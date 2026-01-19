Donald Trump zadbał o to, by na początku 2026 roku było o nim głośno, jak chyba nigdy wcześniej. 3 stycznia amerykańskie służby specjalne przeprowadziły specjalną operację w Wenezueli. Jej celem było uprowadzenie i pojmanie w głąb USA prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Kolejne doniesienia świadczą o tym, że Trump na tym nie ma zamiaru poprzestać

Amerykański prezydent od pewnego czasu nie ukrywa swojego zamiaru przyłączenia do terenu USA Grenlandii - wyspy, która formalnie należy do Danii. Trump swoją chęć działania uzasadnia m.in. obawą o to, że w przypadku zwłoki Amerykanów Grenlandia wkrótce może znaleźć się pod wpływami chińskimi lub rosyjskimi.

Deklaracje Trumpa nie pozostały bez echa, jeżeli chodzi o europejskie państwa. Na terenie Grenlandii mają pojawić się żołnierze m.in. ze Szwecji, Norwegii, Finlandii, Niemiec, Francji oraz Holandii, którzy mieli brać udział w ćwiczeniach wojskowych.

Zakusy Donalda Trumpa na Grenlandię. Na odwecie może ucierpieć nadchodzący mundial

Na groźby Trumpa rzecz jasna zdecydowanie odpowiada rząd duński. Okazuje się, że zamieszanie polityczne bezpośrednio może wpłynąć na nadchodzący mundial, który na przełomie czerwca i lipca odbędzie się w USA, a także Meksyku i Kanadzie. Jeden ze scenariuszy zakłada nawet, że w przypadku awansu poprzez baraże na mundial Dania może zbojkotować imprezę.

Taki scenariusz zakłada m.in. duński historyk sportowy Svend Rybner. - Byłoby to nieprawdopodobne uczestniczyć w imprezie sportowej, której gospodarzem jest kraj, który militarnie naruszył granice naszego królestwa - stwierdził w rozmowie z dziennikiem "BT".

"Śledzimy sytuację polityczną bardzo uważnie i na bieżąco, lecz na dziś jesteśmy skoncentrowani tylko na marcowych barażach" - taki komunikat wygłosiła duńska federacja w pisemnej odpowiedzi do redakcji "BT".

O możliwości zbojkotowania mundialu wypowiadał się również rzecznik ds. polityki zagranicznej chadecji Juergen Hardt. Jego zdaniem taki krok byłby bolesnym ciosem wymierzonym wprost w Trumpa, dla którego nadchodzące mistrzostwa świata są szczególnie ważne, głównie rzecz jasna ze względów wizerunkowych.

- Odwołanie turnieju byłoby ostatecznością, aby skłonić prezydenta Trumpa do rozsądku w kwestii Grenlandii. (...) W sprawie Grenlandii możliwe jest wypracowanie w ramach NATO lepszego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa - skomentował Hardt cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Dania, podobnie jak Polacy, w marcu zagrają w barażach, których stawką będzie wyjazd na mundial. W półfinale zespół ten zmierzy się w Kopenhadze z Macedonią Północną. Potencjalny finał oznaczać będzie wyjazdową potyczkę z Czechami lub Irlandią. Ścieżka barażowa, w której znajdują się Duńczycy, podczas grudniowego losowania została przyporządkowana do grupy A z Meksykiem, Republiką Południowej Afryki oraz Koreą Południową.

Donald Trump i Gianni Infantino, 05.12.2025 r. Stephanie Scarbrough East News

Reprezentacja Danii w marcu zagra w barażach o awans na MŚ 2026 Photo by BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP AFP

Karol Nawrocki i Donald Trump podczas spotkania w USA Oliver Contreras AFP