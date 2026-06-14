Po raz pierwszy w historii mistrzostwa świata organizują aż trzy kraje. W 2026 roku są to USA, Meksyk oraz Kanada. Nie jest to jednak jedyna nowość. Trwający aktualnie turniej jest premierowym, w którym udział bierze aż 48 reprezentacji. Wśród nich nie ma "biało-czerwonych", lecz nie brakuje kilku debiutantów.

Aktualny światowy czempionat jest dziewiczym dla czterech reprezentacji. Ze strefy azjatyckiej są to Jordania oraz Uzbekistan, z Afryki Republika Zielonego Przylądka, a ze strefy CONCACAF padło na Curacao. Historia ostatniego z nich jest wyjątkowa, bowiem jest to najmniejszy kraj jaki kiedykolwiek zagrał na mundialu.

Curacao prowadzone przez słynnego Dicka Advocata w swoim debiucie mierzyła się z niezwykle wymagającym przeciwnikiem. W Houston "kopciuszek" mierzył się bowiem z reprezentacją Niemiec - czterokrotnymi mistrzami świata. Niedzielne popołudnie okazało się być jednak wyjątkowym dla mieszkańców kraju o powierzchni mniejszej niż Warszawa.

Curacao zaskoczyło Niemców. W 21. minucie wydarzył się historyczny moment

Starcie faworyta z "kopciuszkiem" rozpoczęło się tak, jak wielu ekspertów się tego spodziewało. Niemcy objęli prowadzenie już w 6. minucie. Mocnym uderzeniem golkipera Curacao pokonał Felix Nmecha.

Radość czterokrotnych mistrzostw świata nie trwało jednak długo. Wydarzenia z 21. minuty wprowadziły Niemców w osłupienie, natomiast zawodnicy i kibice kadry Curacao mogli zacząć świętować historyczny moment dla swojego kraju. Manuela Neuera mierzonym uderzeniem z okolic 16 metra pokonał Livano Comenencia.

22-letni pomocnik na co dzień reprezentuje barwy szwajcarskiego FC Zurich, a dzisiaj ostatecznie przeszedł do historii jako strzelec pierwszego gola dla Curacao w historii występów na mistrzostwach świata.

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Niemcom jeszcze przed przerwą udało się strzelić jeszcze dwa gole. W 38. minucie naszych zachodnich sąsiadów na ponowne prowadzenie wyprowadził Nico Schlotterbeck. Już w doliczonym czasie gry rzut karny wykorzystał Kai Havertz. Pozostałymi drużynami występującymi w tej grupie są Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Ekwador.

Trening reprezentacji Curacao przed meczem z Niemcami Megan Briggs East News

Kibic reprezentacji Curacao PONG PONG AFP





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