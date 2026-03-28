Szwedzi pilnie informują przed meczem z Polską. To koniec. Ważne wieści dla Urbana

Nic dziwnego, że to Szwedzi uważani są za faworytów barażowej potyczki o awans na zbliżający się mundial. Podopieczni Grahama Pottera zdominowali Ukraińców w półfinałowym spotkaniu. Skandynawowie prowadzili już nawet 3:0 po hat-tricku Viktora Gyokeresa, lecz formalni gospodarze zdobyli trafienie honorowe w doliczonym czasie gry. Kibice "Trzech Koron" liczą na powtórkę z rozrywki w konfrontacji z Polakami. Ale na razie otrzymali oni dosyć spory cios.

Chodzi dokładnie o sytuację zdrowotną Isaka Hiena. Defensor nabawił się urazu podczas wspomnianego wyżej meczu i jego udział we wtorkowej konfrontacji stanął pod sporym znakiem zapytania. Wszystko miały wyjaśnić badania zrobione w ojczyźnie. Gwiazdor przeszedł je w sobotę, ponieważ oficjalny komunikat wydała szwedzka federacja. Nie jest on pozytywny dla zmartwionych kibiców. Występ 27-latka został wykluczony.

Szwecja zagra z Polską bez Isaka Hiena. Działacze już to potwierdzili

Gracz Atalanty już zresztą opuścił kolegów z kadry i co najwyżej będzie kibicował im jedynie z trybun. "W sobotę stało się jasne, że nastąpi zmiana w składzie. Wynika to z kontuzji Isaka Hiena, której doznał w czwartkowym meczu. Środkowy obrońca przerwie trening i nie będzie mógł wystąpić we wtorkowym meczu" - czytamy w oświadczeniu szwedzkiego związku.

Graham Potter podjął też decyzję dotyczącą powołania dodatkowego zawodnika. "Nie wezwie on nikogo na zastępstwo" - poinformowali działacze. To ważne wieści dla Jana Urbana. Selekcjoner "Biało-Czerwonych" na szczęście nie ma tego typu problemów, o czym dziś na łamach Interia Sport donosił Przemysław Langier. Początek wtorkowego starcia zaplanowano na godzinę 20:45. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Isak Hien z numerem 4

Graham Potter, selekcjoner reprezentacji Szwecji

Graham Potter

