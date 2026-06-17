Szósta minuta i już gol Messiego. Marciniak był jednak bezlitosny

W nocy z 16 na 17 czerwca rywalizację w ramach mistrzostw świata w piłce nożnej rozpoczęła Argentyna. Leo Messi jeszcze przed wyjściem na murawę pobił kolejny rekord w karierze - został bowiem pierwszym w historii piłkarzem, który wystąpił w sześciu edycjach mundialu. Kapitan "Biało-Błękitnych" znalazł się w wyjściowym składzie na mecz z Algierią i już od pierwszym minut spotkania rozbudził wszystkich kibiców, którzy mecz ten oglądali w środku nocy - w szóstej minucie wbił bowiem piłkę prosto w siatkę bramki rywali.

Na stadionie w Kansan rozpoczęła się prawdziwa euforia. Ta jednak nie trwała długo - kilka sekund po celnym strzale argentyńskiej legendy na stadionie rozległ się dźwięk gwizdka Szymona Marciniaka. Polski arbiter odgwizdał bowiem spalonego i nie zaliczył Messiemu bramki.

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Kapitan argentyńskiej drużyny nie przejął się zbytnio decyzją polskiego arbitra i w 17. minucie powtórzył wyczyn, tym razem jednak obyło się bez pozycji spalonej i obecni na stadionie kibice mogli cieszyć się z pierwszego gola ekipy Lionela Scaloniego.

Szymon Marciniak z szansami na finał mistrzostw świata

W tym roku w mistrzostwach świata w piłce nożnej mężczyzn udziału nie biorą reprezentanci Polski, którzy w finale baraży przegrali ze Szwedami 2:3. Na mundialu jednak polskich akcentów nie brakuje. Na tę imprezę nominację otrzymało bowiem czterech arbitrów z naszego kraju - Szymon Marciniak, sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski oraz asystenci Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik.

Polska ekipa sędziowska tegoroczny mundial rozpoczęła właśnie od meczu Argentyna - Algieria. Wielu ekspertów piłkarskich z naszego kraju ma nadzieję na to, że powtórzy się historia z mistrzostw świata w Katarze i Szymon Marciniak i tym razem sędziował będzie w meczu finałowym.

"Wiem, że Marciniak jest ulubieńcem Pierluigiego Colliny, przewodniczącego Komisji Sędziowskiej FIFA, który powoli zbliża się do emerytury. Nie wykluczam, że będzie chciał na ukoronowanie swojej kariery postawić na swoim. Przy okazji byłaby to duchowa wspólnota łysych: Colliny, Infantino i Marciniaka. Może się uda, kto wie" - mówił w wywiadzie dla "Weszło" Michał Listkiewicz.

Lionel Messi LUIS ROBAYO / AFP AFP

Lionel Messi AFP

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News





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