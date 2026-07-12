Sposób, w jakim Breel Embolo wyleciał z boiska, był bardzo niecodzienny. Sędzia początkowo odgwizdał faul Argentyńczyka na Szwajcarze. Później jednak interweniował VAR.

Po wideoweryfikacji sędzia uznał, że Embolo symulował i sam próbował zainicjować kontakt. Pokazał mu więc żółtą kartkę. A że było jego drugie napomnienie, to wyleciał z boiska z czerwienią.

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Trener Szwajcarów nie ma wątpliwości. Głośno mówi o złej decyzji sędziego

Po meczu selekcjoner Szwajcarów nie chciał gryźć się w język. Tradycji stało się zadość. Znowu po meczu Argentyny mamy dyskusję o decyzjach sędziowskich. Zdaniem Murata Yakina doszło tu do pomyłki, która wypaczyła wynik meczu.

- Zostaliśmy ukarani z powodu błędu. Nie było powodu, aby pokazać tę kartkę. Nie rozumiem tego. To była niewinna sytuacja, nie było w tym nic złośliwego - mówił rozżalony Murat Yakin.

- Ta decyzja była po prostu niewiarygodna. Całkowicie się z nią nie zgadzam. Było wyraźne starcie, i nie rozumiem, jak sędzia i VAR doszli do takiego wniosku - dodał trener.

Później jednak Murat Yakin przyznał, że jego zdaniem Argentyna wcale nie była faworyzowana, biorąc pod uwagę całe spotkanie.

- Obie drużyny grały w piłkę nożną. Piłka nożna nie była dziś zwycięzcą. Zostaliśmy ukarani przez błąd. To był decydujący moment, który przesądził o wyniku meczu. Możemy teraz narzekać, ale muszę pogratulować Argentynie - spuentował Murat Yakin.

Kiedy Breel Embolo obejrzał czerwoną kartkę za "symulkę", zalał się łzami. Szwajcar nie mógł uwierzyć, że w takich okolicznościach osłabił swój zespół w kluczowym momencie ćwierćfinału mundialu.

Ostatecznie Argentyna wygrała 3:1 po dogrywce, w której bramki strzelali Julian Alvarez i Lautaro Martinez. Tym razem Lionel Messi nie wpisał się na listę strzelców, kończąc swoją niewiarygodną serię kolejnych spotkań MŚ z golem na koncie.

W półfinale Argentyna zmierzy się z Anglią, która wcześniej pokonała Norwegię. Również w kontrowersyjnych, a może nawet skandalicznych okolicznościach. "Afera kablowa" przejdzie do historii mistrzostw świata.

Murat Yakin, selekcjoner reprezentacji Szwajcarii ALBERTO PIZZOLI AFP

Leo Messi ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP

Breel Embolo THOMAS COEX AFP





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