Słowacją.
Kosowo pokonało Słowację i jest o krok od historycznego awansu na mundial

W czwartek rozpoczęły się zmagania w europejskich barażach o awans do Mistrzostw świata 2026, które już latem zostaną rozegrane w USA, Meksyku oraz Kanadzie. Uwaga polskich kibiców była skupiona rzecz jasna na poczynaniach kadry Jana Urbana, która na PGE Narodowym mierzyła się z Albanią.

W jednej ze ścieżek barażowych finalistę poznaliśmy już krótko po godzinie 20:00. Reprezentacja Turcji w Stambule wygrała 1:0 z Rumunią i jest już o krok od wyjazdu na Mundial 2026. Dla nich byłaby to pierwsza impreza takiej rangi od 2002 roku, gdy w Korei Południowej i Japonii sensacyjnie wywalczyli brązowy medal.

Finałowego rywala dla Turcji miała wyłonić potyczka Słowacji z Kosowem. W Bratysławie zapowiadało się na wielkie emocje, lecz finał tej batalii przyniósł gospodarzom ogromny niesmak.

Kamil Grabara i Robert Lewandowski
Reprezentacja

Wielka wpadka na Narodowym przed meczem Polska - Albania. Co za scena, wszystko podczas hymnów

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

Sensacja w Bratysławie, gospodarze na kolanach. Kosowo przed szansą na historyczny awans

Początek poszedł zgodnie z planem faworyzowanych gospodarzy, którzy już w 6. minucie wyszli na prowadzenie. Celnym strzałem głową po dośrodkowaniu popisał się Martin Valjent. Na odpowiedź sympatycy gości czekali do 21. minuty, gdy wyrównujące trafienie zanotował Veldin Hodza. Bramkę do szatni dla Słowaków strzelił doskonale znany z polskich boisk Lukas Haraslin.

Zaliczka wywalczona tuż przed przerwą w jakimś stopniu musiała uśpić czujność słowackich piłkarzy. Kara za to była wyjątkowo bolesna. Kosowo po raz drugi doprowadziło do wyrównania tuż po przerwie za sprawą Fisnika Asllaniego. W 60. minucie stadion w stolicy Słowacji kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego uciszył Florent Muslija. Jak się finalnie okazało, nokautujące uderzenie przyjezdni zadali 12 minut później. Wówczas gola na prowadzenie 4:2 strzelił Kreshnik HajriziW doliczonym czasie gry Słowacy strzelili jeszcze trzeciego gola. David Strelec swoim trafieniem nie odmienił jednak losów spotkania.

Kosowo w kapitalnym stylu odrobiło straty w meczu ze Słowakami i w nagrodę zagra we wtorek o awans na MŚ 2026. Ewentualny awans tego zespołu byłby nieprawdopodobną niespodzianką oraz oczywiście debiutem na imprezie najwyższej rangi. Kosowo przez wiele lat było "najmłodszą" federacją zrzeszoną w ramach UEFA. Pogromcy Słowaków w struktury europejskiej federacji zostali włączeni w 2016 roku. Debiut w eliminacjach do wielkiej imprezy nastąpił już kilka miesięcy później przy okazji eliminacji do mundialu w Rosji.

Triumfator tej ścieżki barażowej na MŚ 2026 zagra w grupie D z USA, Paragwajem oraz Australią. Finałowe spotkanie barażowe zostanie rozegrane z kolei 31 marca o godzinie 20:45 w Kosowie.

Kwalifikacje MŚ - Europa
Półfinały
26.03.2026
20:45
Zakończony
Martin Valjent
6'
Lukas Haraslin
45'
David Strelec
90+-4'
Veldin Hodza
21'
Fisnik Asllani
47'
Florent Muslija
60'
Kreshnik Hajrizi
72'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Słowacja
Kosowo
Rezerwowi

Statystyki meczu

Słowacja
3 - 4
Kosowo
Posiadanie piłki
57%
43%
Strzały
20
9
Strzały celne
8
5
Strzały niecelne
5
2
Strzały zablokowane
7
2
Ataki
48
50

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska
Robert Lewandowski

Anna Lewandowska wstawiła to chwilę po meczu. Tak przywitała Roberta

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Reprezentanci Kosowa
Reprezentanci KosowaAlex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Reprezentacja Słowacji podczas Euro 2024
Reprezentacja Słowacji podczas Euro 2024
Górnik Zamek Książ Wałbrzych - MKS Dąbrowa Górnicza. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

