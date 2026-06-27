Szwedzi zakończyli marzenia Polaków. Teraz drżą ze strachu. Panika w kraju

Reprezentacja Polski o udział w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku walczyła na ścieżce barażowej. Najpierw Biało-Czerwoni na PGE Narodowym w Warszawie poradzili sobie z Albanią. Po wygranej z Albańczykami "przyszło" kolejne wyzwanie, a więc rywalizacja ze Szwedami.

Co więcej był to mecz wyjazdowy. Spotkanie było niezwykle zacięte, ale ostatecznie Polacy popełnili więcej błędów, co pozwoliło Szwedzi wygrali 3:2 i mogli rozpocząć przygotowania do mundialu. Tam czekała na nich naprawdę trudna grupa, w której podopieczni Grahama Pottera musieli mierzyć się z: Holandią, Japonią i Tunezją.

Szwedzi w strachu przed starciem z Francją. "Czy jest szansa?"

Ostatecznie uzbierali w niej cztery oczka i wystąpią w kolejnej fazie. W tej czeka na nich niewiarygodne wyzwanie. W 1/16 finału Szwedzi zagrają bowiem z Francją, która wygrała swoją grupę, zdobywając komplet punktów. Nie może więc dziwić, że w Szwecji zapanowała panika w mediach.

Właściwie na każdym kroku widać obawy przed spotkaniem z "Trójkolorowymi". "Czas powstrzymać coś nie do zatrzymania. Francja nigdy nie miała tak utalentowanej i wszechstronnej formacji ofensywnej" - czytamy na portalu "Sportbladet".

W podobne tony uderzają także dziennikarze "Aftonbladet". "Jedziemy do New Jersey, by zmierzyć się z najlepszym międzynarodowym atakiem ostatnich dwudziestu lat" - przewidują.

"Problem w grze z Francją polega na tym, że nie da się skupić tylko na jednej gwieździe, bo jest ich tam mnóstwo" - zauważa "Sweden Herald". "Czy w ogóle jest jakaś szansa?" - zastanawiają się dziennikarze "Expressen".

Szwedzkie media przed meczem Szwecja - Polska INTERIA.PL





Ukraina - Kanada. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport