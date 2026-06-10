Szokujące obrazki z USA. Amerykanie nie żartują, to naprawdę się dzieje

Wielkie odliczanie do otwarcia najważniejszej imprezy czterolecia w futbolu wreszcie zbliża się do końca. Mistrzostwa świata 2026, które odbywać się będą w USA, Meksyku i Kanadzie startują już za kilkadziesiąt godzin.

Naturalnie ekipy, które biorą udział w finałach mundialu już od kilku dni są w Ameryce Północnej, gdzie przygotowują się do swoich meczów - chociaż warunki dla wielu z nich są zaskakujące i... niebezpieczne. Przekonała się o tym m.in. Szwajcaria, swoją bazę ma w rejonie, w którym dochodziło w ostatnim czasie do ukąszeń turystów przez grzechotniki.

Bezpieczeństwo poszczególnych kadr, a mieszkańców USA to jednak dwie zupełnie inne rzeczy. Obrazki, które pojawią się w mediach społecznościowych jasno pokazują, że amerykańskie służby nie mają zamiaru odpuszczać nikomu w kwestii bezpieczeństwa, co w niektórych sytuacjach wygląda dość niepokojąco.

Portal "X" obiegło zdjęcie gwiazdora reprezentacji Belgii, Kevina De Bruyne, który zalicza się do grona najpopularniejszych zawodników na całym świecie. Belg siedział na krześle, kiedy jeden z ochroniarzy sprawdzał nawet podeszwy jego butów, upewniając się, czy pomocnik nie wnosi przedmiotów zabronionych.

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A to nie koniec, bo większym echem odbiło się to, jak potraktowana została kadra Uzbekistanu prowadzona przez Fabio Cannavaro, a więc jedną z największych ikon dyscypliny.

Kiedy piłkarze z Azji Środkowej wyszli ze swojego autokaru, od razu czekali na nich pracownicy z wykrywaczami metali, którzy dokładnie sprawdzili Cannavaro i jego podopiecznych - również wykorzystując do tego celu psy policyjne.

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Kontrole - nie tylko zawodników, ale przede wszystkim kibiców, z pewnością przybiorą na sile w momencie rozpoczęcie imprezy. Pierwsze spotkanie pomiędzy Meksykiem i RPA odbędzie się już w czwartek o godzinie 21:00 czasu polskiego. Relacje na żywo ze wszystkich spotkań mundialu dostępne będą na portalu sport.interia.pl.

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