Szok, co zrobił szef FIFA. "Magiczna chwila" Rosjan. Wprost o Polakach

Relację z trybun stadionu BC Place w Vancouver zamieścił na swoich łamach portal Championat.com. Rosyjska redakcja poinformowała, że Gianni Infantino oraz Mark Carney złożyli podpisy na rosyjskiej fladze, którą podsunął im w trakcie spotkania jeden z kibiców przybyłych z kraju rządzonego przez Władimira Putina.

Okazał się nim pochodzący z Moskwy Anton Szapowałow, do którego zdołali dotrzeć dziennikarze wspomnianego serwisu. Mężczyzna przyjechał na spotkanie Kataru z Kanadą. I nie spodziewał się, że będzie miał okazję zobaczyć się z samym szefem FIFA.

- Nieoczekiwanie okazało się, że Infantino siedzi tuż obok nas, nieco wyżej. Podeszliśmy, żeby zrobić sobie z nim zdjęcie - był całkowicie zachwycony, trzymał nawet flagę. Zwrócił się do nas, mówiąc po rosyjsku: "Dobrze, dziękuję" - opisał zdarzenia ze stadionu ich naoczny świadek.

Obecna była ochrona, ale zachowywała się bardzo przychylnie. Zrobiliśmy sobie zdjęcie, a ja poprosiłem Infantino wraz z premierem Kanady o podpisanie się na fladze, na której wcześniej zebrałem autografy całej reprezentacji Rosji. Bez problemu się podpisali

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A to wszystko dzieje się wobec wciąż obowiązującego zawieszenia, jakie zostało nałożone na Rosję w 2022 roku i trwającej wojny na Ukrainie wywołanej przez wojska Władimira Putina.

MŚ 2026. Szef FIFA podpisał rosyjską flagę. Media wprost o ruchu Infantino

O sprawie natychmiast zaczęły rozpisywać się inne rosyjskie media.

Kanadyjczycy są w szoku

A wspominając o całym zajściu, zahaczył między innymi o temat Polski i jej obywateli.

- Podczas mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku miała miejsce niezwykła historia. Od dawna wiadomo było, że część rosyjskich kibiców wybrała się na mistrzostwa świata, mimo że nie brała w nich udziału nasza reprezentacja. Ludzie mają prawo cieszyć się piłką nożną na najwyższym poziomie, jeśli tylko mają taką możliwość. Oczywiście kibice nie mogli się powstrzymać, by nie zabrać flag swojego kraju, które były już pokazywane na ekranach podczas transmisji. Wbrew opinii mieszkańców krajów bałtyckich, Polaków, Czechów i Ukraińców nikomu to nie zaszkodziło, a wojna nigdzie się nie rozpoczęła - czytamy. A sam gest Gianniego Infantino nazwany został "magiczną historią".

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News

Szef FIFA Gianni Infantino i Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej SEBNEM COSKUN AFP





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